Estas son las alternativas que tenés para comenzar tu recorrido por el mundo de las inversiones

Las alternativas para comenzar a invertir incluyen la compra de acciones y de criptomonedas, o incluso aportaciones a fondos de inversión

Señalando que invertir no es sólo cosa de ricos, desde el comparador financiero HelpMyCash compartieron un documento en el que aclaran que existen varias opciones para invertir. Las alternativas incluyen la compra de acciones y de criptomonedas, o incluso aportaciones a fondos de inversión.

"Durante mucho tiempo, las altas comisiones de los brókeres han supuesto un freno para los pequeños inversores, que necesitaban destinar importes elevados para compensar los costes de cada transacción. Además, no había tantas opciones para invertir. Ahora, con las nuevas apps (...), invertir es mucho más sencillo y, sobre todo, más barato", resaltaron fuentes del comparador de productos financieros HelpMyCash.com. Y no solo eso, sino que remarcaron que se puede empezar con muy poco dinero.

Acciones fraccionarias desde un céntimo

¿Cómo se puede invertir con poco dinero si algunas de las acciones más populares del mercado cuestan cientos de euros? En realidad, no hace falta comprarlas enteras. Aunque los precios puedan asustar, la industria fintech permite comprar pedacitos de acciones, por lo que se puede comenzar a invertir desde solo un céntimo.

"Eso sí, no debemos olvidar que, aunque invirtamos poco dinero, asumiremos el mismo riesgo que si comprásemos la acción entera. Y si, además, no diversificamos y apostamos por acciones con una elevada volatilidad, el riesgo será mayor", puntualizaron.

Las acciones fraccionarias son una forma de comenzar a invertir sin mucho dinero. Este servicio permite destinar, por ejemplo, 100 euros a una acción que valga mil. A cambio, se obtiene una fracción de dicho título proporcional al capital que hemos aportado. Esta operación no solo permite comenzar a invertir con poco dinero, sino diversificar, ya que se puede repartir el dinero entre varios valores.

Desde la comodidad de tu casa, con ayuda de empresas, y con poco dinero, podés comenzar a invertir

"La inversión fraccionada en acciones y también en ETF que ofrecen los nuevos brókeres online como Vivid Money o Bitpanda se basa, en realidad, en derivados que reproducen la cotización de la acción o del fondo cotizado y que tienen su mismo valor (su precio sube y baja al igual que la acción o el ETF)", especificaron desde HelpMyCash.

Por ejemplo, el neobanco alemán Vivid Money, que permite invertir en acciones fraccionarias desde solo un céntimo, explica en su web: "Cuando compras una acción fraccionada con tu cuenta Vivid, no terminas siendo el dueño de la acción subyacente, ya que técnicamente no es posible ser copropietario de una acción".

Desde HelpMyCash, indicaron: "Las acciones fraccionarias pueden dar derecho a cobrar dividendos, al igual que las acciones completas (en este caso el dividendo será proporcional a la fracción de la acción que se haya comprado)".

"Solo podemos negociar acciones fraccionadas a través de brókeres que ofrezcan este servicio", agregaron. Y citaron ejemplos de firmas que permiten comprar acciones fraccionadas, como Interactive Brokers, eToro, Vivid Money o Bitpanda.

Comprar porciones de criptomonedas

No solo se pueden comprar fracciones de acciones y ETF, sino también pedacitos de criptomonedas.

La cotización actual de un bitcoin a decenas de miles de dólares, puede asustar, pero no se necesita obligatoriamente esa cantidad para entrar en el mercado.

El hecho de que se puedan comprar fracciones de bitcoin u otras criptodivisas a través de un exchange, o de forma P2P, abre las puertas a miles de inversores deseosos de llevarse una parte del pastel.

En cualquier caso, si se decide apostar por las critptomonedas, hay que informarse bien y ser conscientes de la posible volatilidad.

Alternativas del sector fintech te ayudan a adentrarte al mundo de la bolsa sin necesidad de mucho dinero o conocimientos

Invertir en fondos de inversión con poco dinero

Los fondos de inversión también están al alcance de muchos: "Bankinter, por ejemplo, permite comenzar a invertir desde solo 10 euros y en ING no hay cantidad mínima. MyInvestor, por su parte, ofrece fondos indexados de Vanguard, iShares, Amundi y Fidelity sin mínimo y sin comisión de custodia".Invertir poco dinero con la ayuda de un asesor

Según HelpMyCash, aquellos que quieran construirse su propia cartera de fondos, pero no sepan cuáles seleccionar, podrían encontrar un aliado en los "robo advisors".

"El cliente responde un test y luego el robo advisor le ofrece una cartera de fondos diversificada y adaptada a sus objetivos y a su perfil de riesgo, de manera que el usuario no necesita buscar entre los cientos de fondos disponibles, sino que estos gestores le asesoran e invierten por él", aclararon desde HelpMyCash.

Las carteras de los robos advisors pueden estar formadas, principalmente, por fondos de gestión pasiva, que son mucho más baratos que los fondos de gestión activa.

"MyInvestor permite invertir en sus carteras desde 150 euros. El robo advisor de Openbank está disponible desde 500 euros y el de Bankinter, denominado como Popcoin, desde 1.000 euros. En cuanto a los gestores independientes, Finizens e InbestMe permiten invertir desde mil euros e Indexa Capital y Finanbest fijan el mínimo en 3.000", detallaron.

- ¿Estamos preparados para invertir?

Alentados por la posibilidad de ganar dinero, muchos ahorradores han convertido la inversión en su nuevo pasatiempo.

"La fiebre por invertir ha provocado situaciones insólitas como el hecho de que se tenga que hacer cola para abrir una cuenta en un bróker online. Durante el primer semestre de 2020, el bróker DeGiro ganó 217.548 nuevos clientes, un incremento del 265% interanual. El volumen de nuevos clientes fue tal que el bróker neerlandés tuvo que abrir una lista de espera para atender las solicitudes de nuevos clientes. El bróker eToro, por su parte, captó unos cinco millones de usuarios nuevos en 2020", destacaron en el documento compartido a Cointelegraph.

La pregunta es si todos los recién llegados están lo suficientemente informados y si conocen los riesgos que corren.

El miedo a quedarse fuera, las noticias casi constantes sobre la subida de determinados activos y el poder de las redes sociales y de los foros de Internet han propiciado que muchos ahorradores quieran sumarse a la fiesta. Y ahora es fácil, barato y no se necesita mucho dinero para empezar. El problema es que si no se hace con criterio, sino más bien como una apuesta, puede acabar saliendo caro.

El efecto llamada que tienen las redes sociales y los foros de Internet pueden generar grandes volatilidades en algunos activos. Pero estas montañas rusas solo benefician a algunos, generalmente a los primeros que llegan, mientras que los últimos en entrar salen perdiendo.

Aunque ahora sea más fácil invertir, los riesgos siguen ahí. Los expertos del comparador de productos financieros HelpMyCash alertan de que, sea cual sea el importe que vayamos a destinar, no debemos olvidar dos reglas básicas: "Primero, no debemos invertir en nada que no entendamos y, segundo, debemos destinar únicamente el dinero del que podamos prescindir".

Para concluir, remarcaron que nunca se debe invertir la totalidad de los ahorros ni tampoco el dinero que vayamos a necesitar a corto plazo. Y, además, debemos ser conscientes de que podemos acabar perdiendo dinero.