El avance de la inteligencia artificial transforma el primer empleo y pone el foco en la formación que necesitan los jóvenes para ganar experiencia

Entre noviembre de 2022 y junio de 2026, el empleo de estadounidenses de 22 a 25 años cayó 11% en ocupaciones más expuestas a la IA, según Stanford.

La inteligencia artificial cambia el primer empleo y exige nuevas habilidades para que los jóvenes puedan ganar experiencia profesional.

La automatización de tareas con inteligencia artificial cambia las condiciones de ingreso al mercado laboral y dificulta el acceso a experiencias que antes permitían a los jóvenes adquirir sus primeras herramientas profesionales.

Frente a ese escenario, la formación dentro de las empresas gana relevancia para preparar a los nuevos talentos y desarrollar las capacidades que necesitarán para trabajar con tecnologías cada vez más presentes.

Qué programas ayudan a los jóvenes a capacitarse para trabajar con IA

Para quienes buscan su primera oportunidad, EY GDS Argentina reúne alternativas de formación que permiten desarrollar conocimientos técnicos, habilidades interpersonales y competencias útiles para crecer dentro de equipos de trabajo internacionales.

Una de ellas es EY Badges, un sistema de credenciales digitales con contenidos de inteligencia artificial, ciencia de datos, liderazgo y otras habilidades blandas que acompañan el desarrollo profesional de los colaboradores.

También está EY Tech MBA, un posgrado realizado junto con Hult International Business School que los colaboradores pueden cursar sin costo, independientemente de la función o posición que ocupen en la compañía.

Para perfiles que recién se incorporan, EY GDS Bootcamp combina contenidos técnicos y habilidades de comportamiento, adaptados a distintas líneas de servicio para acercar a los participantes a la dinámica de la organización.

Qué muestran los datos sobre el impacto de la IA en el empleo joven

Un análisis del Stanford Digital Economy Lab detectó resultados dispares en el empleo juvenil estadounidense, según cuánto están expuestas a la inteligencia artificial las ocupaciones en las que trabajan actualmente.

Entre noviembre de 2022 y junio de 2026, el empleo de estadounidenses de 22 a 25 años cayó alrededor del 11% en ocupaciones más expuestas a la tecnología de inteligencia artificial.

En el mismo período, los puestos en ocupaciones menos susceptibles a esa tecnología crecieron cerca del 10%, según el estudio, aunque sus autores advierten que la IA no explica por sí sola la diferencia.

Los investigadores plantean que, cuando la IA amplifica el criterio de profesionales senior, no necesariamente perjudica a los perfiles junior, aunque sí puede redefinir sus tareas y aprendizajes dentro de las organizaciones.

Qué conocimientos necesitan los jóvenes para trabajar con IA

Para María Del Cioppo, directora de Recursos Humanos en EY GDS LATAM, la preparación para esos cambios debe comenzar antes de ingresar al mercado laboral y continuar durante la carrera.

La ejecutiva plantea que no alcanza con despertar el interés por las carreras tecnológicas: los jóvenes deben sumar certificaciones específicas a su formación académica y experiencia profesional desde sus primeros empleos.

Esas credenciales, sostiene, deberían cubrir el uso, desarrollo, implementación y regulación de la IA, porque el conocimiento de estas herramientas dejará de ser un requisito adicional y será parte de la base profesional.

Adoptar este modelo requiere más inversión que automatizar tareas iniciales y obliga a las empresas a reservar oportunidades para practicar, recibir devoluciones y aprender a evaluar resultados en situaciones reales.

Cómo adquirir experiencia en proyectos tecnológicos internacionales

EY Global Delivery Services es la red que brinda soluciones de negocio y tecnología a las firmas miembro de EY y sus clientes en todo el mundo, con equipos que participan en proyectos internacionales.

En Argentina, esa participación expone a los profesionales a distintas disciplinas y se complementa con propuestas de formación, tanto para fortalecer conocimientos técnicos como para colaborar con personas de otros países.

El sitio de carreras de EY GDS Argentina actualiza periódicamente sus oportunidades, de modo que quienes evalúan una postulación pueden revisar las búsquedas disponibles y conocer los perfiles solicitados en cada convocatoria.

En un mercado donde algunas tareas iniciales pueden automatizarse, la posibilidad de aprender con profesionales, enfrentar situaciones reales y desarrollar criterio propio se vuelve un factor relevante al elegir el primer empleo.

Cómo afecta la inteligencia artificial a los empleos junior

El Global AI Jobs Barometer 2026 de PwC, que examinó más de 1.000 millones de avisos laborales en 27 países, identifica cambios en las oportunidades según las tareas y las competencias requeridas por cada puesto.

