Convocan a una "revolución cripto": en qué consiste la movida de Telegram para hacer bajar las cotizaciones

El anuncio lo hizo el grupo Crypto Waves y se trata de un evento multitudinario para provocar una caída de las criptomonedas para obtener ganancias.

Ni Facebook ni Whatsapp. Telegram fue la red elegida para comenzar este martes una cripto revolución. Iba a comenzar durante la mañana, pero ya en la madrugada se empezaron a observar cambios. ¿Qué está sucediendo?

Resulta que el grupo denominado Crypto Waves, un canal internacional que cuenta con más de 58.000 miembros propuso organizar un evento para hacer bajar la cotización de las criptomonedas. Entre los participantes se encuentran grupos de inversión y ballenas de Bitcoin. Es decir, los grupos más importantes financieramente hablando de los activos cripto.

"Desde ayer que se aviso del evento, la mayorìa de las alcoin se empezaron a corregir entonces lo que esta sucediendo es que las ballenas de Bitcoin que tienen miles de Bitcoin que tienen van a ir para bajo, deciden esperar", dice Camilo Rodriguez de Crytomarket.

Según el ejecutivo, durante la tarde se pudo observar el retiro de bitcoins de Binance, esperando tener un retorno del 400 por ciento. Y ordenes de venta por 4,29 bitcoins para adquirir una moneda llamada MDT. También hubo compras sucesivas de 6,267 bitcoins.

saber el momento justo para invertir

Aunque expertos como Gastón Levar, representante argentino de Airtm, advierte que hay que tener cuidado con la cantidad de grupos que pueden estar promocionando este tipo de eventos, Cryto Waves intenta comenzar a desencadenar las ventas, sobre todo en altcoin, (monedas que no son Bitcoin) y comenzaron a hacer caer algunas de las divisas más importantes.

En trading, se denomina shorting o "ir en corto" consiste en:

Un inversor cree que un activo bajará, entonces toma ese activo en préstamo

Una vez finalizado el plazo por el que tomó el préstamo, devuelve el precio que le costó

Así, puede ganar si efectivamente la cotización bajó. O perder más del 100% si el activo aumentó

El big short a primera vista, sonaría como un meeting apocalíptico pero es todo lo contrario. Se trata de una iniciativa en la que se busca elevar los precios de las altcoin. En colaboración con las grandes ballenas de todo el mundo que brindan el apoyo financiero para poder lograrlo.

Este evento provoca un efecto denominado Humongous (enorme), que causará un volcado en cadena y dará como resultado grandes ganancias, a nivel futuro. Es decir, que los grandes tenedores de criptomonedas ganan si el activo baja de precio. Para esto, se usa un instrumento denominado los futuros, que significa que si se vende un futuro de una criptomoneda que estaba en baja se gana.

Los administradores del grupo advierten en el comunicado "que el evento si bien no está dirigido a Bitcoin no podían asegurar que la moneda estrella del mundo crypto no se vea afectada, junto a las altcoin más fuertes del momento como Ethereum".

Bitcoin , el nuevo oro

Anticiparse

Levar cuenta que existen numerosos eventos que se utilizan para llevar y traer usuarios de diferentes plataformas. "El principio en Bitcoin, siempre es el mismo, comprar un pedacito de código. Hay varios eventos en Telegram en que se forman grupos de anticipación temprana".

"Este es un fenómeno muy loco. Todos los movimientos de Bitcoin son públicos. A veces los fondos mueven Bitcoin a un Exchange pero no los venden. Esto se hace para decirle a la comunidad que alguien está a punto de vender, y hacer caer el precio. En realidad, no se vende", completa.

El experto explica que las ballenas no lograron impedir que Tesla muevael mercado comprando una gran cantidad de Bitcoin.

"El lunes nadie estaba preparado para eso y colapsaron los exchanges. Se dio un cuello de botella. ¿Entonces cuán seguras son? Todo este tipo de situaciones muestra la robustez del sistema. Vos podés comprar oro a través de un exchange y nunca tenes oro, y esto es lo mismo. La gente va a empezar a pensar que ante un colapso mundial va a querer tener Bitcoin, y las billeteras virtuales o frías. Si esto no se regula de manera rápida se va a terminar con un Banco Mundial de Bitcoin. Ahora estamos viviendo un punto de inflexión", concluye.