El proyecto busca facilitar el salto de la formación al mercado laboral y aprovechar una base de jóvenes certificados en distintos perfiles tecnológicos

Busca acortar la brecha entre la capacitación y el primer empleo para jóvenes talentos.

Impulsada por Finnegans Impacto, la iniciativa prioriza perfiles en tecnología, procesos y análisis funcional.

Finnegans lanza una Bolsa de Empleo para conectar jóvenes egresados de sus programas con empresas del sector tecnológico.

Finnegans lanzará una bolsa de empleo para conectar a jóvenes que completaron sus programas de formación y estududios con empresas y organizaciones que tengan búsquedas laborales abiertas.

La iniciativa es impulsada por la fundación Finnegans Impacto, el programa de compromiso social, financiamiento, logística y formación de la firma tecnológica de la firma argentina Finnegans, que busca convertir la capacitación en una vía concreta de acceso al mercado laboral.

La propuesta será presentada el jueves 17 de septiembre durante el Festival 26 Finnegans, que se realizará en Finnegans Comunidad Creativa. En una primera etapa, la bolsa estará orientada a oportunidades vinculadas con:

tecnología

procesos

análisis funcional

De esta manera, las organizaciones podrán acercar sus búsquedas y la fundación identificará entre sus egresados a los perfiles que cuenten con la formación y certificación necesarias para cubrir esos puestos.

La iniciativa parte de los resultados obtenidos por los bootcamps de Finnegans, que están dirigidos principalmente a jóvenes que se encuentran en etapas intermedias o avanzadas de carreras vinculadas con tecnología.

Cómo funcionará la Bolsa de Empleo

La herramienta buscará resolver uno de los principales desafíos luego de una capacitación: el paso entre obtener una certificación y conseguir el primer trabajo.

Finnegans Impacto es el programa de compromiso social, financiamiento, logística y formación de la firma tecnológica de la firma argentina Finnegans

En este caso, los egresados de los bootcamps formarán parte de una base de perfiles que podrá ser consultada para responder a búsquedas concretas de empresas y organizaciones.

Si bien el foco de los primeros puestos estarán relacionado a tecnología y análisis, la propuesta podría ampliar sus especialidades según incorporen nuevos programas de formación.

La formación para el empleo es también uno de los ejes de +Oportunidades, otro programa desarrollado por Finnegans Impacto junto con fundaciones que trabajan con poblaciones vulnerables.

La iniciativa combina alfabetización digital, desarrollo de habilidades para el trabajo y acompañamiento educativo. Comenzó en 2023 en Concordia, Entre Ríos, junto con la asociación Volando Alto.

Tres años después, el programa llegó a la Ciudad de Buenos Aires mediante una alianza con Fundación Kaleidos. Desde su lanzamiento, más de 90 jóvenes participaron de la propuesta.

De esta manera, la nueva Bolsa de Empleo se suma a los programas de formación de Finnegans con el objetivo de acortar la distancia entre capacitarse y conseguir trabajo, especialmente para jóvenes que buscan ingresar al mercado tecnológico