El estudio describe un mercado laboral de dos velocidades: la inteligencia artificial amplía las posibilidades de los especialistas y permite que trabajadores menos experimentados asuman actividades que antes demandaban mayor expertise.

En Estados Unidos, los empleos iniciales más expuestos a esta tecnología tienen siete veces más probabilidades de requerir capacidades propias de perfiles senior, como liderazgo, creatividad e interacción cara a cara.

Desde 2019, esos empleos de entrada con mayores exigencias crecieron un 35%, mientras otras posiciones iniciales retrocedieron un 10%, una diferencia que refleja cambios en los requisitos de contratación.

Qué perfiles tecnológicos buscan las empresas argentinas

Los datos de Streambe muestran cómo la inteligencia artificial está modificando las prioridades de contratación en el sector tecnológico argentino, donde las especialidades tradicionales de desarrollo pierden participación frente a nuevas funciones.

En 2025, los puestos de desarrollo concentraban el 40% de las búsquedas de la empresa de ingeniería de software, pero en 2026 esa proporción cayó al 18%; las posiciones relacionadas con IA, por el contrario, subieron del 12% al 33%.

La redistribución también alcanza a las especialidades: disminuyeron las búsquedas de desarrolladores Front-End, Back-End, Full Stack y QA manual, mientras creció el interés por AI Engineer, Data & AI Integrator y DevOps Engineer.

La compañía detectó apenas una búsqueda específicamente junior durante todo 2026, mientras más del 85% de sus búsquedas actuales corresponde a perfiles semi senior y senior, una señal del peso que adquiere la experiencia previa.

"Estamos frente a una nueva forma de construir experiencia profesional. La IA permite que quienes están comenzando puedan aprender, experimentar y aportar de maneras que antes requerían más recorrido", plantea Andrea Perfetti, CHRO de Streambe.

"Por eso, además de los conocimientos técnicos, valoramos especialmente la curiosidad, la capacidad de aprendizaje y las ganas de crecer", agrega Perfetti.

Para Perfetti, demostrar capacidades no depende exclusivamente de haber trabajado en una empresa, porque los proyectos propios y la práctica autónoma también permiten acreditar conocimientos y mostrar cómo una persona enfrenta desafíos concretos.

Cómo conseguir experiencia cuando las empresas no contratan juniors

Desde Wild, consultora de Recursos Humanos cuya CEO & Founder es Clara Simond, observan que las organizaciones buscan mayor eficiencia mediante estructuras reducidas y trabajadores capaces de asumir responsabilidades más amplias.

La automatización resta peso a los puestos centrados en ejecutar tareas y aumenta la necesidad de interpretar información, comprender el negocio y tomar decisiones, aunque esas habilidades solían desarrollarse durante los primeros años laborales.

"Sé tu propio jefe, no tenemos tiempo para desarrollarte", resume la consultora sobre una lógica que gana terreno, especialmente en grandes empresas y organizaciones tecnológicas que necesitan resultados rápidos.

Ante las dificultades para ingresar al mercado, algunos jóvenes trabajan como freelancers para dos o tres empresas y acumulan proyectos, aunque esta modalidad no siempre ofrece mentoring, formación estructurada ni acompañamiento profesional.

"Las empresas están buscando ser más eficientes y cuidando la rentabilidad, y ahí se abre una brecha entre lo que se pide y lo que el mercado puede dar: hay requisitos aún no desarrollados, para los que todavía no hay candidatos formados, y a veces ni la propia empresa tiene claro cómo va a usar ese perfil una vez que lo contrata", reconoce Simond.

Por eso, Wild aconseja "construir experiencia real y verificable más que acumular muchos cursos. Buscar la manera de hacer un aporte real que se pueda contar en una entrevista. Y no esperar hasta saber lo que me gusta: trabajar en cualquier modalidad para construir un perfil profesional".

Cuáles son los empleos iniciales con demanda en Argentina

Los datos de Randstad muestran que todavía existen alternativas de ingreso al mercado laboral argentino: para el segundo semestre de 2026, la consultora identificó siete posiciones iniciales con demanda activa.

Entre ellas figuran operadores de depósito, vendedores, personal de atención al cliente, repositores y cajeros, actividades que no requieren título universitario y conservan tareas presenciales, manuales o de interacción humana menos expuestas a la automatización.

La situación evidencia que el primer empleo no desaparece de manera uniforme, sino que algunas profesiones pierden oportunidades tradicionales de entrada mientras otras mantienen posibilidades de incorporación y aprendizaje.

El desafío consiste en encontrar experiencias concretas para demostrar conocimientos y capacidad de adaptación, mientras las empresas deben decidir si buscan profesionales experimentados o invierten en formar a quienes recién comienzan.