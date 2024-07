El rubro informático es conocido por tener salarios por encima del promedio, pero ya no ofrecen la seguridad de otros tiempos.

Como anticipó iProUP, muchos talentos freelance buscan volver a la relación de dependencia, ante el acortamiento de la brecha cambiaria y la mejora de las remuneraciones. Aunque todo puede cambiar.

Informaticos: cuánto ganan en Argentina

Según la encuesta salarial realizada por la comunidad Sysarmy, los talentos informáticos cobran en promedio $1.700.000, equivalentes a u$s1.215 al MEP.

"Los sueldos se vienen actualizando, muchas veces atados al dólar y otras a inflación. El año pasado, la mayoría buscaba oportunidades remotas para ganar en dólares porque era una propuesta muy atractiva, con una cotización oficial planchada y un blue casi tres veces por encima", indican a iProUP desde Sysarmy.

Además, señalan que "la brecha se cerró y la inflación comenzó a jugar un papel muy importante: las empresas nacionales podían hacer ajustes en base al IPC, mientras que las estadounidenses o europeas, ajenas a esta problemática, usaban un índice propio, menor a 5% anual en la mayoría de los casos", completan.

La Cámara de la Industria del Software (CESSI) también tiene su propio relevamiento salarial. Gustavo Guaragna, director del Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos, revela a iProUP que "de acuerdo al último reporte, la evolución mediana de los salarios durante enero-abril acompañó la inflación".

La mediana salarial se ubicó en en abril $1.560.000 y, en base a la proyección de actualización salarial en julio (+51%), se ubica en $1.890.000. Esto equivale a u$s1.350 al MEP.

Por su parte, el salario promedio de un informático argentino que trabaja freelance al exterior suele estar en u$s3.000 en promedio según la plataforma Bitwage.

Ezequiel Palacios, director asociado de Glue Executive Search, asegura a iProUP que "la brecha cambiaria se achicó considerablemente y ante este contexto de incertidumbre algunos profesionales se vieron tentados en tomar ofertas laborales en Argentina que ofrezcan mejores beneficios corporativos en sus paquetes de remuneración".

Pero el contexto internacional también juega. Desde SysArmy, arguumentan que la ola de despidos que se dio en varias partes del mundo, "propició que mucha gente volviera a considerar el empleo formal en una empresa nacional que le brinde beneficios, aportes y principalmente obra social".

Sin embargo, hay un punto que será vital importante en los próximos meses. "La reinstauración de Ganancias está generando en todos los segmentos aumentos para compensar, no exclusivamente en el ámbito IT. Esto generará nuevamente una demanda mayor de sueldos dolarizados", advierte a iProUP Valeria De Lazzari Pitt, Gerenta Capital Humano SMS Tecnología.

Ezequiel Luberriaga, People Manager de Colppy, revela a iProUP que se trata de "un tema sensible y su impacto es significativo en la estructura de compensación. Con las modificaciones de 2023, tomamos la decisión de no tomarlo en cuenta y continuar los aumentos de forma normal".

"Muchas compañías aprovecharon la exención del impuesto y dieron menor aumento. Esto no quita que los profesionales IT busquen una mejora o renegociar sus paquetes salariales para compensar la carga fiscal adicional, lo que puede incluir no solo aumentos salariales, sino también ajustes en los beneficios adicionales y bonificaciones".

Perder en dólares y en pesos

Matiana Behrends, directora de Capital Humano y socia Advisory en Grant Thornton Argentina, señala a iProUP que los salarios IT "siguieron la evolución de los sueldos en general: si bien arrancan desde un lugar más alto que otras industrias, pierden contra la inflación y, especialmente, contra la inflación en dólares".

En comparación con otras rubros, "los sueldos siguen siendo de los más altos. Las áreas de desarrollo, ciberseguridad y ciencia de datos son las que ofrecen mejores remuneraciones", confía a iProUP Adriana Sinatra, especialista en atracción de talento de Ceta Capital Humano.

Según la ejecutiva, el rubro "lidera en términos de competitividad y beneficios adicionales como valor agregado para las empresas, que necesitan mantener perfiles que escasean en algunas posiciones y los llevan a tener cada vez mayor demanda en el mercado".

Igualmente, hay que tener en cuenta que es una industria que sigue con una alta demanda de talentos.

Buscar soluciones

Las exportaciones de servicios en la industria IT muestran una tendencia a mantenerse estables –incluso, crecer– por la inestabilidad económica local.

"Muchos profesionales de IT optaron por trab

Los expertos creen que seguirá creciendo, aunque a menor ritmo, la cantidad de freelancers que trabajan al exterior

jar para empresas extranjeras o relocalizándose en otro país, beneficiándose de ingresos en dólares o euros, lo que incrementó el volumen de exportaciones de servicios", señala a iProUP Melany Wolberg, Project Manager de la División Technology de Adecco Argentina.

Según la experta, "se espera que el nivel de se mantenga igual o incluso aumente en comparación con el año pasado, gracias a la alta demanda de talento argentino y la competitividad en costos".

En este sentido, Sol Di Giorno, Talent &Partnership Officer de Le Wagon, revela a iProUP que "el crecimiento ha sido más lento que en años anteriores, debido a la incertidumbre económica global".

"Argentina ya no es extremadamente barata con respecto a años anteriores. Igualmente, seguimos teniendo un precio más que competitivo en comparación comparamos con valores de los mismos servicios en el extranjero, por lo que el nivel de actividad no disminuyó", advierte Juan Ozino Caligaris, Country Manager de Nubity.

Laura Ramos, Regional HRBP de CSA Latam, resalta a iProUP que "continúa siendo un sector estratégico y de gran relevancia, que sigue generando empleo y sueldos competitivos. Se proyecta como una industria en crecimiento, tanto por su capacidad de atracción de talentos como por su impacto económico", cuenta.

"Los sueldos competitivos se deben al crecimiento de esta industria y el valor agregado que suman estos profesionales, pero también a una acción de las empresas para fidelizar talento, siendo lo salarial un gran incentivo", concluye.