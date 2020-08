Para los Winklevoss, el dólar pierde terreno ante el Bitcoin: ¿por qué?

El que Estados Unidos no se haya puesto de acuerdo sobre el estímulo por el Coronavirus muestra que el dólar es "dinero divertido" y favorece al Bitcoin.

Para Cameron Winklevoss, el desacuerdo en el estímulo por el coronavirus muestran lo irrelevante que se ha vuelto el suministro de dólares y esta es una "llamada de atención" para aquellos que no miran a Bitcoin.

En un tweet del 6 de agosto, el cofundador del exchange Gemini entregó una valoración condenatoria de la falta de progreso en Washington para entregar más ayuda financiera.

Llamada de atención a Bitcoin

Las conversaciones entre demócratas y republicanos estaban "al borde del colapso", informó CNN el viernes, ya que los totales de estímulos deseados por ambas partes diferían en varios billones de dólares.

Para Winklevoss, la idea de que los políticos pudieran planear para el mismo objetivo con sumas de dinero muy variadas decía más del valor del dólar que de sus diferencias.

Hermanos Winklevoss en la Met Gala 2019

"El dólar se ha convertido en un dinero tan divertido que los políticos ahora están a 'billones de dólares de distancia' en las negociaciones de estímulo. ¿Recuerdas cuando mil millones era un gran número?" señaló Winklevoss, "si esto no es una llamada de atención y una aprobación para Bitcoin, no sé lo que es", agregó.

Sus comentarios se producen cuando la debilidad del dólar se traduce en una carrera de los inversores hacia los refugios seguros, y tanto Bitcoin como los metales preciosos obtienen importantes ganancias.

Mientras tanto, el hermano Tyler Winklevoss se ha pronunciado sobre la noticia de que Goldman Sachs, históricamente reacio al riesgo en Bitcoin, ha contratado a un jefe de activos digitales.

"Ahora Goldman Sachs está dentro de Bitcoin. Menuda cara desde su informe 'Don't Buy Bitcoin' publicado hace 3 meses en mayo", comentó Tayler Winklevoss.

Como informó Cointelegraph, la tendencia podría continuar si la Reserva Federal promulga medidas para aumentar la inflación del 0.6% al 2-4%, algo que sería "salvajemente alcista" para el oro al menos, dijo un analista esta semana.

¿Bitcoin vencerá a oro?

Independientemente del acuerdo de estímulo alcanzado por el gobierno, la expansión de la oferta monetaria y el apuntalamiento artificial de los mercados impondrá inevitablemente a los defensores de Bitcoin.

El balance de la Reserva Federal se situó en u$s 6.94 billones el 7 de agosto, con una deuda nacional bruta de u$s 26.6 billones o u$s 214,000 por contribuyente.

Mientras tanto, más allá de los Estados Unidos, el impacto de la impresión de dinero se ha vuelto tan alarmante que los analistas están revelando extrañas cifras de inversión, que solo podrían haber ocurrido como resultado de importantes intervenciones en la moneda.

Por ejemplo, la lira turca cayó a un mínimo histórico frente a Bitcoin a principios de esta semana, y los inversores cuestionaron la capacidad del país para apuntalar el valor de su moneda en crisis.

Gráfico del balance de la Reserva Federal del año hasta la fecha. Fuente: Federal Reserve

Por otra parte, el balance combinado de los bancos centrales de las naciones del G4 se ha inflado tanto que hace que la subida del oro a los máximos históricos del dólar parezca insignificante.

"Muchos de nosotros poseemos oro para compensar los efectos diluyentes en la moneda fiduciaria del crecimiento de los balances de los principales bancos centrales. Sin embargo, el BS del G4 ha superado el aumento del oro", afirmó Raoul Pal, fundador y CEO de Global Macro Investor y Real Vision Group,

Cómo invertir en bitcoin

Además, Pal indicó una ventaja significativa de Bitcoin sobre el oro en este sentido, a pesar de sus ganancias latentes frente al metal precioso.

"De hecho, solo un activo ha compensado el crecimiento del balance del G4. No son los calcetines, ni los bonos, ni las materias primas, ni el crédito, ni los metales preciosos, ni los mineros. Solo un activo superó masivamente el rendimiento en casi cualquier horizonte de tiempo. Sí. #Bitcoin $BTC", conluyó Pal.