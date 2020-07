Amazon rompe un nuevo récord de facturación: ¿cuántos millones ingresaron en la caja de Jeff Bezos?

El gigante estadounidense del comercio electrónico se vio sumamente beneficiada por la pandemia y sus números no hicieron mas que crecer

Amazon volvió a demostrar que su modelo de negocio pudo adaptarde perfectamente a la actual crisis provocada por la pandemia del covid19. La compañía superó las expectativas de los analistas y disparó sus ingresos en el segundo trimestre un 40%, hasta los u$s 88.910 millones.

Esto refleja la fortaleza tanto de su negocio de comercio electrónico como el de computación en la nube. Ambas actividades se han visto impulsadas por la crisis del coronavirus.

Por más que la compañía había pronosticado que podría perder dinero en el segundo trimestre, con el impacto real de la crisis por el Covid en su negocio, su beneficio se duplicó, y pasó de u$s 2.625 millones a u$s 5.243 millones.

Está se coronó como la mayor ganancia trimestral en los 26 años de historia de la compañía, según ha dicho su consejero delegado, Jeff Bezos.

Y esto ha ocurrido a pesar de que la compañía disparó sus gastos operativos hasta los u$s 83.069 millones desde los u$s 60.320 millones de un año antes, lo que supone un incremento del 38%.

No obstante, la compañía se vio obligada a realizar importantes gastos en medidas de seguridad para sus empleados en medio de la crisis sanitaria, y para mejorar su logística de entrega.

Además, Amazon, que extiende su poder en el comercio electrónico, también pronosticó ventas netas de entre u$s 87.000 y u$s 97.000 millones para el tercer trimestre, mientras el promedio de los analistas apuntaba a los u$s 86.340 millones, según los datos del IBES de Refinitiv.

Acciones en alza

Estos números altísimos provocaron que las acciones de la compañía, que ya habían aumentado un 65% en lo que va de año, subieran aún más un 4% en las operaciones extendidas, informó el sitio Cinco Días.

Sus ventas de la tienda online crecieron un 48%, hasta los u$s 45.900 millones. También subieron un 29% los ingresos de Amazon Web Services (AWS), su plataforma de servicios en la nube y su división más rentable, hasta u$s 10.810 millones. Esto fue impulsado por el teletrabajo y la contratación de más potencia informática en cloud por parte de las empresas.

Amazon Dash Cart, es el carrito inteligente que presentó Amazon en plena pandemia

Sin embargo, el director financiero de Amazon, Brian Olsavsky, destacó el buen comportamiento del negocio internacional de la compañía, gracias sobre todo a Europa y Japón.

El directivo avanzó que el popular Prime Day, su gran evento de ofertas, que suele realizarse en julio, se retrasará hasta el cuarto trimestre, aunque no especificó fecha. El retraso podría ser adjudicado a la pandemia.

En términos semestrales, la multinacional anunció un beneficio de u$s 7.778 millones, un 26% más respecto al mismo periodo del año pasado.

Las ganancias

Entre enero y junio, la compañía dirigida Bezos facturó u$s 164.364 millones, lo que supone un 33 % más en comparación con la primera mitad de 2019, aunque a la vez sus costes operativos también se incrementaron en torno a un 33%, hasta u$s 154.532 millones.

Además, Bezos señaló hoy que las ventas han seguido aumentando en un segundo trimestre "muy inusual" y destacó que ha invertido unos u$s 4.000 millones en cubrir costes relacionados con la pandemia para proteger tanto a los empleados como a los consumidores en "tiempos de alta demanda", un dato que ya había avanzado cuando presentó las cuentas del primer trimestre.

No obstante, Olsavsky indicó igualmente que la compañía elevaría sus costes en el actual trimestre, y anticipó ganancias operativas de entre u$s 2.000 y u$s 5.000 millones.

La escalada de costos de Amazon, que mientras muchas tiendas cerraban por el covid, la empresa mientrastanto contrataba a 175.000 profesionales más para atender la demanda, no debería preocupar a los inversores a largo plazo de la compañía, según Haris Anwar, analista del sitio Investing.

"Bezos tiene un buen historial en cuanto a los resultados de la compañía invirtiendo en nuevos centros de datos y almacenes para ampliar su capacidad en el comercio electrónico y en la computación en la nube. Estas apuestas han dado su fruto a lo grande en el pasado, reforzando la amplia ventaja competitiva de la compañía en ambos negocios", afirmó Anwar

Amazon, que vale ya u$s 1,5 billones, está entre las tres empresas más valiosas de Wall Street. La compañía se disputa cabeza a cabeza el segundo puesto con Microsoft.