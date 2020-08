Warren Buffett cambia el rumbo de sus inversores y pone bajo la lupa su "teoría de la burbuja"

Buffett fue noticia otra vez, porque vendió parte de sus acciones en los mayores bancos de Estados Unidos, pero apostó todo a las mineras

Warren Biuffet, también conocido como el oráculo de Omaha, es uno de los mayores inversores del mundo y está acostumbrado a evaluar los riesgos de todo tipo activos.

Días atrás, Buffett fue noticia otra vez, porque vendió parte de sus acciones en los mayores bancos de EE.UU., disminuyendo su interés en Wells Fargo y J.P. Morgan Chase en más de u$s 3.000 millones y poniendo a cero su interés en Goldman Sachs para invertir en algo que ha refutado durante años; el oro.

Buffett no compró algunas propiedades en oro, o derivados del oro, como se podría suponer, sino que compró el 11% de una de las mayores empresas mineras del mundo, la canadiense Barrick Gold, por u$s 565 millones.

Un momento de precaución

A pesar de los excelentes resultados de su empresa de inversiones, Berkshire Hathaway, que registró un beneficio del 87% en el segundo trimestre, u$s 26.000 millones, para Buffett hay que ser muy cauteloso en este momento.

Acostumbrado a comprar empresas consolidadas y a invertir en marcas reconocidas, Buffett no ha hecho una adquisición importante durante 5 años, desde que pagó u$s 35.200 millones por Precision Castparts, la mayor compra de su historia como inversor.

El expresivo resultado de Berkshire Hathaway es consecuencia directa de la recuperación que el mercado bursátil viene mostrando desde la crisis de marzo. Cierto tinete de "exuberancia irracional", expresión acuñada por el economista estadounidense en la primera década del 2000 para resumir el exceso de liquidez y la fiebre de las ofertas públicas iniciales en los mercados bursátiles americanos.

Lo que sucedió después, todo el mundo lo conoce; un colapso total con el estallido de la burbuja de Internet.

Debido a esto, es que Buffett cree que se está pasando por un período que se asemeja a una burbuja y según su teoría, él trató de protegerse comprando una mina de oro.

La teoría de la burbuja

La teoría de la burbuja de Buffett dice que esta se produce cuando la capitalización del mercado de valores iguala o excede el PIB de los países más ricos

Según la teoría de la burbuja de Buffett, cada vez que la capitalización del mercado de valores iguala o excede el PIB de las naciones más ricas, se enfrenta una burbuja.

Cuando los mercados comenzaron a evaluar las empresas sobre la base de parámetros como el número de clics, las acciones de tecnología se dispararon en el decenio de 1999/2000. En ese momento, mucha gente criticó a Buffett por perder las acciones de tecnología.

Sin embargo, Buffett se negó a participar en el rally de las puntocom. La burbuja de las puntocom finalmente estalló y la mayoría de las empresas de tecnología sobrevaloradas quebraron.

No obstante, Amazon fue la excepción más notable. Hoy en día, las acciones de del gigante del comercio digital forman parte de la cartera de Berkshire Hathaway.

Para Buffett, el actual repunte de la bolsa de valores tiene todas las características de una burbuja. La capitalización bursátil mundial equivale a 69 billones de dólares, resumidos en 60 grandes bolsas de todo el mundo.

A modo de comparación, el PIB mundial es hoy en día de unos u$s 56 billones y está en constante crecimiento, ya que las cifras recogidas por el Banco Mundial aún no se han consolidado. El PIB ya calculado, que es de 2019, era del orden de u$s 87.265.226.000.000.

Según la teoría de Buffett, por los números actuales que se está atravesando son una burbuja y son precisamente las acciones de las empresas tecnológicas las que están tirando del rally de los mercados de valores.

La teoría aplicada a criptomonedas

Algunos analistas creen que el mercado de los criptomonedas es sólo una burbuja

Algunos analistas suelen decir que el mercado de los criptomonedas, y Bitcoin en particular, es sólo una burbuja. Sin embargo, si se aplica la teoría de Buffett al valor de mercado de las criptomonedas, se ve una inmensa distancia entre el mercado de valores y el mercado cripto en comparación.

La capitalización de mercado de todas las criptomonedas hoy en día es de u$s 384.636 millones, un total de 6.495 tokens analizados, con Bitcoin representando 2/3 de esta cantidad. Sólo el mercado del oro vale u$s 10,9 billones.

Por lo tanto, según esta teoría, el mercado de las criptomonedas está todavía lejos de ser una burbuja.