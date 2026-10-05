La investigación se realizó junto con Oxford Economics e incluyó 1.500 directivos de RR.HH. y ejecutivos equivalentes en 21 geografías y 23 industrias

IBM sugiere que rediseñar el trabajo, definir roles y responsabilidades es clave para el despliegue de la IA, no solo capacitar.

CHROs y empleados difieren en habilidades clave para la era de la IA: 71% directivos valora supervisar, 29% trabajadores el juicio humano.

Un nuevo estudio del IBM Institute for Business Value remarcó que existe una desconexión entre las capacidades que los directores de Recursos Humanos (CHRO, por sus siglas en inglés) consideran necesarias en la era de la IA y las que los empleados ubican como prioridad.

El dato más llamativo está en el contraste entre ambos grupos. El 71% de los CHRO identifica la capacidad de supervisar, validar y corregir los resultados de la IA como la habilidad más esencial para la fuerza laboral, mientras que solo el 29% de los empleados considera importante el criterio propio.

En otras palabras, quienes diseñan la estrategia de talento ven el juicio humano como la última línea de defensa frente a la tecnología, y quienes trabajan con ella a diario no lo sienten con la misma urgencia.

La investigación se realizó junto con Oxford Economics e incluyó 1.500 CHRO y ejecutivos equivalentes en 21 geografías y 23 industrias, además de 8.800 empleados de tiempo completo en 28 países, entre abril y junio de 2026.

Detrás de la brecha aparece un temor concreto, el de perder habilidades por usar demasiada IA. El 60% de los empleados dice que le preocupa la erosión de sus capacidades, y el pensamiento crítico es el que más mencionan como en declive.

Entre quienes comparten esa inquietud, tres de cada cuatro afirman que la IA ya empezó a debilitar al menos parte de sus habilidades. Los directores de Recursos Humanos también lo registran, ya que el 46% lo cuenta entre sus principales preocupaciones.

IBM detectó que la IA pone en jaque el pensamiento crítico en empleados

Curiosamente, ambos grupos coinciden en un punto. El 57% de los CHRO y el 49% de los empleados ubican el pensamiento crítico y el planteo de problemas entre las habilidades más importantes de esta etapa.

Los CHRO suman el juicio humano, mencionado por el 48%. La diferencia no es tanto de valoración de fondo como de prioridades concretas. Los trabajadores dicen preocuparse por perder esas capacidades, pero no necesariamente las colocan en lo más alto de su lista de habilidades clave.

El estudio sugiere que el criterio no se cultiva solo. Donde el juicio humano está integrado en la forma de trabajar, el 62% de los CHRO observa una confianza creciente de los empleados en las decisiones apoyadas por IA. Donde no lo está, el 57% reporta una confianza en retroceso. La clave parece estar en el diseño del trabajo más que en la capacitación individual.

Ahí es donde el informe vincula los resultados con la organización del trabajo. Las compañías que definen con claridad qué flujos son liderados por humanos, asistidos por IA o ejecutados por IA reportan una reducción del 18% del riesgo y una mejora del 20 % de la calidad. Sin embargo, solo el 26 % de las organizaciones del estudio las establece claramente.

La otra grieta es la de la responsabilidad. El 43% de los empleados detalló que, cuando algo sale mal con la IA, la culpa recae sobre ellos, y el 41% de los CHRO cree que los trabajadores podrían no sentirse seguros para cuestionar o corregir las respuestas de estos sistemas. Además, el 36% de los CHRO reconoció que la falta de claridad sobre quién responde complica su despliegue.

Informe de Workera revela que casi el 70% de los empleados actuales ya usa herramientas de IA. (Imagen creada con IA)

Ali Peek Bebo, CHRO de Pearson, resumió esa idea al hablar de la dupla entre Recursos Humanos y tecnología como los coarquitectos del trabajo del futuro, según las perspectivas que IBM incluyó en su informe.

El estudio advirtió además sobre una carga que no siempre se ve. El 80% de los CHRO cree que la adopción de IA genera trabajo "invisible" para los empleados, como validar recomendaciones, corregir errores, aportar contexto y gestionar excepciones.

Por su parte, el 42% de los empleados dice que la IA les aumenta el trabajo o que ese esfuerzo no se reconoce. Del lado de la dirección, el 42% de los CHRO afirma que las ganancias de productividad se reinvierten sobre todo en innovación o recualificación.

Nickle LaMoreaux, vicepresidenta sénior y CHRO de IBM, sostuvo que la IA cambia no solo cómo se hace el trabajo, sino dónde las personas pueden aportar más valor. "A medida que la tecnología absorbe tareas rutinarias, las capacidades propiamente humanas ganan peso, y los CHRO tienen un papel central en rediseñar el lugar de trabajo", precisó.

La lectura global es que el desafío no pasa únicamente por enseñar a usar herramientas. Según el estudio, pasa por rediseñar cómo se decide, quién responde por los errores y qué parte del trabajo sigue siendo humana. Mientras tanto, los empleados muestran inquietud por perder el criterio que las empresas dicen necesitar.