Las empresas ven cómo la IA se integra en procesos cotidianos sin que los equipos desarrollen las habilidades necesarias para aprovecharla plenamente

Esta brecha de capacitación en IA amenaza la competitividad y productividad empresarial, según un informe de Workera.

Más del 56% de los empleados no tiene tiempo para capacitarse en IA, lo que crea una brecha crucial en las empresas.

Casi el 70% de trabajadores ya usa herramientas de inteligencia artificial (IA) en su rutina laboral, según reveló el estudio de Workera.

Un informe de Workera reveló que casi 70% de los trabajadores ya utiliza herramientas de inteligencia artificial (IA) en su rutina laboral, pero más de la mitad asegura que no dispone de tiempo para capacitarse en ellas.

La brecha entre adopción y formación plantea un problema para las empresas, que ven cómo la IA se integra en procesos cotidianos sin que los equipos desarrollen las habilidades necesarias para aprovecharla plenamente.

Casi el 70% de los trabajadores emplea IA, pero no tiene tiempo para capacitarse en su uso

El estudio, denominado State of Skills Intelligence 2026, mostró que el 67,8% de los empleados encuestados utiliza herramientas de IA distintas de ChatGPT al menos un par de días por semana, frente al 39,9% registrado en 2025.

El crecimiento detalla la rápida incorporación de la tecnología en tareas como búsqueda y resumen de información, redacción de textos y análisis de datos.

Sin embargo, el informe advierte que la capacitación no avanza al mismo ritmo: el 56,4% de los trabajadores afirmó que no tiene tiempo asignado dentro de la jornada laboral para aprender sobre IA, y un 42,5% destacó la falta de materiales de formación adecuados como otro obstáculo relevante.

La paradoja es que, aunque la mayoría de los empleados percibe un impacto positivo de la IA en su productividad, solo una minoría logra medirlo con cifras concretas.

La mitad de los trabajadores no tiene tiempo para aprender sobre la IA en su trabajo. (Imagen creada con IA)

Workera subrayó que el reto ya no es simplemente usar la tecnología; en cambio, será generar modificaciones reales en los procesos y establecer métricas claras de resultados.

El informe recomendó definir estándares de habilidades y medir el progreso de manera continua, integrando el aprendizaje en el propio flujo de trabajo.

Carolina Cianfagna, CEO de We Global Talent, aclara a iProUP que la IA no reemplazará a las personas, sino a las tareas mecánicas y repetitivas, y que incluso puede dejar atrás a quienes se nieguen a integrarla en su día a día.

"Había muchas cosas que tenían que ver con lo intrínseco y la esencia del ser humano que no se podían reemplazar con la IA", sostuvo e invitó a los candidatos a reflexionar sobre su valor agregado y a destacar en entrevistas y currículums aquello que los diferencia.

Otro hallazgo del reporte es que la presión competitiva empieza a crecer: el 50% de los encuestados cree que algún competidor ya obtiene ventaja con IA, y un 60% considera que el principal riesgo de quedarse atrás sería perder posición en el mercado.

En este sentido, la falta de liderazgo interno aparece como un factor crítico: el 40% de los trabajadores cree que lo que falta es alguien dentro de la organización que impulse la transformación, más que nuevas herramientas o mayor presupuesto.