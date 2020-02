CEO de Mastercard criticó Libra, la moneda digital de Facebook y reveló por qué abandonaron el proyecto

"Cuando no entiendes cómo se gana dinero, se hace de una manera que no te gusta", argumentó el ejecutivo. La moneda de Facebook pierde apoyo

El director ejecutivo de Mastercard, Ajay Banga, explicó sus preocupaciones sobre Libra: el ejecutivo criticó su falta de transparencia y argumentó que los sistemas de pago nacionales son "realmente estúpidos".

Vale recordar que Mastercard fue uno de los miembros fundadores de la asociación Libra, junto con Visa, PayPal y Stripe. Los cuatro se retiraron en octubre de 2019 sin una explicación adecuada, aunque los rumores indicaron temor a entrar en conflicto con los reguladores.

Asimismo, los miembros clave de la asociación Libra se habrían negado a comprometerse a "no hacer nada que no cumpla totalmente con la ley local". Específicamente, Banga señaló la regulación contra el lavado de dinero, conozca a su cliente y la gestión de datos.

Otra preocupación para la empresa era el modelo de negocio de Libra. La asociación no deja en claro cómo generaría dinero, y Banga señala que "cuando no entiendes cómo se gana dinero, se hace de una manera que no te gusta".

Finalmente, Banga destacó algunas inconsistencias en cómo se presentó Libra. Aunque se posiciona como una herramienta de inclusión financiera, el uso de la billetera patentada "no le suena bien".

"Para la inclusión financiera, el gobierno tiene que pagarle en esta [moneda], debes recibirla como un instrumento que puedas entender, y debes poder usarla para comprar arroz y otras cosas. Si te pagan en [moneda] Libra [...] que va a billeteras Calibra, que luego regresa para cambiarse a libras para comprar arroz, no entiendo cómo funciona eso".