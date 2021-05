Este emprendedor deja su cargo en uno de los bancos más prestigiosos del mundo: ¿por qué lo hizo?

Se trata de Andrés Quintanilla, un mexicano licenciado en ingeniería financiera que trabajó en Goldman Sachs por siete años hasta dar el salto emprendedor

Desarrollar emprendimientos es un gran desafío para muchas personas, especialmente aquellas que quieren dejar su trabajo en relación de dependencia y tener su propia empresa en un futuro. Andrés Quintanilla es uno de los tantos miles de personas que lo consiguió.

Andrés es mexicano pero realizó sus estudios en los Estados Unidos en la Universidad de Texas primero, para luego cursar Ingeniería Financiera en la Universidad de Míchigan. Mientras que empezó su carrera laboral en el mundo financiero con dos pasantías en uno de los bancos más importantes del mundo: Goldman Sachs.

En él, confirmó su gusto y pasión por las finanzas y fue escalando paso a paso. El gigante de inversiones le ofrece en 2012 un empleo de tiempo completo en Suiza, para trabajar en el departamento de banca privada que cubría Latinoamérica. Luego paso por Londres hasta desembarcar en las oficinas de Nueva York.

Goldman Sachs fue el gran paso de Andres Quintanilla que lo impulsó a emprender por su cuenta

Tras casi siete años teniendo un puesto asegurado y de renombre, tomó la decisión de renunciar y dedicarse a un emprendimiento suyo de tiempo completo. "A través de los años en Goldman, ya que lo veo en retrospectiva, mis decisiones fueron a partir de que quería aprender sobre las diferentes áreas. Pero, realmente no me sentía cómodo ni que eso era para mí. No me llenaba al 100%", comentó Andrés Quintanilla en diálogo con Entrepreneur.

"En esos últimos años, sentía que el mundo emprendedor era más para mí. Ya me estaba cansando de la burocracia, los procesos, era muy predecible lo que iba a pasar si me quedaba. Mi vida ya estaba muy programada".

Sin embargo, el proceso no fue tan directo. Previo a decirle adiós a la empresa que lo formó en el sector, tuvo que regresar a México para trabajar unos meses con su familia y amigos.

Fue en ese momento cuando se dió cuenta de las diferencias bancarias que existen entre un país y otro: "Me di cuenta de que faltaba mucho en la calidad de los productos y servicios financieros que había. En especial para la clase trabajadora; no tienen acceso a productos a bajo costo y del agiotismo tan feo que existe en el país".

El agiotismo es cuando se cobra intereses excesivos sobre los créditos otorgados, lo que se trata de "una práctica normalizada en México, que causa mucho daño a las carteras de los ciudadanos", en palabras del emprendedor.

Sobre esto, añadió: "En el país hay una cultura de créditos superarraigada. La gente está acostumbrada a consumir créditos por todos lados porque están disponibles en tiendas departamentales, por nómina, empeño, entre otros". Allí vio una clara oportunidad de negocio y se mentalizó en el hecho de que llevaba años preparándose para dar el paso definitivo.

Oportunidad de mercado

Con la experiencia, Quintanilla identificó las diferencias relevantes de una banca extranjera y las mexicanas. Según él, la exclusividad y la tecnología son lo que marca la línea divisoria: "Los productos financieros de mayor calidad solo se los ofrecen a una parte muy pequeña de la población. Por ejemplo, las Pymes, ellos accesan por fuera de la banca tradicional porque los bancos no le prestan a empresas que no tienen más de dos años antigüedad, entre otros requisitos. Lo mismo pasa con personas físicas, hay muchos trámites y requisitos para acceder a un crédito".

En linea con lo anterior, explicó que "los bancos mexicanos no han utilizado la tecnología ni se han expandido para llegar a otros sectores de la población que no está bancarizada, lo cual es muy diferente en otros países. Falta la creación de productos y servicios innovadores, que sean fáciles de usar y sin discriminar a nadie".

El ahora CEO describió cómo fue el proceso de acercar a México una alternativa de más liquidez, transparente y accesible, para así brindar una alternativa óptima a la industria de donde pertenecen: Salary on Demand. "Somos pioneros en traerlo al país, pero ya existía en los Estados Unidos y en Europa. Si estaba funcionando en el extranjero ¿por qué no en México?"

El proceso de emprender

Luego de realizar un estudio de mercado, hablar con empresas y usuarios, comprobaron lo que las estadísticas ya decían: muchos mexicanos viven al día y al momento de efectuar gastos mayores se recurre a créditos.

"Eso no debería pasar. En una necesidad de mil pesos, por ejemplo, no te deberías endeudar con cinco mil, porque es un problema de solvencia. ‘Yo si gano los mil pesos, solo no los tengo ahorita en la bolsa’. Y eso es algo que la industria financiera se aprovechó mucho de la gente", puntualizó el emprendedor. Por lo que Andrés empezó con una aplicación piloto en varias empresas para probar cómo funcionaría mientras todavía era empleado en Goldman.

Muchos mexicanos recurren a los créditos para cubrir sus gastos

¿Cómo funciona?

Salary on Demand es una plataforma que te deja monitorear tu salario y poder cobrar en una frecuencia diferente a la que te paga tu empresa. "Por ejemplo, si a ti te pagan quincenal pero tú quieres tu dinero de forma semanal porque tienes gastos. Así que Monto te da la flexibilidad de cobrar lo que ya te ganaste", detalló Quintanilla sobre la app.

Pero remarcó una gran diferencia entre adelanto de nómina y lo que hace su startup: "Un adelanto de nómina se convierte en un crédito. Te están dando dinero que no te has ganado. El diferenciador es que Monto te da el efectivo que ya trabajaste. Simplemente cambiamos la frecuencia en la que lo cobras".

El modelo de negocio es parecido a como funciona un cajero automático, al momento de retirar se cobra una comisión fija por retiro. No se cobra por descargar la aplicación ni a las firmas por tener este programa.

En este momento, la compañía tiene más de 40 empresas afiliadas en 8 estados de México. Inició operaciones el 1 de octubre de 2019, a través de la cual el CEO y fundador, Andrés Quintanilla, busca ser un aliado de otras organizaciones ofreciendo una solución integral de prestaciones con distintos productos y servicios a trabajadores. Y en un futuro, buscará expandirse por fuera de su país natal.

El 2020 se posicionó como un año de crecimiento y de varias contrataciones para un proyecto que comenzó por buscar una pasión.

"Para mí el mejor consejo financiero que le puedo dar a la gente es no endeudarse cuando no sea necesario, sino buscar alternativas de productos y servicios", concluyó Quintanilla.