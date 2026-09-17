Así lo revela la Encuesta de Expectativas de Empleo de Experis, la cual detalló que el contexto actual está marcado por la escasez de talento calificado

El "salario emocional" es vital: el 73% de argentinos busca empleos con sentido de comunidad, impactando retención y productividad, según Randstad.

La escasez de talento IT impacta al 64% de empresas argentinas, que invierten en flexibilidad, upskilling y buscan expertos en IA.

Experis prevé una Expectativa Neta de Empleo IT de +19% en Argentina para 2026, enfrentando una persistente escasez de talento calificado.

El mercado laboral IT cerrará 2026 con expectativas positivas de contratación en la Argentina, aunque con un escenario marcado por la escasez de talento y la necesidad de perfiles cada vez más especializados.

Así lo revela la Encuesta de Expectativas de Empleo de Experis, la marca de ManpowerGroup dedicada a servicios tecnológicos y talento, que reportó una Expectativa Neta de Empleo (ENE) de +19% para el cuarto trimestre del año.

Empleo IT en Argentina cierra el año con expectativas positivas de contratación

El informe, difundido el 17 de septiembre, muestra que el 40% de los empleadores del sector planea aumentar su plantilla, mientras que el 38% no prevé cambios, el 21% espera reducir personal y el 1% aún no lo sabe.

Aunque el resultado implica una caída de tres puntos porcentuales respecto al trimestre anterior, representa una mejora de cuatro puntos en la comparación interanual. La Argentina se ubica por debajo del promedio global (+37%), pero supera a mercados como:

Francia (+18%)

Singapur (+17%)

Perú (+15%)

Chile (+6%)

Rumania (-2%)

Eslováquia (-8%)

La encuesta también expuso un desafío estructural: el 64% de los empleadores reveló tener dificultades para encontrar talento calificado.

Frente a esta escasez, el 95% de las empresas está aplicando estrategias para atraer, desarrollar y retener profesionales. Entre ellas se destacan:

Flexibilidad de horarios (24%)

Programas de upskilling y reskilling (22%)

Aumento de la fuerza laboral (20%)

Búsqueda de talento en mercados de menor costo (20%)

Incremento de salarios (17%)

Uso de inteligencia artificial para reducir necesidades de contratación (15%)

64% de empleadores argentinos IT enfrenta la escasez de talento calificado a la hora de contratar

Marcelo Roitman, Managing Director de Experis y vicepresidente de ManpowerGroup Argentina, sostuvo que "la ENE de +19% muestra que las organizaciones continúan incorporando talento, pero con decisiones cada vez más selectivas y enfocadas en perfiles que puedan acompañar sus procesos de transformación tecnológica".

El ejecutivo subrayó que el desafío no pasa únicamente por sumar personas, sino por contar con las capacidades adecuadas, en un contexto en el que la inteligencia artificial (IA) acelera la evolución de los perfiles y obliga a combinar atracción de talento con formación interna y aprendizaje continuo.

Aunque la Argentina mantiene perspectivas positivas, la competencia por talento en la región es intensa y obliga a las empresas locales a redoblar esfuerzos para sostener su competitividad.

Habilidades más buscadas por empleadores argentinos y el sentido de comunidad que gana terreno en las oficinas

Respecto a las competencias técnicas más buscadas, los empleadores consultados por Experis priorizan una combinación de habilidades técnicas y humanas. En el plano técnico, lideran la demanda:

Alfabetización en IA (84%)

Modelado de IA y desarrollo de aplicaciones (79%)

Habilidades de ingeniería (75%)

En cuanto a las habilidades humanas, se destacan las siguientes:

Profesionalismo y la ética laboral (82%)

Pensamiento crítico y resolución de problemas (82%)

Comunicación, colaboración y trabajo en equipo (78%)

En este sentido, las capacidades interpersonales ganan amplio terreno en los equipos de trabajo para evitar la rotación laboral y mantener equipos a gusto con su trabajo. Según la última edición del Randstad Workmonitor 2026, el 73% de los argentinos busca que su empleo se sienta como una comunidad.

El estudio, que releva expectativas y comportamientos de trabajadores en 35 países, confirma que la pertenencia y el sentido de propósito se volvieron factores decisivos en las decisiones de carrera, incluso por encima de la remuneración en muchos casos.

En Argentina, el 27% de los encuestados destacó que estaría dispuesto a renunciar a un empleo que no le brinde sentido de pertenencia, un dato que refleja la importancia creciente del "salario emocional" en la gestión del talento.

Andrea Ávila, CEO de Randstad para la Argentina, Chile, México y Uruguay, aseveró que "en un contexto en el que la búsqueda de realización personal incide cada vez más en las decisiones de carrera, hoy el sentido de propósito, así como la pertenencia y el sentido de comunidad, se vuelven intangibles cada vez más valorados por el talento".

"Los vínculos y la conexión con la organización y su cultura son catalizadores del sentido de comunidad y pertenencia, al tiempo que mejoran el compromiso y el rendimiento", añadió.

El informe también revela que el 81% de los trabajadores argentinos rinde mejor cuando encuentra sentido de comunidad con sus colegas. Según Randstad, estos datos confirman que la cohesión social dentro de los equipos impacta directamente en la productividad y en la marca empleadora.

La identificación con los valores de la organización y el aporte social también juegan un rol central. El 30% de los argentinos estaría dispuesto a resignar parte de su sueldo si siente que su empleo contribuye de manera directa con la sociedad, mientras que un 20% aceptaría una menor remuneración a cambio de tener buenos amigos en su espacio laboral.

Ávila opinó que "el salario emocional ya no es un factor secundario, sino un motor de generación de compromiso, un objetivo estratégico de la gestión del talento en las organizaciones. Al favorecer los vínculos personales, el alineamiento en valores y propósito y el sentido de pertenencia, las empresas impactan de manera directa en el clima y el ambiente laboral".