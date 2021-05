Para inversores: cuál es la diferencia entre Bitcoin y Bitcoin Cash y por qué equivocarte puede ser fatal

Si bien una es un proyecto que surgió de la otra, funcionan de manera muy distinta y sus cotizaciones son incomparables. Claves para no equivocarse

Equivocarse es de humanos. Y las chances se incrementan cuando se debe elegir entre opciones que parecen similares, pero que en el fondo son muy diferentes.

Así como equivocarse con un condimento en la cocina puede arruinar un plato, confundirse a la hora de adquirir una criptomoneda puede traer más de un dolor de cabeza ante los malos resultados.

Ante los ojos de quien no conoce el tema, las divisas digitales pueden parecer todas iguales, pero claramente no lo son.

Basta con comparar la naturaleza de las monedas "volátiles" (como Bitcoin y Ethereum) con las "estables" (DAI o Tether, por caso) para entender que sus comportamientos son diferentes.

En el caso de Bitcoin (BTC), la más popular, se da una situación clara: existen otras que toman su nombre y provocan confusión en algunos inversores, ya que tienen una naturaleza muy diferente. En particular, la referencia es al Bitcoin Cash (BCH) y al Bitcoin Satoshi's Vision (BSV).

Se llaman prácticamente igual, lo que puede derivar en engorrosas confusiones. A continuación, sus diferencias y para qué son utilizadas, en general, cada una de ellas.

Errar es humano, pero puede traer complicaciones

Los parecidos en sus nombres pueden llevar a usuarios desprevenidos a comprar BSV o BCH pensando que están adquiriendo BTC. Y esta equivocación puede costarles muy caro.

En principio, como inversión no fueron igual de redituables. Desde el inicio del año:

"Es cierto que suelen ser confundidas por quienes recién incursionan en el mundo cripto y esto creo que en parte es generado de manera intencional, ya que ambas bifurcaciones utilizan el logo original de Bitcoin e incluso el nombre para promover proyectos, lo que causa confusión. Pero el verdadero es el BTC, nacido en enero de 2009 bajo la firma de Satoshi Nakamoto", afirma a iProUP Emiliano Limia, Press Office de BuenBit.

Ante la posibilidad de equivocarse por estas características descritas por el vocero de Buenbit, Leo Elduayen, COO y cofounder de Koibanx, advierte a iProUP que "es importante que a la hora de elegir una moneda en la cual invertir y usar, quien la adquiera entienda el proyecto tecnológico que hay por detrás para comprender mejor el posible alcance" y remarca que un error puede ser catastrófico para el inversor.

"Por ejemplo, si transferís BTC a una dirección de BCH o BSV, lo perdés y viceversa. Al destinatario no le llegan por ser las direcciones no compatibles, y no hay forma de revertir la transacción. Algunos exchanges tienen protección frente a esto, pero si se hace por plataformas P2P (persona a persona) no hay forma de resolverlo", alerta.

Por su parte, Ignacio Giménez, especialista en criptomonedas de Lemon Cash, remarca que entre los riesgos se destacan la controversia, rumores y falsas noticias. "Hay demasiadas posiciones encontradas. Desde quiénes son sus creadores, cómo trabajan, qué tan útiles son o cuáles son las mejoras con respecto a la blockchain original", asegura.

Los otros "bitcoins" son bifurcaciones del proyecto original

Por ello, aconseja "informarse bien. Aunque uno de los beneficios de la descentralización es que una de las partes no termina obteniendo el control total de una criptomoneda, el problema es que generalmente es difícil lograr que todos estén de acuerdo sobre el mejor curso de acción para lograr avances".

Así, ante la gran cantidad de monedas digitales nuevas que surgieron en los últimos años, con nombres y logos similares que pueden inducir al error, informarse antes de operar es clave para sacarle el máximo rédito a cada alternativa de inversión y evitar dolores de cabeza y pérdida de capital.

Qué público las utiliza

Dentro del universo de las criptomonedas existen dos estrategias muy marcadas:

Quienes apuestan a largo plazo, ya sea como reserva de valor o porque confían en el proyecto

Los que prefieren el trading y están muy atentos a la compraventa de corto plazo, para hacer rápidas diferencias

En este sentido, el especialista de Buenbit analiza que "tanto BCH como BSV son generalmente usadas como activos para hacer trading, y su manejo en la industria no es el de reserva de valor, es más directo para funcionar como medio de pago rápido. Aunque no tienen la misma seguridad ni liquidez que Bitcoin".

Por su parte, el experto de Koibanx agrega que "los proyectos que tiene por detrás cada cripto serán los que determinen cuáles se elijan para trading o resguardo. En general, BCH y BSV son más lo primero, mientras que las stablecoins son las elegidas por excelencia para lo segundo".

