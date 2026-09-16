Más de 270.000 estudiantes podrán acceder a cursos certificados, simulacros de entrevistas con IA y recursos para mejorar su CV y buscar empleo

Deel y University of the People (UoPeople) lanzaron un nuevo centro de recursos profesionales integrado a la plataforma educativa de la universidad, con herramientas de:

inteligencia artificial

cursos certificados

preparación para el mercado laboral

La propuesta alcanza a más de 270.000 estudiantes y busca facilitar el acceso a oportunidades de trabajo remoto e internacional.

Como parte del acuerdo, Deel realizará una inversión en especie de u$s500.000 durante cuatro años para financiar el acceso a la plataforma, integrar nuevas herramientas y desarrollar programas de preparación profesional.

La iniciativa busca reducir la distancia entre la formación académica y el acceso al empleo, especialmente para estudiantes que buscan trabajar para compañías de otros países sin necesidad de mudarse.

IA para preparar entrevistas y mejorar el CV

El nuevo centro funciona dentro del campus virtual de UoPeople y reúne distintas herramientas para acompañar a los estudiantes durante su búsqueda laboral.

Una de ellas es Big Interview, una plataforma que utiliza IA para realizar simulacros de entrevistas, analizar las respuestas y ofrecer recomendaciones. En una primera etapa, esta herramienta está disponible para unos 10.000 estudiantes próximos a graduarse.

Más de 270.000 estudiantes podrán acceder a cursos certificados, simulacros de entrevistas con IA y recursos para mejorar su CV y buscar empleo

También se incorporaron cursos de Learning to Earning, la plataforma de Accenture, con capacitaciones gratuitas y autogestionadas sobre habilidades digitales, técnicas y socioemocionales.

Los cursos duran entre 15 minutos y dos horas y entregan certificaciones que pueden sumarse al currículum y a LinkedIn.

El programa incluye recursos para evaluar puestos de trabajo, organizar una búsqueda laboral y prepararse para negociar salarios, además de experiencias profesionales y prácticas remotas.

La adopción inicial muestra el interés por estas herramientas: más de 2.200 estudiantes ya utilizan Big Interview para practicar entrevistas y trabajar sobre sus currículums, mientras que más de 7.500 comenzaron cursos de Learning to Earning. Hasta el momento, se entregaron 4.985 certificados.

Otros cursos gratuitos para hacer desde Argentina

En Argentina también existen alternativas gratuitas para capacitarse y mejorar las posibilidades de inserción laboral. Una de las principales es Capacitar, la plataforma del Gobierno nacional que reúne cursos de empresas y organizaciones.

Otra opción son los Certificados Profesionales de Google, disponibles a través de Coursera, con formación en áreas como análisis de datos, ciberseguridad, soporte IT, gestión de proyectos, UX y marketing digital.

Estas propuestas permiten sumar conocimientos y certificaciones desde Argentina y, en algunos casos, prepararse para acceder a empleos digitales o trabajar para empresas del exterior sin necesidad de completar una carrera universitaria.

En un mercado laboral cada vez más atravesado por la tecnología, estas iniciativas preparan a los estudiantes para las nuevas formas de trabajo.

La combinación de capacitación online, herramientas de IA y experiencia práctica abre una alternativa para desarrollar habilidades demandadas por empresas de distintos mercados y ampliar las posibilidades de acceder a empleos remotos e internacionales.