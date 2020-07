Tarjeta virtual, beneficios en compras online y mucho más: conocé todo lo que te ofrece la nueva app de Naranja X

La fintech argentina arrancó una nueva era con el rediseño total de su plataforma móvil. Estas son sus nuevas herramientas y servicios

Naranja X, la app que te permite manejar tu dinero desde el celular, arrancó una nueva era con el rediseño total de su plataforma móvil que, además de brindar una cuenta gratuita, sumó nuevas herramientas para ser la billetera digital más completa.

Entre los principales cambios se encuentra su diseño renovado, más fresco, moderno y amigable. Se trasladó la calidez característica de Naranja en sus sucursales, con el objetivo de estar más cerca de sus 250.000 usuarios (y en continuo crecimiento), de una manera distinta a las apps financieras con ilustraciones, stickers e iconos para facilitar la comunicación.

Por otro lado, se mejoró el proceso de onboarding, lo que hizo que, actualmente, el 80% de las personas demore menos de 2 minutos desde que descarga la app hasta que comienza a operar.

En ese sentido, el proceso de registración es nativo, y se mejoró la arquitectura que hay por detrás. Así, se solicita una nueva clave para mejorar la performance y seguridad.

También se habilitó a que menores de entre 13 y 18 años puedan operar con Naranja X y se incluyeron microinteracciones dinámicas muy interesantes, entre otros cambios.

Una tarjeta virtual para todas tus compras

Las novedades no terminan allí: se incorporó a la app la tarjeta virtual Visa Naranja X con la cual se pueden realizar compras online seguras en miles de tiendas nacionales e internacionales. La tarjeta funciona con el saldo de la cuenta para que cada usuario pueda llevar mejor control de sus gastos directamente desde el celular.

"Estamos felices de presentar la tarjeta Visa Naranja X, la primera tarjeta prepaga 100% virtual de la Argentina. En este contexto de pandemia, queríamos estar cerca, haciendo frente a los desafíos que se nos presentaron como sociedad, ofreciéndole a cada persona una tarjeta gratuita y práctica para hacer compras online y gestionar su dinero desde el telefono." comentó Gastón Irigoyen, CEO de Naranja X.

La nueva Visa Naranja X, 100% digital

Un detalle importante es que, al ser una tarjeta virtual, no tiene costos de emisión ni mantenimiento ni demoras en la entrega. Tampoco tiene costos de reposición por vencimientos o pérdidas. Cualquier persona mayor a 13 años con su DNI y email puede descargarse la app de Naranja X para comenzar a usarla de forma simple, rápida y segura.

La tarjeta virtual es ideal para realizar compras en todas las tiendas online de e-commerce, aplicaciones de delivery o suscripciones y de la mano de Visa acceder a todos los beneficios de la red de pagos digitales más grande del mundo. La propuesta es clara: si aceptan Visa, aceptan Naranja X.

Suscripciones y compras en plataformas digitales, apps de delivery, juegos en línea y productos en e-commerce, son algunas de las alternativas disponibles para utilizar la Visa Naranja X.

En ese sentido, se destacan importantes beneficios como 40% off en los primeros tres pedidos en PedidosYa, 25% off en dos envíos de Cabify, 60% off en dos compras en Xbox, 60% off en dos compras en Playstation Store y 50% off en los primeros tres meses de Youtube Premium.

La tarjeta virtual tiene la enorme virtud de que no requiere usar efectivo ni moverte de tu casa para realizar compras, y hoy, más que nunca, esto toma especial relevancia. Se trata de una gran oportunidad para seguir incluyendo financieramente a muchas personas que por no contar con una cuenta bancaria pierden la oportunidad de acceder a beneficios y servicios propios del mundo digital (tan importantes en este contexto).

A través de la cuenta Naranja X los usuarios de todo el país también pueden acceder a otros beneficios como transferir dinero de manera inmediata entre cuentas virtuales y bancarias, recargar crédito a sus líneas de Personal, Claro, Movistar o Tuenti; recargar la tarjeta de transporte SUBE o RED Bus en cualquier provincia; y comprar y vender dólares desde la cuenta gratuita en dólares al mejor precio del mercado.

Un equipo que no para de crecer

Naranja X no para de crecer y, en menos de un año desde su lanzamiento, ya conformó un equipo de más de 220 personas. El 50% de sus talentos ingresó en 2020 y se sumaron más de 80 personas a los equipos de trabajo durante la cuarentena, con un onboarding 100% digital.

"Estamos muy orgullosos de presentar todas las mejoras a las apps y experiencia de Naranja X. Tan solo 9 meses después de nuestro lanzamiento hemos consolidado un equipo con 230 talentos de primer nivel, que le han dado un salto cualitativo a nuestra propuesta de valor." destacó Irigoyen.

Gastón Irigoyen, CEO de Naranja X

La empresa impulsa además iniciativas con el objetivo de generar una nueva forma de conectarse, divertirse, compartir y cuidar el bienestar. Es así como acercaron herramientas para fortalecer equipos y liderazgo, impulsar espacios de comunicación cercana y encuentros; y actividades de salud y bienestar.

Algunos de estos beneficios fueron el envío de las sillas ergonómicas y vacunación antigripal a domicilio, sesiones de actividad física con profesionales, entre otros.