Si tuvieras una varita mágica, ¿qué trabajo tendrías? Esta es una pregunta que siempre hago a mis coachees, y curiosamente, la mayoría responde con aspiraciones que no están tan lejos de su alcance, siempre que se lo propongan. Entonces, ¿cómo se logra? El primer paso es contar con una estrategia de carrera: un proyecto claro que defina dónde queres estar laboralmente en los próximos años.

Una estrategia de carrera te permite dejar de vivir en piloto automático y evitar despertarte un día sintiendo que estás en el lugar equivocado sin saber cómo llegaste allí.

Es tu momento, tu "varita mágica" para imaginar dónde te gustaría llegar, identificar las posibles brechas y planificar cómo cubrirlas para alcanzar tus aspiraciones.

La elaboración de tu estrategia de carrera define tu norte, visualiza las estaciones intermedias y mantiene la constancia.

Los impulsos aislados no funcionan; lo que realmente da resultados es un enfoque metódico y continuo.

Frenar y arrancar solo te hará perder tiempo y energía, además de dañar tu imagen profesional.

El crecimiento en tu carrera debe ser un proceso continuo, donde cada día se aprenda algo nuevo y se aporte a la sociedad. No se trata de inconformidad, sino de un deseo constante de mejora y aprendizaje.

Recorda siempre que tu apellido no es el nombre de la empresa; sos vos, más allá de la organización en la que trabajes. La suerte no es casualidad, sino la preparación y la oportunidad que confluyen, como dijo Séneca.

Pensar en el largo plazo es esencial. En la Argentina, el largo plazo puede significar cinco años. Entonces, ¿qué podes hacer hoy para acercarte a tus metas en 2030? Tener una hoja de ruta clara es fundamental para no desviarte y alcanzar esos logros que te has propuesto.

Aquí algunos pasos clave:

1. Armá un plan de acción con fechas claras en tu agenda

2. Pensá cómo tus objetivos pueden potenciar tu reputación e imagen profesional

3. Revisá tu plan periódicamente para asegurarte de que estás en el camino correcto

4. No temas ajustar tu plan según lo que vayas aprendiendo

5. Dedicá tiempo de calidad a tus proyectos

6. Definí un presupuesto realista para invertir en tu crecimiento

7. Participá en cursos y capacitaciones para cerrar brechas de conocimiento

8. Ampliá tu red de contactos por fuera de tus ámbitos habituales

9. Mostrate tal como sos; la transparencia es clave

10. Involucrá a personas que apoyen tu crecimiento

11. Mantené una mentalidad abierta al cambio y al aprendizaje

El mundo laboral está en constante evolución, y tus metas profesionales no deben quedarse atrás.

Tener una estrategia de carrera clara, con objetivos definidos y una hoja de ruta bien delineada, es esencial para navegar con éxito en este entorno.

Recordá que el verdadero poder no está en una varita mágica, sino en la constancia, la preparación y la determinación con la que persigues tus sueños. No vivas en piloto automático. ¡Es hora de que tomes las riendas de tu futuro y construyas la carrera que siempre has deseado!

*Por Sandra Olive, Managing Partner de Backer & Partners