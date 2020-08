Las insólitas predicciones de los gemelos Winklevoss sobre el futuro del oro, el Bitcoin y Elon Musk

Los Winklevoss, multimillonarios y referentes en cripto, creen que el dólar se está convirtiendo en "papel de baño" gracias a las medidas de Trump

David Portnoy, celebridad y millonario norteamericano, fundador del portal Barstool Sports invitó a sus vecinos, los hermanos Winklevoss para pedirles algunos consejos de inversión sobre las criptomonedas.

En su conversación con Portnoy, los Winklevoss, famosos multimillonarios en bitcoins, inspiradores de la creación de Facebook, recordaron que "el dólar se está convirtiendo en papel de baño".

Esto ocurre debedio a los cuantiosos estímulos financieros que ha estado inyectando la Reserva Federal estadounidense como respuesta a la crisis económica por Covid19, y según ellos no es confiable como reserva de valor.

También agregaron que: "hay miles de millones de dólares en oro flotando en el espacio y Elon Musk va ir hasta allá y va a minarlos", lo que también inflaría el suministro del metal precioso.

¿Un nuevo commodity?

Esta idea se apoya en una publicación hecha en The Sun, que habla sobre una misión de la NASA para buscar oro en un asteroide y traerlo a la Tierra, lo que podría destruir el mercado de materias primas (commodities) a nivel mundial. Según los Winklevoss, "Elon Musk, puede aumentar la oferta de oro, pero no puede cambiar los bitcoins disponibles, por esta razón, Bitcoin es el único bien fijo en la galaxia".

Ante esta afirmación, Portnoy poseedor de una fortuna aproximada en u$s 200 millones, y les preguntó : "¿ustedes están dementes?", y procedió a rascarse la cabeza en señal de pregunta.

Esto recuerda a un vídeo que publicó en 2017, cuando manifestó que no entendía Bitcoin, que le parecía una estafa, pero que todo el mundo se estaba haciendo millonario menos él, por lo que quería invertir.

Tres años después, hace pocos días, grabó otro video diciendo que sólo invertiría si los Winklevoss iban a su casa a explicarle de qué se trataba la criptomoneda.

¿En qué se debe invertir?

En el último vídeo publicado, con los Winklevoss ya visitándolo en su casa, le preguntaron a Portnoy: "¿qué opciones tienes? Puedes invertir en Bitcoin y en oro, pero Elon Musk va a destruir la oferta de oro, así que la única opción es Bitcoin".

Dicho esto, Portnoy decidió seguir el consejo de los Winklevoss y comprar criptomonedas: 80% de sus fondos los invirtió en Bitcoin y 20% en Chainlink. Como cualquier otra persona luego de invertir, les dijo a los gemelos: "espero que esto me funcione. Fueron u$s 250k, no soy billonario, eso es dinero (that’s money!".

Portnoy, les preguntó luego a sus vecinos; "¿a quién necesito para crear mi propia criptomoneda?". Los Winklevoss respondieron: "Son los ingenieros quienes escriben el código".

A lo que le siguió un comentario sobre la relación de los gemelos con Mark Zuckerberg, ingeniero a quien los Winklevoss demandaron por supuestamente haberse robado su idea para crear Facebook.

Gracias al dinero Winklevoss que ganaron con la demanda contra Zuckerberg, los gemelos se hicieron multimillonarios al invertirlo en bitcoins

Dicen que ya no piensan en él, y que el dinero que obtuvieron en retribución fue el que utilizaron para comprar los bitcoins con el que se convirtieron en multimillonarios.

Y hablando de ingenieros, Elon Musk, ingeniero y quien, según los Winklevoss, minará el oro del espacio, respondió al tweet diciendo: "H2O, CH4/CO2, N2, hierro, níquel, cromo y aluminio importarán mucho más que el oro y el platino en los viajes espaciales".

Todo parece indicar que celebridades estadounidenses cada día confían más en las criptomonedas como medio de ahorro o inversión. Por ejemplo, recientemente CriptoNoticias reseñó como jugadores de la NBA participaron en el financiamiento de un juego que tokeniza jugadas y métricas de baloncesto. Algo similar pasó con la liga de fútbol estadounidense, que lanzó unos coleccionables digitales sobre la red Ethereum de cada uno de sus jugadores.