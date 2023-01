Sigue la ola de despidos en las tecnológicas: Salesforce comunicó que recortará el 10% de su personal

Salesforce, la compañía estadounidense de software comunicó un recorte del 10% de su personal debido al escenario económico incierto. Los detalles

El sector fintech comenzó a apretarse donde anunciaron masivos despidos debido al complicado escenario económico incierto que afecta a todos por igual.

Por eso, le llegó el turno a Salesforce, la empresa estadounidense de software comenzó el año con despdidos, ya que comunicó que recortará un 10% de su planta laboral y cerrará algunas oficinas.

Ola de despidos: el turno de Salesforce

Desde la compañía comentaron que necesitan reducir costos luego de que la rápida contratación pandémica lo dejó con "demasiada gente" en medio de una desaceleración económica, que produjo que sus acciones cayeran hasta un 5%.

Salesforce expresó que espera entre u$s 1.4 millones y u$s 2.1 mil millones en cargos debido a los recortes de empleo, de los cuales aproximadamente u$s 800 millones a u$s 1 mil millón se registrarán en el cuarto trimestre.

Empresas como Meta Platforms Inc, Amazon.com Inc redujeron el último año su base de empleados para preparar el terreno ante la profunda recesión, debido a que los bancos centrales mundiales aumentaron fuertemente las tasas de interés.

"El entorno sigue siendo desafiante y nuestros clientes están adoptando un enfoque más mesurado para sus decisiones de compra", comentó el Director Ejecutivo del Comité Ejecutivo Marc Benioff en una carta a los empleados.

Salesforce comenzó a recortar su personal debido a la recesión económica.

Y agregó "A medida que nuestros ingresos se aceleraron a través de la pandemia, contratamos a demasiadas personas que conducen a esta recesión económica que ahora enfrentamos, y asumo la responsabilidad de eso".

iProUP contactó en exclusiva a un trabajador argentino que comunicó que desde la compañía les enviaron un mail notificando el recorte del 10%, y que además su puesto de trabajo dejará de existir.

A su vez, comentó que son varios los argentinos que se encuentran envuelto en esta ola de despidos, que los tomó por sorpresa.

Despidos masivos en el sector fintech

La industria IT que hasta hace unos meses era la que más talentos reclutaba, comenzó a verse afectada por el panorama económico incierto donde tuvieron que realizar reajustes.

iProUP se puso en contacto con representantes de Kavak y, Digital House y ante la consulta, explicaron que optaban por "no hablar de los despidos" ambas fintech.

Según un "censo" que armó de forma colaborativa una importante comunidad de profesionales 4.0. sobre los despidos en Latinoamerica, las firmas que ajustaron personal en los últimos meses son:

Fluke: 82% de los colaboradores desvinculados

Kavak: más de 300 personas

Ualá: 3%

Workana: 30%

Lemon: 38%

Digital House: 27

TiendaNube: 50

Buenbit: 50%

Plerk: 80%

Zak: 40%

MaxMilhas: 40%

Omie: 30%

Ebanx: 20%

Nomad: 20%

Sanar: 20%

Stone: 20%

Wildlife: 20%

Devo: 15%

VTex: 13%

Loft: 12%

Facily: 250

Favo 170

QuintoAndar: 150

Bitso: 25 por ciento a nivel mundial

BetterFly: 30

Muni 100% (Cierre)

Continúa la ola de despidos en las tecnológicas.

Ualá se sumó a la ola de despidos

Luego de la ola de despidos registrados en la fintech Ualá, Tiendanube, la desarrolladora Etermax y la empresa de alquiler de autos Kavak, entre otras, la Asociación Gremial de Computación (AGC), que nuclea a los trabajadores y trabajadoras informáticos, salieron a repudiar la postura empresarial y cuestionaron duramente al Gobierno.

El secretario General del sindicato, Ezequiel Tosco, afirmó que "producto de la Ley de la Industria del Conocimiento, las empresas del sector recibieron unos 42 mil millones de pesos en beneficios tributarios de parte del Estado, pero se niegan a cumplir con las normas laborales".

En diálogo con iProfesional, el dirigente apuntó que "mientras el gobierno peronista no para de otorgarle beneficios y financiar cualquier demanda que exijan, siguen sin cumplir con las leyes, modificándolas en oscuras secretarias con la plena complicidad de funcionarios que, evidentemente, no están a la altura de las circunstancias".

La conducción de la AGC advirtió: "Estamos haciendo las denuncias al ministerio de Trabajo porque esta es una crisis en el sector de la que no dan explicaciones". Al respecto, Tosco apuntó: "Resulta inaceptable que cientos de trabajadores y trabajadoras hayan pasado de un día para el otro a estar despedidos mientras las cámaras patronales no paran de festejar". El sindicato informó que se encuentra a disposición de los trabajadores y trabajadoras que han sido cesanteados.