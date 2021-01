Revés para Transferencias 3.0: una polémica decisión de PagoFácil y Rapipago pone en jaque a los pagos digitales

El nuevo esquema del Banco Central para expandir los pagos QR sufrió un impensado primer obstáculo, la reacción de las procesadores de cobranzas

No es la primera vez que aparece un problema desde que se lanzó Transferencias 3.0 el nuevo sistema lanzado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) con el objetivo de potenciar los pagos con QR, atraviesa su primer gran obstáculo.

¿Por qué? Para adaptarse a su funcionamiento, Visa y un grupo de bancos establecieron límites para hacer pagos a través de transferencias, instancia que generó algunas sorpresas entre los consumidores.

De este modo, si los comerciantes eligen cobrar bajo el nuevo mecanismo, existe un tope de $5.000 para pagar en comercios, de $8.000 para pagar facturas en redes de cobranza y de $15.000 para extraer efectivo en esos locales.

Los topes rigen por día y por cuenta y, como era de esperarse, no aplican a los comercios que cobren por la vía tradicional.

Más detalles

Los límites ya se pusieron en marcha. Además, trascendió que Visa llegó a un convenio -en el transcurso de las últimas horas- con los bancos para elevar el tope de $8.000 para los pagos con débito en redes de cobranza hasta $20.000.

Desde la Cámara Argentina de Empresas de Cobranza Extrabancaria de Impuestos y Servicios (CAECEIS), explicaron que hasta el 28 de diciembre resultaba imposible ir a un local de cobranza y pagar una factura mayor a $8.000 con tarjeta de débito. Tampoco era posible hacerlo efectivo a través de aplicaciones y los portales web de esas compañías.

Visa, luego de solucionar un par de problemas, suscribió a transferencias 3.0

La palabra del BCRA

Fuentes de la entidad financiera se pusieron en contacto con iProUP para brindar detalles sobre lo ocurrido y aclararon que:

Los bancos por imposición de VISA fijaron topes para usar su tarjeta de débito para algunas operaciones de transferencia de dinero

Afecta exclusivamente a operaciones de transferencias iniciadas con la tarjeta de débito de VISA (tampoco lo hay con las otras tarjetas de débito)

No hay ningún límite ni tope para hacer transferencias desde las aplicaciones bancarias

Se puede ir a cualquier comercio y pagar enviando dinero y no existen límites

El límite no afecta al cliente. Es una medida contra el comercio. Es para cobrarle más comisión al comercio. El comercio es el que va a tener un sobrecosto.

Es una medida contra la libertad de opción de los comercios "merchant routing"

Qué pasa con PagoFácil y Rapipago

Tras haber incorporado la tarjeta de débito a sus medios de pago en los últimos años, las empresas de cobranza de servicios advierten que un cambio normativo las podría hacer retroceder a las épocas del "solo efectivo". Desde las dos compañías líderes del sector, Pago Fácil y Rapipago, comentaron que el plan Transferencias 3.0 del Banco Central implica una modificación de las comisiones que deben pagar a las empresas procesadoras de esas transacciones, Link y Prisma, que pasarían del 0,1% al 0,8 por ciento.

Si el plan se implementa según lo previsto, las empresas de cobranza dejarán de cobrar con tarjeta de débito, un medio de pago que hoy representa el 25% de su recaudación y que, tras el auge de pagos digitales que trajo la pandemia, podría crecer mucho más. También dejarían de entregar efectivo, lo que recargaría la red de cajeros automáticos bancarios, indicó Infobae.

"Si nosotros le cobramos el 1% a una empresa de servicios públicos para cobrar su factura, no podemos pagarle el 0,8% a la procesadora del pago. La ecuación no cierra. Si esto no se modifica, no nos va a quedar otra opción que dejar de cobrar con tarjeta de débito. Sería un retroceso, volver a un modelo anterior que nunca funcionó", explicó Maximiliano Babino, presidente de Pago Fácil.

¿Cómo se reparte el dinero cada vez que un usuario paga con tarjeta de débito una factura de un servicio público en Pago Fácil o Rapipago u otra empresa de cobranza? El usuario paga solamente lo que dice la factura, sin recargo alguno. La empresa de servicios (desde distribuidoras de luz o gas hasta colegios privados) le paga a recaudadora una comisión que va del 0,5% al 1% del monto cobrado. De ese monto, Pago Fácil y Rapipago deben pagar aproximadamente $3 por transacción a Link o Prisma, además de otros gastos, como el alquiler de las terminales POS. Si ese costo sube al 0,8%, se lleva toda su ganancia.

El nuevo plan reemplazó al sistema PEI y fijó comisiones del 0,8%. Todavía no están plenamente en vigencia, ya que la normativa del Central fijó un año de plazo para su implementación, que finalizará en noviembre.

Desde Caeceis, que además de Rapipago y Pago Fácil integran otras empresas como Cobro Express, Bica Agil, Multipago, Plus Pagos, Pronto Pago, Ripsa y Provincia Net, admiten que hay "mesas de trabajo" con el BCRA y los bancos para llegar a una solución por la vía comercial, fijando una comisión similar a la que hoy se paga, o bien por la vía regulatoria. Cobrarle un recargo al usuario, no es una opción. "La renovación tecnológica es una forma de camuflar el regreso del modelo anterior al PEI. El modelo actual, en cambio, hizo que se masificara el uso de la tarjeta de débito y que se reduzca el uso del efectivo", apuntó Maximiliano Babino.

Así opera el proceso de transferencia 3.0

Cómo operan Link y Banelco

Link y Banelco, los administradores de transferencias inmediatas con mayor cantidad de transacciones en el país se unen para ofrecer una solución integrada de ambas redes para Transferencias 3.0, la que será interoperable y accesible. La nueva solución ampliará la actual posibilidad de transferir dinero entre cuentas bancarias y virtuales, agregando más canales de fácil acceso para usuarios y comercios.

Sus características serán:

Omnicanal: además de realizarlas por medio de los home/mobile bankings y cajeros automáticos, se podrán efectuar pagos en e-commerce, con QR a través del celular y con tarjetas de débito a través POS, mPOS y los sistemas propios de los grandes comercios. También se podrán efectuar extracciones de dinero en puntos habilitados.

Interoperable: la solución permitirá interoperar de manera flexible entre todas las cuentas bancarias (CBU) y cuentas virtuales (CVU). Las redes de cobranza extrabancarias, comercios, billeteras digitales y demás Fintechs podrán integrarse a esta solución a través de APIs.

Inmediato: los comercios recibirán la acreditación en forma instantánea al momento de realizar la transacción.

"A través de este desarrollo conjunto los usuarios de las redes Link y Banelco podrán acceder a una solución de pagos inmediata, ágil e interoperable de alcance nacional", comentó Raúl Catapano, Presidente de Link.

"Estamos muy satisfechos con el alcance que tendrá la solución que refleja el trabajo conjunto y coordinado de ambas compañías poniendo foco en los clientes", dijo Ricardo Moreno, Presidente de Prisma Medios de Pago, empresa propietaria de Banelco.