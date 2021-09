Tras Axie Infinity viene Crypto Cars: cómo es el nuevo juego de carreras con el que podés ganar en dólares

Se trata de una plataforma basada en blockchain que cada vez está sumando más usuarios. Qué hace falta para participar y ganar carreras

Cypto Cars World es una plataforma inspirada en el videojuego Need for Speed en el que los usuarios compiten con autos representados por tokens no fungibles (NFT), es decir, activos digitales dentro de una blockchain que son únicos e irrepetibles, a diferencia de otras redes, donde –por ejemplo– un bitcoin es igual (vale lo mismo) que otros bitcoins.

El concepto inicial es simple: hay que adquirir cinco CARS, una moneda que se puede comprar con una billetera sin custodia (como Metamask) en el exchange PancakeSwap, ya que está basada en la Binance Smart Chain. Cada CARS vale unos 3 dólares.

Esa moneda luego se puede convertir a RC, un token que sólo sirve dentro del juego para comprar autos o combustible, abonar reparaciones, etcétera. En esa divisa además se recibirán las recompensas, que luego se pueden convertir a CARS para canjearla por otras cripto.

Con el correr de las carreras, se van generando puntos de experiencia y ganando niveles dentro del juego que hacen el activo más valioso. Además, se pueden vender los autos. Es decir, Crypto Cars World se inscribe en la modalidad Play2Earn o "jugar para ganar".

Maximiliano Hinz, Latam Operations Director de Binance, afirma a iProUp que estas alternativas no son algo nuevo, sino que son una manera de modernizar lo que ya venía sucediendo con los juegos más convecionales.

Crytocar

"Estos juegos llevaron a las redes descentralizadas lo que ya había en otros mundos. Antes se comercializaban en mercados secundarios, era una negociación p2p, en cambio los NFT permitieron que los premios se puedan canjear en un Exchange", menciona.

Asimismo, Hinz comenta que desde Binance trabajan con varios tokens, en especial el de Axie Infinity. "Estamos viendo un incremento muy alto de consultas", señala.

¿Cómo es CrytoCar?

En la plataforma, los autos disponibles varían en tamaño y tipo, esto quiere decir, que se encuentran desde un taxi hasta una camioneta disponible para iniciar las carreras.

Las personas que se quieran iniciar en el juego pueden optar por obtener autos comunes, raros, clásicos y súper. Dependiendo de cada uno de ellos tienen más oportunidades de ganar una carrera y conseguir el token de Crypto Cars llamado (CARS).

Es decir, el proyecto ya está atrayendo la atención de muchos usuarios que también disfrutan otros juegos basados en el modelo Play to Earn o jugar para ganar, como Axie Infinity o Plants vs Undead.

"Creo que el motivo por el cual está creciendo este tipo de juegos es en la adopción porque dan al usuario no solo la posibilidad de jugar, sino de interactuar de manera más inversiva en el metaverso", señala Nahuel Burbach a iProUP.

Y añade: "Esto quiere decir que el participante ahora puede llevar sus logros obtenidos dentro del juego a otros entornos por medio de la tecnología de los NFT. Con esto me refiero a que pueden mostrar cuán activos son solo mostrando los items que tienen dentro de una billetera y a tambien comerciarlos con cada vez mayor facilidad".

Binance a la vanguadia de los NFT

Además, agrega que "hay usuarios que están teniendo buenos réditos monetarios, ya son los primeros que se están adentrando en este mundo. Las plataformas, juegos, proyectos suelen ofrecer diferentes tipos de incentivos para hacer crecer la cantidad de jugadores y los primeros en animarse suelen salir beneficiados".

Una vez dentro de la plataforma, el usuario recibe un garaje con espacio para dos autos y un vehículo gratis para ir generando recompensas. Sin embargo, el juego solo permite realizar 30 carreras como máximo y una, vez alcanzado su límite, se deberá comprar otro auto.

Asimismo, la persona puede acumular dinero por cada carrera ganada, pero no podrá retirar los fondos hasta que adquieran un vehículo.

¿Qué se debe hacer para obtener las recompensas?

Los vehículos producen RC mientras se almacenan en los garajes. Una vez a la semana se podrán recolectar estos activos para comprar ítems o mejoras para los autos.

Otra manera de obtener las ganancias del juego es siendo mecánico. Los vehículos presentan fallas y se desgastan durante las carreras, por lo que los mecánicos deberán repararlos con cajas de herramientas. Pero el objetivo inicial del proyecto para generar dinero es a través de las carreras.

La plataforma organiza a cada persona en una liga diferente dependiendo de la cantidad de partidas ganadas. Es decir, no es posible competir con personas con un nivel superior.

Cuando el jugador recolecta suficientes puntos de experiencia, puede usar los materiales para mejorar el desempeño de sus vehículos. O en caso de querer vender el NFT o los ítems, también es posible a través del Marketplace de Crypto Cars World.