"BTC es la más seleccionada cuando hablamos de especulación con la suba, lo que habilita el trading, pero no deja de ser utilizada también como reserva de valor, al mismo tiempo que también es una inversión si tenemos en cuenta su comportamiento en el mediano y largo plazo", agrega.

¿Copias o evoluciones?

Bitcoin Cash (BCH) es una criptomoneda de código abierto que tiene su comienzo en la división de la red de Bitcoin generada en agosto de 2017.

En diálogo con iProUP, Emiliano Limia, experto de Buenbit, pone en contexto el origen: tras el nacimiento de BTC, "su evolución estuvo repleta de debates y una de las discusiones más importantes tuvo que ver con su escalabilidad".

Así, mientras el protocolo original permitía registrar transacciones que entren en un bloque de 1 MB de información (y que podían ser minadas, aproximadamente, cada 10 minutos), en paralelo sus detractores aclamaban mayor capacidad y su criterio apuntaba a que esta limitación no seguía la visión de Satoshi Nakamoto de hacer de BTC un medio de "efectivo" electrónico.

"Estas discusiones entre desarrolladores terminaron con una propuesta de mejora para Bitcoin, en la que se propuso aumentar el tamaño del bloque inicialmente a 8 MB de información, es decir, en los que entrarían ocho veces más transacciones", señala Limia.

Y completa: "Esa disputa concluyó en una bifurcación de la red de Bitcoin. La mayoría que estaba en contra de esta modificación siguió apoyando al proyecto original, mientras que la minoría a favor de esta 'mejora' puso a funcionar su propio BTC, al que llamaron Bitcoin Cash".

Giménez califica a esta nueva alternativa como un fork, término con el que se denomina a un clon del proyecto inicial (en este caso, de BTC).

"Es el resultado de una nueva división: la blockchain original y su versión alterada corren en distintas direcciones, llevándose a una parte del público con ellas", detalla el experto.

Agrega que la mayoría de este tipo de proyectos tiene la intención de incluir novedosas funcionalidades, inspiradas en desacuerdos claves, como velocidad de transacciones, comisiones o tamaño del bloque.

Elduayen coincide con sus colegas y afirma a iProUP que Bitcoin Cash, con su actual tamaño de bloque de 32 MB, puede procesar hasta 60 transacciones por segundo, lo que aún no proporciona suficiente potencia para actuar como un sistema de pago global.

Además, remarca que su protocolo no es el preferido por los desarrolladores para crear apps sobre su cadena de bloques ya que sufre modificaciones frecuentes.

Algunas de sus características distintivas de BTH en comparación con BTC son:

No implementa el esquema de transacciones adoptado por Bitcoin (que borra información secundaria para conseguir más espacio)

(que borra información secundaria para conseguir más espacio) Soporta tanto el formato de direcciones de BTC como uno propio (denominado CashAddress o CashAddr)

(denominado CashAddress o CashAddr) En su blockchain se ejecuta el protocolo Simple Ledger Protocol (SLP), que reduce los costos para operar

La historia no termina allí

En noviembre de 2018 apareció en escena Bitcoin Satoshi's Vision (un spin-off de Bitcoin Cash).

Su existencia es consecuencia de la "grieta" entre dos propuestas para actualizar BCH y que generó una guerra de hash (evento que implica la división y competencia del poder de minado de una cripto en apoyo a consensos diferentes sobre el protocolo).

Su irrupción como divisa alternativa se debe a un desacuerdo en torno a las opciones de actualización. "Fruto de esta nueva discusión entre quienes lideraban el proyecto de Bitcoin Cash, nació BSV, promovida principalmente por el autoproclamado Satoshi Nakamoto, Craig Wright", explica Limia.

Sobre esta opción, Elduayen señala que en febrero de 2020 lanzó "Genesis Upgrade", que sirvió para recuperar el protocolo de Bitcoin lo más cerca posible a la visión del creador de la criptodivisa líder.

Craig Wright, el autoproclamado Satoshi Nakamoto y creador de Bitcoin Satoshi's Vision

"La actualización también desbloqueó el potencial de la cadena de bloques de BTC para una escalabilidad desmedida, lo que significa que su límite de tamaño de bloque de 2 GB aumentará rápidamente, y se desarrolló una seguridad de nivel profesional nunca antes vista en la historia de la moneda digital", agrega el experto de Koibanx.

Giménez indica que tanto BCH como BSV "fueron planteadas por comunidades que consideraban que ciertas funcionalidades de la blockchain original de BTC requería una mejora sustancial".

"Bitcoin SV es un fork de Bitcoin Cash, que a su vez es un fork de BTC. Esto significa que son proyectos que nacieron de una blockchain inicial y, por algún motivo, surge una rama alternativa", concluye Elduayen.