Criptomonedas, en la mira del BCRA: reunión cumbre y, en exclusiva, lo que viene en activos digitales

El organismo y algunas fintech mantuvieron una charla vía Zoom con empresarios cripto. El Congreso se pondrá a debatir iniciativas para el sector

Más de una veintena de personas en una pestaña de Zoom, la mayoría con su cámara apagada. De un lado, ejecutivos de las firmas argentinas más importantes de las monedas digitales; del otro, directivos del Banco Central. Y una charla de 40 minutos.

Así fue la "cumbre" de la autoridad monetaria con empresarios del sector de las criptomonedas. Si bien miembros del organismo habían tenido contacto con la Cámara Fintech al comienzo de la gestión de Miguel Pesce, es la primera vez que el BCRA mantiene un encuentro con este pujante rubro.

El convite fue iniciado una semana antes de que –tal como adelantó en exclusiva iProUP– el diputado Ignacio Torres (Juntos por el Cambio) planeara presentar un proyecto de ley para buscar una "definición legal" de criptoactivo con el objeto de impulsar a la industria. En las últimas horas, además, su colega Maria Liliana Schwindt (Frente de Todos) ingresó en la Cámara baja una iniciativa tendiente a regular este mercado.

El encuentro se realizó en "inmejorables términos", advierten de ambos lados. Pero encendió las alertas dentro de una actividad que goza de prestigio tanto a nivel regional como internacional. Y que empieza a avanzar en su regulación.

En secreto

Las fuentes consultadas por iProUP prefieren mantener su nombre bajo reserva para no "quemar los puentes" que se están tendiendo con el Banco Central, que concertó la cumbre por motu propio a raíz de ciertas "consultas" de empresas del sector.

De acuerdo con quienes participaron del encuentro virtual, la charla tuvo lugar luego de que algunos exchanges (casas de cambio virtuales) intentaron dar de alta cuentas con clave virtual uniforme (CVU, el equivalente fintech de la CBU) para facilitar a los usuarios la operación de activos digitales.

Uno de los interrogantes era si debían realizar el alta como Proveedores de Servicios de Pago, regulación que el BCRA lanzó a principio de año y obliga a las billeteras digitales como MercadoPago a:

Formar parte de un registro de proveedores en el Banco Central y participar de un régimen de información

en el Banco Central y Permitir que los fondos de los clientes estén disponibles en todo momento y con carácter inmediato

y con carácter inmediato Depositen el 100% del dinero (pesos) en cuentas de entidades financieras

Separen los fondos resultantes de las operaciones propias del dinero de los usuarios en cuentas bancarias distintas

"Se habló con cinco fintech que operan criptomonedas para explicarles por qué no tenían que registrarse como PSP, ya que no tienen cuentas de pago", afirman a iProUP fuentes ligadas a la institución que dirige Miguel Pesce, quienes añaden: "Por ahora, no está previsto introducir ninguna regulación".

Sin embargo, se espera que exista cierta "formalización" de estas compañías, algunas de las cuales mueven decenas de millones de pesos diarios en transacciones de ahorristas que buscan refugio ante las trabas a la compra de dólares.

Fascímil del proyecto del diputado Ignacio Torres

"Nuestra actividad viene creciendo 40% mes a mes", remarcan a iProUP de una importante casa de cambio digital, mostrando la explosión del mercado ante la delicada coyuntura económica actual.

No obstante, en el sector aseguran que el Banco Central buscará darle mayor importancia a las divisas digitales, luego de que entidades como el FMI las validara como una herramienta que trae aparejados muchos beneficios para la economía global.

Quien fuera directora del organismo multilateral, Christine Lagarde, instó a las autoridades monetarias de todo el mundo que exploren las CBDC (monedas digitales emitidas por un banco central) para utilizarlas en las economías emergentes.

Su sucesora, Kristalina Giorgieva, anunció al asumir en enero que serían una de las prioridades de su gestión. Y hasta los inversores institucionales comenzaron a apostar fuerte este año en estos activos, disparando la cotización de Bitcoin.

En este sentido, el BCRA ya puso manos a la obra para "institucionalizar" las criptomonedas por medio de los bancos.

De acuerdo con fuentes del organismo, en la reunión se dejó en claro que las empresas cripto no serán PSP, sino que la provisión de cuentas con CVU las tramitarán a través de las entidades del sistema financiero.

"Rechazó las solicitudes de esas cinco fintech para ser PSP, así la bucrocracia la llevan los bancos, que ya tienen todo el mecanismo aceitado", interpreta un ejecutivo muy escuchado en el ambiente cripto.

En efecto, todas las financieras digitales tienen un socio que les da acceso al sistema bancario. En el caso del vertical cripto, el BIND es el que corre con ventaja: fue el primer banco "fintech friendly" y es socio de las principales firmas de divisas virtuales.

"El CVU se lo van a dar los bancos. Hay que hacer un cambio normativo. Pero no se los va a anotar en el registro, no califican", señalan fuentes cercanas al BCRA.

