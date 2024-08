La inteligencia artificial (IA) los impactó de lleno. Cambió no solo su día a día, sino también la manera en que encaran las estrategias y cómo deben amoldar a la empresa pensando en el futuro.

Se trata de los Chief Information Officer (CIO), perfiles que hoy son altamente demandados y que crecen en protagonismo en las corporaciones.

CIO: qué hacen y cuánto ganan

"Tradicionalmente su rol estaba enfocado en mantener los sistemas de TI funcionando, pero hoy el CIO es un agente clave en la transformación digital, liderando proyectos que van desde la automatización hasta la adopción de nuevas tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial", confía a iProUP Joaquín Perino, Senior Manager en High Flow.

Nicolás Baccigalupo, CEO de Octopus Proptech, completa que este perfil ahora lidera la innovación digital, "impulsa la adopción de nuevas tecnologías y asegura que la compañía esté alineada con las tendencias emergentes".

En este sentido, añade, "la IA ha tenido un impacto enorme, ya que no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también permite tomar decisiones más informadas y automatizar procesos clave".

Analia Tarasiewicz, psicóloga del trabajo, directora de Trabaja Mejor, asegura a iProUP que "para lograr el éxito en la implementación de la IA, los CIO deben encontrar un equilibrio entre la innovación tecnológica y el bienestar humano, controlando el impacto en el mercado, el negocio y la cultura organizacional".

"Las organizaciones deben desarrollar planes estratégicos que incluyan programas de reentrenamiento, fomentar una cultura de aprendizaje continuo y ofrecer soporte emocional", opina.

Otro punto es "controlar los costos para dar soporte a la transformación del negocio: es clave en este contexto económico reducir el costo de administración y operativo de IT adoptando tecnologías más ágiles para poder financiar la innovación", añade Gabriel Arango, Head of Technology at GlobalLogic Latinoamerica.

Desde Softtek, indican a iProUP que esta posición "aporta una visión estratégica integral que permite alinear las iniciativas tecnológicas con los objetivos generales del negocio. Esto asegura que las inversiones en tecnología no sólo sean eficientes, sino que también impulsen el crecimiento y la innovación".

En términos de compensación, el sueldo de un CIO varía considerablemente según el tamaño y la industria. Alejandro Servide, director de Professional, Digital & Enterprise de Randstad para Argentina y Chile, revela a iProUP que "en grandes corporaciones, los salarios suelen estar entre los $10.000.000 y los $13.000.000, aunque pueden superar estas cifras en algunos casos".

"Con la dispersión que aún existe, encontramos remuneraciones en el orden de los 5 y 7 millones de pesos en empresas medianas. En el entorno de las startups a menudo se complementa con participaciones en la empresa, lo que puede resultar en una compensación mayor a largo plazo", suma Servide.

CIO: qué buscan las empresas

El mayor desafío del CIO hoy "está en transmitir el mensaje de lo que realmente se busca con cada proyecto de innovación o renovación soluciones de negocio. La cuestión de fondo de todas esas iniciativas está en que las personas comprendan el motivo cultural de ese cambio", advierte Ezequiel Kieczkier, socio fundador en Olivia.

Juan Damia, CEO de CSA Latam, asegura que, en este contexto, se destacan los siguientes desafíos para el rol:

Presupuestos reducidos : deben priorizar proyectos , maximizar el retorno de la inversión en tecnología y encontrar formas creativas de hacer más con menos

: deben , maximizar el retorno de la inversión en tecnología y encontrar Cambio cultural : la implementación de nuevas tecnologías y procesos en un entorno de crisis puede ser difícil si la organización no está culturalmente preparada para el cambio. El CIO debe ser un líder de cambio , trabajando en colaboración con otros ejecutivos para asegurar que los empleados adopten nuevas formas de trabajo

: la implementación de nuevas tecnologías y procesos en un entorno de crisis puede ser para el cambio. El CIO debe ser un , trabajando en colaboración con otros ejecutivos para asegurar que los empleados adopten nuevas formas de trabajo Equilibrio entre i nnovación y estabilidad : innovar demasiado rápido o sin una planificación adecuada puede generar riesgos adicionales

: o sin una planificación adecuada puede generar Gestión del riesgo cibernético: debe asegurar que la empresa esté protegida contra amenazas crecientes, incluso cuando los recursos son limitados.

Por defecto, se piensa que este rol "debe venir de carreras de Tecnología Informática, pero hay de otras profesiones como Administración de Empresas. En todos los casos deben estar embebidos de capacidad de gestión estratégica y búsqueda de nuevos negocios, algo que se exige cada vez más", revela a iProUP indica Paula Angeleri, directora de Calidad en la Universidad de Belgrano.

"Para llegar a ser CIO se requiere una combinación de aspectos que van desde la formación académica, experiencia profesional y habilidades específicas, como por ejemplo estudios relacionados con la ciencia, tecnología o ingeniería; conocimientos de gestión empresarial, y habilidades blandas como liderazgo, comunicación efectiva y pensamiento estratégico", enumera Ricardo Concilio, vicepresidente de la Asociación de Usuarios de SAP (ASUG) en Argentina.

CIO: qué hacen y cuánto ganan

El perfil del CIO "es clave para que la empresa tenga o no éxito en la transformación digital. Tenemos una mirada que no permite a ciencia cierta saber hasta dónde llegará la IA, pero sabemos que en el mediano plazo será clave y permitirá sacar ventaja a las empresas que puedan apalancarse en esta herramienta", opina Igor Ripoll, CEO de NeoSecure by SEK.

"A medida que pasan los años, y los desafíos de digitalizar todos los procesos de la compañía y experiencias del cliente, junto con la incorporación de la inteligencia artificial, se suma la complejidad creciente dada por la cantidad de aplicaciones, datos e infraestructuras tecnológicas y los desafíos de seguridad de la información, modelos operativos de trabajo ágil y las dificultades para sumar profesionales por la falta de talento", cuenta Gustavo Brey, co-founder y Head of Growth de Ingenia.

Por todo esto, el CIO es hoy un perfil con escasez de talentos, tal como afirma Gonzalo Ozán, CTO en Naranja X: "Esto se da por la dificultad de concentrar sólidos conocimientos técnicos, liderazgo de equipos numerosos y sesgo innovador en su visión del negocio".

Además, el líder de la fintech cordobesa asegura que "el mercado laboral de tecnología en general tiene más demanda que oferta, y este perfil no es la excepción, porque además es un puesto en permanente evolución y desarrollo".

"Hemos experimentado un notable crecimiento en su demanda post pandemia 2020, cuando los procesos de transformación digital se aceleraron como nunca en la historia, provocando que organizaciones de todo tipo de industria, principalmente la banca y salud, necesiten contratar a este tipo de talento. Este fenómeno perdura hasta la actualidad", concluye Daniel Iriarte, director Asociado de Glue Executive Search, consultora de RRHH.