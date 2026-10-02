Crecer sin ser jefe, las nuevas generaciones redefinen el éxito laboral exigiendo mejor sueldo y límites claros fuera del horario.

Aunque 80% aspira a ser líder, el 58% rechaza roles por baja compensación o exigencia de disponibilidad fuera de horario.

77% de jóvenes prioriza especialización y experiencia en su crecimiento profesional antes que liderar equipos, según Adecco.

Durante décadas, la noción tradicional de éxito corporativo estuvo atada a una trayectoria lineal: acumular antigüedad, ascender en el organigrama y asumir de forma casi obligatoria la conducción de un equipo de trabajo. Sin embargo, las transformaciones culturales y la búsqueda de equilibrio personal reconfiguraron los planes de carrera de las nuevas generaciones. De acuerdo con un relevamiento nacional elaborado por Adecco Argentina, el 77% de los jóvenes prioriza ganar experiencia y especializarse antes de asumir un rol de liderazgo formal.

El informe de la consultora de recursos humanos subraya que esta preferencia no responde a una falta de ambición, sino a un cambio en los tiempos y en las formas de construir el recorrido profesional. Si bien 8 de cada 10 consultados (80%) manifiestan interés en ocupar un puesto de líder o jefe en algún momento de su vida laboral -con un 62% que lo plantea como meta directa y un 18% que lo proyecta para más adelante-, la gran mayoría busca consolidar primero sus habilidades técnicas y conocimientos específicos antes de gestionar personas.

Frente a este escenario, las estructuras corporativas se ven obligadas a revisar sus esquemas de promoción interna, comprendiendo que el desarrollo del talento ya no se mide exclusivamente por la cantidad de colaboradores a cargo, sino por la autonomía operativa y la capacidad de resolver problemas complejos.

¿Qué significa hoy crecer profesionalmente para las nuevas generaciones?

La investigación de Adecco Argentina a la que accedió iProUP determinó que profundizar conocimientos es la principal prioridad laboral, conviviendo con aspiraciones que van más allá del ascenso jerárquico tradicional:

Especialización y experiencia: El 77% de los encuestados sitúa la adquisición de nuevas capacidades técnicas como el paso previo indispensable antes de aceptar responsabilidades de mando sobre otros colaboradores

Autonomía y flexibilidad: Un 9% de los jóvenes encuestados prioriza contar con mayor margen de decisión e independencia en sus tareas diarias por encima de subir escalones en el organigrama

Mejora salarial sin gestión de personas: Un 7% de los participantes remarcó que prefiere incrementar sus ingresos económicos mediante la excelencia técnica sin la carga que implica administrar un grupo de trabajo

Liderazgo directo: Otro 7% de los consultados mantiene como objetivo inmediato la posibilidad de tener personas a su cargo dentro de la estructura empresarial

Al analizar estos resultados, el Director Comercial & Marketing de Adecco Argentina, Patricio Dewey, explicó: "Durante mucho tiempo asociamos crecimiento con ascenso: si una persona avanzaba en su carrera, el paso siguiente parecía ser necesariamente tener un equipo a cargo. Hoy vemos que las expectativas de desarrollo pueden ser más diversas. Liderar equipos puede ser una forma de crecer, pero también lo es desarrollar conocimientos, adquirir experiencia y asumir nuevos desafíos, según los intereses y el momento profesional de cada persona".

¿Por qué razones los jóvenes rechazarían una propuesta para ser jefes?

El informe de la consultora profundizó en los factores que llevan a los candidatos a desestimar una promoción directiva, dejando en claro que el prestigio del cargo no compensa un deterioro en las condiciones laborales:

Mala compensación económica (58%): Representa el principal motivo de rechazo. Casi 6 de cada 10 consultados descartan asumir mayores responsabilidades si el incremento salarial no guarda una correlación directa y justa con el nivel de exigencia y estrés que demanda el puesto

Disponibilidad fuera del horario laboral (22%): Más de dos de cada diez jóvenes afirman que tener que responder mensajes, correos o urgencias corporativas durante su tiempo libre es motivo suficiente para decir que no a un cargo directivo

Aumento desmedido de responsabilidades (11%): El temor a una sobrecarga de funciones operativas sin el soporte adecuado de la empresa actúa como un desincentivo concreto para dar el salto jerárquico

Gestión y resolución de conflictos interpersonales (9%): La administración cotidiana de personas, evaluaciones de desempeño y fricciones internas es señalada como un factor de fricción que algunos perfiles prefieren eludir

¿Cómo deben reconfigurar las empresas sus planes de carrera y retención de talento?

La convivencia entre la vocación de liderazgo a futuro y la exigencia de mejores condiciones presentes plantea un reto estratégico para las áreas de capital humano de las compañías:

"Para las compañías, esto implica repensar cómo se construyen las oportunidades de crecimiento. Liderar equipos es una forma de crecer, pero no necesariamente la única. Generar oportunidades para especializarse, asumir nuevos desafíos, desarrollar capacidades y ganar autonomía también puede ser clave para acompañar las expectativas de las personas", concluyó Patricio Dewey.

En definitiva, las organizaciones que logren implementar trayectorias paralelas -donde un especialista sénior pueda percibir ingresos y reconocimiento comparables a los de un gerente sin verse forzado a coordinar personas- contarán con una ventaja competitiva decisiva para retener a los perfiles más calificados del mercado.