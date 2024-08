La reglamentación de la reforma laboral de la Ley Bases ya está en marcha, con medidas que ponen énfasis en la flexibilización de normas laborales y la reducción de la intervención estatal en el mercado de trabajo.

En este contexto, y para acelerar el proceso con empresas privadas, el Gobierno firmó un acuerdo con la plataforma de delivery Rappi para incorporar a beneficiarios de planes sociales al mercado laboral formal.

Este convenio forma parte de una estrategia más amplia del gobierno para fomentar la inclusión laboral y reducir la dependencia de las ayudas sociales a través de oportunidades de empleo.

El acuerdo establece que las personas que actualmente reciben asistencia social del programa "Volver al Trabajo" tendrán la oportunidad de registrarse como repartidores en la plataforma de entregas.

Así lo confirmó el Ministerio de Capital Humano, tras la firma de un convenio sellado por la ministra, Sandra Pettovello; el gerente general de Rappi, Franco Lena; y el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero".

La iniciativa, que busca formalizar el trabajo dentro de este tipo de plataformas, incluirá iniciativas conjuntas que generen oportunidades de inclusión social y laboral, para asegurar que los beneficiarios se adapten a las responsabilidades asignadas, principalmente apuntando a personas desempleadas.

A cambio, aquellos que se integren al programa podrán mantener una parte de los beneficios sociales mientras logran una transición gradual hacia la independencia financiera, al tiempo que recibirán capacitación y seguimiento del trabajo realizado en la app de envíos.

Tras firmar el acuerdo, la ministra Pettovelo planteó: "no podemos seguir hablando del mundo del trabajo de hace 80 años, donde alguien trabajaba en el mismo lugar durante 40 años. Ese mundo ya no existe. Nosotros vinimos a cambiar el statu quo. No tenemos miedo y, por eso, podemos hacerlo".

En representación de Rappi, Lena expresó su agradecimiento por el acuerdo y destacó: "Es la primera vez que un gobierno firma un convenio de estas características con nosotros. Desde Rappi sabemos que cada vez que alguien se suma a trabajar con nosotros, con solo una bicicleta y un celular, es una persona que sale de la pobreza".

En tanto, Cordero, celebró el acuerdo y contó que más de 650.000 beneficiarios del programa Volver al Trabajo se inscribieron voluntariamente en el Portal Empleo, y expresó que "este tipo de convenios son fundamentales para su inserción en el mundo laboral".