No poner todo en una misma canasta: la importancia de diversificar tus activos e inversiones

En España, expertos debatieron -entre otras cosas- sobre el actual boom de la inversión en criptomonedas y analizaron cuáles son los procesos iniciales para activar la inversión en nuevos activos financieros. La conversación se llevó a cabo en el marco del encuentro denominado "Cómo construir una cartera diversificada actual", de Dozen Talks.

¿Por qué es conveniente diversificar la inversión? ¿A qué se debe el boom actual en la inversión? ¿Cómo empezar la inversión en criptomonedas, fondos indexados o startups? ¿Qué consejos hay para un inversor nuevo interesado en los diferentes productos de inversión? Estas fueron algunas de las cuestiones que se debatieron.

El encuentro estuvo moderado por Eduardo Bolinches, analista financiero de Invertia, con más de tres décadas de experiencia en el sector bursátil. La cita contó con la participación de Augusto Cerisoli, Head of OTC Desk en Bit2Me; Gerard Bernal, co-fundador y CEO de Balio; y Roger Piqué, socio fundador de Inveready.

Tener un portfolio diversificado es crucial para mantener tus inversiones en crecimiento

La sesión arrancó abordando la importancia y ventajas de diversificar la inversión. "Es fundamental diversificar el riesgo", coincidieron Cerisoli y Bernal en el inicio de la sesión.

"Hay que tener paciencia en el medio/largo plazo y crear carteras amplias si se busca aspirar a ciertos niveles de rentabilidad", puntualizó el socio fundador de Inveready, Roger Piqué.

Durante esta parte inicial del debate, uno de los asistentes virtuales a la sesión planteó a los ponentes la posible desventaja de una excesiva diversificación como factor que disminuye la rentabilidad potencial de los activos. Ante la pregunta de si la rentabilidad es menor ante una excesiva diversificación, fue Bernal quien empezó la ronda de argumentos: "La afirmación es correcta, pero el problema es que no tenemos una bola de cristal para conocer de antemano cuáles son las inversiones con mejor retorno. Por ejemplo, en el caso de los fondos indexados dan un resultado medio, pero a largo plazo la media puede dar resultados muy potentes".

A modo de conclusión, Bernal apostó por diversificar "mientras no sepamos cuáles son los caballos ganadores".

En cuanto al perfil de inversor primario, los tres ponentes estuvieron de acuerdo en referirse a un perfil diferenciado de inversor inicial. "La respuesta siempre es ' quiero hacer algo con mi dinero' ", apuntó el CEO de Balio.

El momento de las criptomonedas y la inversión en startups

Otro de los temas que se abordaron, en relación con la actualidad de las últimas semanas, fue la inversión en criptomonedas. Fue Roger Piqué quien se refirió a su "volatilidad" y a la importancia de la tecnología existente tras este tipo de activos.

Para los expertos las criptomonedas también son interesantes a la hora de realizar inversiones

"Es muy importante que tengamos en cuenta las aplicaciones que le podemos dar a la tecnología blockchain", agregó.

Augusto Cerisoli inició su turno alegando a la "desintermediación de la confianza. La tecnología se traslada de personas e instituciones a código".

Cerisoli hizo la comparación entre el blockchain y la aparición del teléfono, para argumentar las distintas finalidades que se le puede dar a las disrupciones tecnológicas. "Como en todas las innovaciones, se usa en el mundo legal e ilegal, porque sirve para múltiples usos", indicó desde su experiencia en Bit2Me.

Desde su posición como socio fundador de Inveready, Piqué reivindicó el papel de las startups como vehículos de inversión por su escasa vinculación con el ciclo económico que esté en proceso.

"A un inversor en startups no le afecta un tweet de Elon Musk", puntualizó. No obstante, desde su condición de experto en inversión en startups, sí reconoció estar esperando "la tokenización de la inversión en startups". En esta línea, Bernal reafirmó el rol que las criptomonedas pueden desempeñar en el mercado secundario de las startups. "Pienso que lo podrían acelerar. Internet ofrece muchas posibilidades, que no siempre se llegan a usar", matizó.

Fuente: Cointelegraph