El "rey del delivery" quiere salir a bolsa con un valor multimillonario

La compañía, fundada por William Shu en 2013, que aprovechó la pandemia, precisa que tendrá dos tipos de acciones, las de clase A y las de clase B

La empresa británica de entrega de comida a domicilio Deliveroo prevé captar unos 1.000 millones de libras, unos 1.168,5 millones de euros al cambio de hoy, cuando próximamente empiece a cotizar en la Bolsa de Londres, informó este lunes en un comunicado.

Las acciones

La compañía, fundada por William Shu en 2013 en la capital británica y que se ha beneficiado de la pandemia, precisa que tendrá dos tipos de acciones, las de clase A y las de clase B, aprovechando cambios en el mercado londinense que permiten una estructura dual en la que los fundadores pueden mantener inicialmente el control.

Así, Shu se quedará durante un periodo de tres años con las B, que contarán con 20 derechos de voto por cada título, pero que no saldrán a bolsa.

Las A se ofrecerán como parte del salto al parqué de la compañía, que se espera en abril, y contarán con un derecho de voto por cada acción.

En la nota se especifica que, tres años después de la oferta pública de venta (OPV), las acciones de clase B "se convertirán automáticamente en acciones de clase A".

La iniciativa incluirá además "una oferta comunitaria" por la que la empresa permitirá acceder a los títulos a los consumidores con una cuenta con Deliveroo en el Reino Unido.

Deliveroo reveló el pasado 8 de marzo que estudiaba salir a cotizar a la Bolsa de Londres, en una operación que, según la prensa británica, valoraría la compañía en unos 5.000 millones de libras, unos 5.840 millones de euros, si bien el valor real se conocerá cuando se especifique el número de títulos emitidos y su precio.

La empresa de reparto Deliveroo, que funciona a través de una aplicación y tiene planes de expansión con entrega de la compra del supermercado, tiene unos 6 millones de clientes en doce mercados del mundo, incluido en España, y sirve comida de unos 115.000 restaurantes.

Tesla en baja

¿Todo lo que sube tiene que bajar? Mucho analistas creen que el momento de Tesla en la cima del sector automotor está a punto de finalizar. De acuerdo con Reuters, las acciones de la automotriz de Elon Musk volvieron a bajar, acumulando una caída de 3.1 por ciento. En los últimos 30 días, la compañía ya perdió más de u$s244 mil millones en su capitalización de mercado.

Esta caída representa la quinta sesión consecutiva en la que la automotriz presenta un rendimiento a la baja. En estimaciones de Reuters, esta caída en el valor de Tesla también le han quitado más de u$s44 mil millones a la fortuna personal de del CEO de Starlink.

Tesla parece aceptar que no tiene aún la infraestructura necesaria para escalar su negocio en el corto plazo.

Pero a qué se debe esta baja en las acciones. Según la agencia de noticias, los inversionistas están enviando fondos a aquellos sectores que se recuperarán a medida que la COVID-19 quede bajo control.

Asimismo, esto también provocó una caída generalizada en otras acciones de tecnología. Sin embargo, también hay razones específicas para el bajo desempeño de la marca de Musk. Analistas consultados por la agencia de noticias apuntaron que, en 2020, el mercado alzó el valor de sus acciones agresivamente en más de 20 veces. En este sentido, también ya era esperado que los títulos tuvieran un reajuste a la baja tan rápido como habían escalado antes.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que la marca de autos eléctricos tuvo una evolución compleja. De acuerdo con Bloomberg, CEOs de rivales de Tesla llevan diciendo ya por varios meses que la estrategia de crecimiento de la compañía no era sostenible. Esto se debe a que la competencia está poniéndose significativamente al día con el mercado con el impulso de las empresas tradicionales en vehículos eléctricos.

Asimismo, Tesla parece aceptar que no tiene aún la infraestructura necesaria para escalar su negocio en el corto plazo. De acuerdo con Automotive News Europe, Tesla dijo el año pasado que percibía retos importantes para impulsar su producción de autos eléctricos, porque Musk está comprometido con la construcción de fábricas independientes. Pero además, el CEO quiere implementar nuevos diseños a sus vehículos que podrían traer más desafíos técnicos.

Esta caída de Tesla en bolsa podría ser aprovechada por sus rivales.

Por otro lado, se debe comprender que Tesla no es solamente una acción de moda, como muchos otros títulos que se volvieron muy populares en la bolsa. De acuerdo con Cleantechnica, el negocio de Musk ofrece a sus clientes un valor continuo, a través de actualizaciones gratuitas constantes. En este contexto, sus consumidores no necesitan volver a comprar un auto de la competencia, un factor diferencual que otras marcas no ofrece.