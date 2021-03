Palazzo avanza con su "plan fintech": con esta estrategia intentará afiliar a los trabajadores a su gremio

Este sector viene en ascenso, ya que, incluso a pesar de la crisis de los últimos años, de 2018 a 2020 se duplicó la cantidad de firmas en el país

El gremio La Bancaria, con su titular Sergio Palazzo a la cabeza, está en busca de incorporar a 10.000 trabajadores de empresas fintech, que están enmarcados dentro del sindicato de Comercio. El gremio bancario fue inscripto para la actividad, pero el Gobierno aún no le otorgó la personería jurídica para poder afiliar a esos trabajadores.

Desde la Cámara Argentina de Fintech, aseguran que el 60% de sus empleados son desarrolladores de sistemas, por lo cual no se consideran empleados bancarios y están más cerca de Comercio. Este sector viene en ascenso, ya que, incluso a pesar de la crisis de los últimos años, de 2018 a 2020 se duplicó la cantidad de firmas de este tipo en el país. Pero además, en 2018 había 133 y este número ascendió a finales de 2020, a 268.

"Quiero ser el Hugo Moyano del sistema financiero", confesó hace tres años Sergio Palazzo.

El plan de Palazzo

"Quiero ser el Hugo Moyano del sistema financiero", confesó hace tres años Sergio Palazzo, el titular de la Asociación Bancaria, que tiene alrededor 80.000 afiliados. En tanto, acaba de dar el primer paso para intentar quedarse con la representación sindical de más de 10.000 trabajadores de las fintech: el Ministerio de Trabajo le otorgó la simple inscripción para desembarcar en esa actividad y evalúa el pedido de ampliación de la personería, que le permitiría a los bancarios disputar el encuadramiento de estos empleados.

Por su parte, desde las fintech remarcaron que "todo esto se resolverá en la Justicia, llegado el caso, no somos bancos, no tomamos depósitos y nuestro personal no tienen nada que ver con lo que hace un empleado bancario". Además, una fuente muy importante del sector, aclaró que por más que haya apoyo del Gobierno hacia Palazzo, hay que tener en cuenta la ley y que los jueces lo resolverán. "Por ahora es puro humo", sostuvo.

Los avances tecnológicos

Más allá de cualquier tipo de pretensiones, esto preocupa al sector empresario, por las diferencias entre los dos gremios. Si bien el Sindicato de Comercio, liderado por Armando Cavalieri tiene más de 1 millón de afiliados, es considerado dialoguista y, tanto salarios como beneficios, son más acotados que los del bancario. En tanto, La Bancaria es un gremio más combativo, aunque con menos afiliados, alrededor de 80.000, y tanto salarios como beneficios son mayores.

Palazzo ya había presentado, el 4 de diciembre, ante la Dirección de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo, una nota donde explicaba que la personería que le fue otorgada en 1946 no refleja los avances tecnológicos.

"Queda claro que las actividades que desarrollan las fintech son exclusivamente bancarias, toda vez que ellas mismas se definen como la Banca del Futuro o la Banca Digital. Estas deberían ser incorporadas, sin más y en forma directa, a la personería de la Asociación Bancaria", concluyeron.

Por otro lado, el asesor político del expresidente Mauricio Macri, Jaime Durán Barba, se refirió al poder que tiene el sindicato de Camioneros y, en base al avance tecnológico, anticipó: "En diez años habrán desaparecido todos los camioneros".

En el marco de estas declaraciones radiales, Durán Barba consideró que en Argentina "los sindicatos son tan poderosos que manejan a toda la sociedad". Además, habló específicamente del gremio liderado por Hugo y Pablo Moyano, para el que predijo una "desaparición", una vez que se extienda el uso de camiones conducidos por robots. "En diez años habrán desaparecido todos los camioneros. El transporte va a ser con camiones manejados por robots como sucede en Texas, California y China", aseguró.

