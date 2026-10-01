La compañía publicó en su portal de LinkedIn una serie de vacantes que apuntan a profesionales con experiencia en el desarrollo de productos digitales

La empresa ofrece trabajo híbrido, compensación en acciones y usa IA en selección, sin decidir contratación.

Nubank busca ingenieros de software en Argentina, ofreciendo 3 vacantes clave en Buenos Aires para su expansión tecnológica.

Nubank, uno de los neobancos más crecientes de Latinoamérica, abrió varias búsquedas laborales en la Argentina para incorporar a su equipo de trabajo.

La compañía publicó en su portal de LinkedIn una serie de vacantes que apuntan a profesionales con experiencia en el desarrollo de productos digitales complejos, conocimientos avanzados de arquitectura y sistemas distribuidos y capacidad para definir decisiones técnicas.

Nubank busca contratar ingenieros de software en la Argentina: puestos y requisitos

Las posiciones están vinculadas directamente con la infraestructura tecnológica que sostiene los productos financieros de la compañía. Concretamente, la firma ofrece tres puestos laborales ligados a ingeniería y software:

Lead Software Engineer

Senior Systems Engineer

Staff Software Engineer

Según la descripción, los seleccionados tendrá autoridad técnica sobre dominios completos del negocio y deberán participar en la definición de la estrategia de ingeniería y en la evolución arquitectónica de sistemas distribuidos de gran escala, utilizados por decenas de millones de clientes.

Nubank destacó que trabaja con diferentes tecnologías y arquitecturas para construir sistemas resilientes, seguros y capaces de escalar.

Uno de los puntos centrales de los puestos es la arquitectura. Los contratados deberán definir la visión técnica de largo plazo y las hojas de ruta arquitectónicas de su área.

Nubank amplía su equipo de trabajo y busca acrecentar su presencia en Argentina con 3 vacantes

También deberán trabajar junto con líderes de otras áreas para transformar las estrategias comerciales en sistemas tecnológicos escalables y participar en las decisiones técnicas de mayor impacto, destacaron los anuncios.

El rol también contempla una fuerte participación práctica. Por ejemplo, Nubank espera que el Lead Software Engineer pueda involucrarse en el diseño, prototipado y ejecución de los sistemas más complejos, de mayor riesgo o considerados fundamentales para la compañía.

A esto se suma la responsabilidad de elevar los estándares técnicos mediante mejoras sistémicas, revisiones de arquitectura y buenas prácticas, además de acompañar y formar a otros ingenieros.

En cuanto a los requisitos, la compañía pide dominio de diseño de sistemas distribuidos, microservicios, arquitecturas cloud-native y análisis de modos de falla en plataformas sometidas a alta concurrencia y con millones de usuarios activos. También busca experiencia demostrable liderando iniciativas técnicas de gran escala y coordinando prioridades entre distintos equipos de ingeniería.

El puesto no exige necesariamente experiencia previa con Clojure. Nubank explicó que este es su principal lenguaje de backend y que está dispuesta a acompañar el aprendizaje de profesionales con un perfil técnico sólido.

En otras búsquedas similares de la compañía aparecen tecnologías como Finagle, Kafka, AWS, Datomic, DynamoDB, Prometheus y Kubernetes, junto con arquitecturas basadas en microservicios y programación funcional. La propia firma también viene publicando contenidos técnicos sobre Clojure, sistemas distribuidos, inteligencia artificial y optimización de infraestructura.

Además de los conocimientos técnicos, la compañía pone especial énfasis en las capacidades de liderazgo y comunicación. El candidato deberá poseer un nivel avanzado de inglés, tanto escrito como oral.

Beneficios y modalidad de trabajo que ofrece Nu para colaboradores

La posición está radicada en Buenos Aires, con oficinas en Avenida del Libertador General San Martín 1000, Vicente López.

El esquema establecido es híbrido, con presencia en la oficina entre dos y tres veces por semana y al menos dos jornadas presenciales, definidas estratégicamente para favorecer la colaboración entre los equipos. El modelo forma parte de la política de trabajo de Nu.

Entre los beneficios ofrecidos aparecen la posibilidad de recibir compensación en acciones, seguro médico, seguro de vida, NuCare, seguro para viajes laborales internacionales, NuLanguage, vacaciones, licencias parentales y una asignación para trabajar desde el hogar.

La empresa aclaró además que quienes no cumplan con todos los requisitos igualmente pueden postularse si consideran que cuentan con capacidades relevantes para el puesto.

Otro aspecto llamativo de la búsqueda es el uso de inteligencia artificial (IA) durante el proceso de selección. Nubank advirtió que puede utilizar herramientas basadas en IA para tareas como la transcripción y el análisis automatizado de entrevistas.

Sin embargo, la compañía aclaró expresamente que estas herramientas no toman la decisión final de contratación, que permanece en manos de evaluadores humanos. También remarcó que no entrega devoluciones técnicas individualizadas a los candidatos.

La búsqueda se produce mientras Nu continúa ampliando su operación tecnológica y su alcance internacional. La compañía ya cuenta con más de 10.000 empleados de más de 50 nacionalidades. Argentina forma parte de su red de centros tecnológicos, junto con Alemania, Canadá, Estados Unidos y Uruguay, mientras que sus principales operaciones financieras se concentran en

Brasil

México

Colombia

El contexto de expansión también alcanza a los Estados Unidos. En septiembre de 2026, Nu anunció el inicio de sus operaciones en ese país y el lanzamiento de Nu Global, una cuenta multidivisa que permite mover dinero entre más de 35 países.

La empresa presentó esta etapa como una evolución desde su posición de líder latinoamericano hacia una plataforma global de servicios financieros digitales.