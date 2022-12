Despidos en el sector IT: lanzan propuestas para desempleados

Frente a los despidos en el sector tecnológicos las trabajadores informáticos buscan contribuir en el labor de aquellos que se quedaron sin empleo

Para hacerle frente a los despidos de está semana que afectaron a números empresas del sector de Tecnologìa, la Asociación Gremial de Computación y la Cámara de Trabajadores Informáticos se une para ayudar a los trabajadores.

"Si pertenecés al sector informático y fuiste despedido o conocés a alguien que necesite información y ayuda ante una situación similar, podés comunicarte con nosotros", explicaron en un comunicado.

Uno de los temas que preocupa al sector es la falta de talento , que tuvo su momento más crítico en la pandemia, cuando las industrias debieron dar un salto tecnológico para acomodarse al confinamiento.

Ahora que las empresas están deshaciéndose de posiciones por las que peleaban apenas unos meses atrás, cabe preguntarse cómo va a repercutir este fenómeno en las contrataciones futuras y en los altísimos sueldos que suelen ganar estos profesionales.

¿Por qué las grandes tecnológicas están despidiendo a sus colaboradores?

"Una de las principales razones tiene que ver con el exceso de contrataciones durante la pandemia, que resultó en un incremento notable de las plantillas de muchas de estas grandes tecnológicas y que al fallar en sus resultados no pudieron sostener", explica a iProUP el economista Leonardo Piccioli.

Para Leonardo Valente, director de ASEA, los despidos masivos son parte de un proceso de ajuste relacionado con el estado en general de la macro, explicó: "El 'vuelo a la calidad' de los inversores en un mundo con mayor inflación y tasas de interés, y la baja de la cotización de las grandes compañías, que tienen que salir a dar señales de manera desesperada de un compromiso con la rentabilidad".

La búsqueda de talento ¿ Qué podrá pasar ahora?

Te puede interesar Despidos en tecnológicas: de Digital House y Workana hasta Tiendanube, lista de empresas que ajustó personal

Aclara que, en general, no están cesanteando muchos recursos IT, sino que hacen foco en funciones no tecnológicas o periféricas como marketing, comunicaciones, operaciones, recursos humanos, etc.