Autorregulados

Este contacto con el Banco Central coincide con el proyecto de ley que presentará este viernes el diputado Torres y que contó con la colaboración de varias personalidades del ecosistema cripto local. También con una iniciativa que ingresó en la Cámara baja este miércoles su colega Schwindt.

El borrador de 11 páginas del legislador opositor que circuló entre varios de los principales ejecutivos del sector fue "puesto a punto" por la industria y el jueves se presentará ante la Unidad de Información Fiscal (UIF) y otras cámaras empresariales para contar con más avales.

Según anticipó iProUP, Torres espera que la iniciativa se concrete en ley antes de fin de año. El objetivo es contar con una "definición legal" para promover el crecimiento de la industria, el empleo y las inversiones del sector.

Tanto su iniciativa como la del oficialismo establece ciertas definiciones que dan entidad jurídica a los siguientes componentes del sistema:

Criptoactivo: es la representación de valor que utiliza Blockchain como infraestructura fundamenta. Puede ser utilizado como medio de intercambio, reserva de valor y unidad de cuenta

es la representación de valor que utiliza Blockchain como infraestructura fundamenta. Puede ser utilizado como medio de intercambio, reserva de valor y unidad de cuenta Cadena de bloques : es una base de datos descentralizada que es administrada por computadoras de red punto a punto (peer to peer)

: es una base de datos descentralizada que es administrada por computadoras de red punto a punto (peer to peer) Proveedores de servicios : persona o empresa que desarrolla actividades de compraventa, transferencia, almacenamiento, custodia, etc

: persona o empresa que desarrolla actividades de compraventa, transferencia, almacenamiento, custodia, etc Adquiriente o usuario: individuo o compañía que compra o vende estos activos

o usuario: individuo o compañía que compra o vende estos activos Trading: transacciones en plataformas o exchanges

Según los autores de ambos proyectos, la ley ofrecerá seguridad jurídica a las partes y herramientas a los reguladores para que puedan crearse más servicios relacionados con los criptoactivos y fortalecer una industria clave.

Lo cierto es que la noticia generó ruido entre los usuarios, ya que se entendió como una regulación que intentará tener fines recaudatorios. Algo casi imposible porque las criptomonedas son desreguladas por naturaleza y las cuentas no están vinculadas a datos personales. Sin embargo, el proyecto oficial hace mención a vigilar la posible evasión impositiva.

"Es lógico que en algún momento se pidan cuentas a la vista para los fondos de los usuarios o que informemos al Central. Estas empresas gestionan algo que se parece al dinero, que son activos de terceros", remarca un jugador del sector.

Al igual de lo que ocurrió con las fintech, las empresas cripto vienen autorregulándose desde la fundación de la industria local, que surgió al poco tiempo del nacimiento de Bitcoin hace una década.

El ecosistema cripto local viene autorregulándose desde su creación

"Las empresas que hace tiempo estamos en esto, que tenemos cierto track record, tenemos nuestros propios departamentos de compliance. Y pagamos IVA, Ganancias, Ingresos Brutos. Nos adaptamos lo más posible a la ley vigente, a pesar de que es una industria revolucionaria", remarca un fuerte jugador cripto.

Por ejemplo, el proyecto de ley de Torres apunta a las empresas cripto y a los usuarios de sus servicios, dejando fuera a las operaciones entre particulares, que no sólo son prácticamente imposibles de regular sino que no tendría sentido hacerlo.

Así, planea dar herramientas a distintas autoridades de aplicación para proteger a todas las partes:

BCRA : la conexión con el sistema bancario, no sólo en cuestiones de transferencias de fondos sino también en que las entidades financieras ofrezcan compraventa o custodia de criptomonedas

: la conexión con el sistema bancario, no sólo en cuestiones de sino también en que las entidades financieras ofrezcan Comisión Nacional de Valores : para aquellos activos no monetarios. Por ejemplo, representar una acción , la escritura de propiedad u otros documentos con un token

: para aquellos activos no monetarios. Por ejemplo, representar una , la de propiedad u otros con un token UIF: evitar el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. Si bien las firmas del sector no son sujetos obligados, se plegaron voluntariamente fijando límites en las operaciones ($200.000) y solicitando documentación sobre el origen de fondos

En tanto que el texto del oficialismo también apunta a darle una mayor entidad a los criptoactivos, aunque sólo coloca a la CNV como autoridad de aplicación, con supervisión de la UIF, e insta al Estado a capacitar a su personal. En ambos casos, se establece una suerte de matrícula para operar, que puede ser revocada o suspendida en caso de infracciones a las "buenas prácticas" de la industria.

En definitiva, la industria cripto podría cerrar 2020 con su propia regulación, como ocurre en Alemania, Singapur, Corea del Sur y otras potencias en la materia.

Y así otorgará reglas claras, previsibilidad para inversores y usuarios, y la promesa de crear nuevos servicios para seguir jugando la "liga mundial" de las monedas digitales.