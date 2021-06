La unión hace la fuerza: estos "gigantes" se unen a emprendedores para desarrollar negocios

Las startups que participaron en este encuentro fueron; Flexibility, Me Cubro, Dymaxion Labs, Nulinga, TangoBuilder y Facturante

Los emprendedores tienen que pensar en muchas cosas a la hora de crear una empresa, y una de las más importantes puede ser fortalecer y aprovechar sus redes. Años de investigación y estudio han demostrado que las redes empresariales ayudan a tener mejores resultados. Según sus protagonistas, fortalecer las redes de contactos son una forma importante de validar las oportunidades, compartir recursos y acceder a más información de valor.

En esta ocasión, diferentes líderes del área de innovación y transformación digital de corporaciones – Oracle for Startups, IBM, Amazon Web Services y Swiss Medical Group – conocieron a fundadores de startups pre seleccionados por el equipo Endeavor que ofrecen productos y servicios con un modelo innovador que busca agregar valor a los negocios de dichas compañías. Las startups que participaron en esta oportunidad fueron: Flexibility, Me Cubro, Dymaxion Labs, Nulinga, TangoBuilder y Facturante.

Se concretaron un total de 15 encuentros virtuales, organizados en sesiones de 20 minutos cada una, ofreciendo la oportunidad a cada entidad de conocer a 4 startups, quienes previamente se encargaron de preparar y presentar su propuesta de productos y servicios adaptada a las particularidades de cada entidad con el potencial de avanzar en propuestas comerciales.

Pablo Ces de Flexibility

"Realmente fue una experiencia provechosa. muy bien organizada y en la que, en poco tiempo, se pueden capitalizar resultados tangibles. Aporta fundamentalmente la posibilidad de contrastar miradas de distintos ángulos que permite trabajar mejor con foco hacia el cliente y el mercado y también hacia el equipo y producto dentro de la organización. Es un espacio super recomendable para distintas estrategias y focos. Creo que sirve mucho para validar ideas, construir relaciones, buscar alternativas de negocio entre otras".

Arthur Rabelo de Oracle for Startups

"La dinámica fue interesante porque nos dio la oportunidad de conocer Startups que ya tenían un interés previo en conectarse con Oracle, así que todas las conexiones no fueron genéricas y sí dirigidas a puntos de sinergia específicos. Puedo decir que salimos de esta actividad con mucha más comprensión de las mejores prácticas en las relaciones con los emprendedores. Sabemos que los procesos de innovación abierta demandan mucha priorización, por lo tanto es muy importante saber decir no en etapas iniciales para no hacer ninguna de las partes desperdiciar sus tiempos, y la actividad es ideal para esto".

Lorena Comino de Facturante

"Es una mañana súper efectiva, donde te acercan a empresas relevantes, directo al equipo que toma las decisiones y predispuesto a escucharte. Después depende de tu propuesta de valor el éxito final, pero te ahorras meses de networking para llegar a ese mismo lead. Siempre aporta valor, siempre te llevas algo nuevo, lo más importante es que conocen tu propuesta y quedas en contacto para continuar profundizando nuevas oportunidades de negocio. Adicionalmente quedas con el equipo de Endeavor apoyando para que se concrete algo si es factible".

Ignacio Grieco de IBM

"Fue una muy buena experiencia. Un espacio donde se escucha, se desafía, se proponen distintas alternativas y cursos de acción, siempre de manera constructiva. Charlamos de distintas problemáticas de diferentes industrias, de clientes y de qué manera seguir buscando mejorar una solución o un servicio a través de la aplicación de una o mas tecnologías. Este tipo de reuniones son las que agregar valor tanto a la compañía como a la corporación. De ambos lados nos llevamos ideas y acciones concretas en algunos casos".