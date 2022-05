Un dólar del conocimiento, evitar a los freelancers blue y un régimen especial para frenar la fuga de profesionales

Un informe de Argencon estima que la economía informal generó exportaciones no registradas por u$s1,8 mil millones, cerca del 30% de las oficiales

La pandemia aceleró y consolidó una modalidad laboral que fue el sueño de muchos: trabajar desde casa, con horarios propios, para empresas del exterior que paguen en dólares. Si bien era una tendencia que venía creciendo lentamente, compañías del mundo salieron fuerte a competir por el talento a nivel global, sin importar localización geográfica, edad o género.

¿Cómo impacta en la Argentina el boom de los freelancers?

El fenómeno de los expertos en la industria del conocimiento que trabajan para el exterior tiene dos caras:

Los profesionales encontraron una alternativa para tener un ingreso extra o, directamente, trabajar para el exterior, con remuneraciones en dólares

Según datos provistos a iProUP por Argencon, cámara que reúne a compañías del sector, el boom del trabajo remoto y la brecha cambiaria limitan a las firmas locales a la hora de tener que contratar profesionales en una industria para hacer frente a más proyectos.

No es algo menor: este rubro está tercero en exportaciones, sólo detrás del complejo sojero y la industria automotriz, con u$s6.400 millones en 2021. Además, la actividad informal del conocimiento generó ventas al exterior no registradas por 1.800 millones de dólares durante 2021. Es decir, 30% de las "oficiales".

Luis Galeazzi, director Ejecutivo de Argencon, asegura a iProUP que el fenómeno del "freelancer blue" se basa en una persona que deja de trabajar en el mercado formal como empleado de una empresa para firmar un contrato individual con un cliente en el exterior, sin pagar impuestos ni aportes a la seguridad social.

Los programadores eligen trabajar al exterior por salarios superiores a los u$s2.000

"Es decir, pasa a ser un empleo no regulado por las leyes nacionales. Vive en Argentina, trabaja en el país, pero cobra afuera", enfatiza Galeazzi, quien remarca que esto tiene dos efectos negativos:

Empresas : se descapitalizan , ya que no son solo una entidad de producción, sino una que forma a sus empleados. La inversión en capacitación se pierde , como la competitividad y el crecimiento

: , ya que no son solo una entidad de producción, sino una que forma a sus empleados. La , Estado: dejan de ingresar impuestos, aportes previsionales y genera una cultura de la informalidad, que pasa a ser un formato posible y beneficioso para el individuo

"Si todos fuéramos informales, la Argentina no podría sostenerse. Entonces hay efectos en las empresas, el Estado y la cultura que son graves", lamenta Galeazzi.

¿Qué buscan las empresas del exterior y cuánto pagan en dólares?

Seeds, la startup local que se ocupa de crear "el match perfecto" entre freelancers y compañías, comparte con iProUP los puestos más buscados en su plataforma:

Business Consultant

Change Management Specialist

HR Consultant

Back End Developer

Business Project Manager

Recruiter

Mobile Developer

Data Engineer

Product Owner

Marketing Specialist

Business Intelligence Analyst

Full Stack Developer

Los sueldos de estas posiciones rondan entre 25 y 100 dólares por hora, dependiendo del perfil, nivel de seniority, habilidades y experiencia. Martín Calzetti, ejecutivo de Seeds, indica a iProUP que ya no existen fronteras para conseguir trabajo en otro continente: "Con buen manejo del inglés y habilidades técnicas, un freelancer puede trabajar para cualquier parte del mundo", asegura.

Por su parte, Alejandro Servide, director de Professionals y RPO de Randstad, señala a iProUP que el repunte del trabajo freelance en el país es impulsado por varios factores. "Ya venía creciendo como parte de un fenómeno de modificación del formato laboral, impulsado por las plataformas y el avance de la tecnología, pero también por el cambio en las expectativas de estilo de vida", analiza.

En su visión, la pandemia acentúo la deslocalización, lo que favorece las contrataciones desde cualquier parte del mundo. El principal atractivo es el tipo de cambio y el interés de firmas internacionales por el nivel del talento local.

Sin embargo, remarcan que en su plataforma es condición obligatoria que presenten comprobantes impositivos. "Desde Seeds prestamos un servicio y para efectivizar el pago de las colaboraciones nos tienen que presentar la factura correspondiente", indica.

¿Qué hacen las empresas para no perder profesionales?

Ante la avanzada de la "nación freelancer", las compañías locales crearon diversos planes para retener a sus profesionales. Calzetti señala que frente a este panorama, "las empresas van a tener que mejorar su propuesta de valor. Es importante que consideren el salario emocional, una escucha activa de las necesidades de cada uno para entender qué buscan más allá del dinero".

Desde Globant, aseguran a iProUP: "Para retener talento, la variable económica puede no ser determinante para que un candidato se decida por una empresa. Hemos llevado oportunidades donde está el talento, trabajando con más de 80 centros educativos del país y brindando a los globers la chance de obtener capacitaciones y certificaciones en tecnología, idiomas y en habilidades de liderazgo".

Remarcan que los empleados "pueden elegir dentro de una gran cantidad de proyectos para trabajar y tienen la opción de moverse a otra oficina dentro o fuera de su país para desarrollarse".

Pero no todas las firmas locales tienen las posibilidades con las que cuenta el unicornio. Galeazzi enfatiza que las empresas están obligadas a cumplir con la ley local y están sujetas a los controles de los organismos públicos. Por lo tanto, de no cambiar a otro sistema que les permita acceder a dólares libres, no pueden hacer otra cosa que retener empleados vía incrementos salariales", afirma.

En este sentido, remarca que "el año pasado, con una inflación del 50%, el incremento promedio de los salarios de la economía del conocimiento estuvieron por encima del 60%. Y hay empresas que, con tal de retener al personal, llegaron a tener subas anuales mayores al 70%".

"Es decir, el esfuerzo que hacen es vía la mejora de las condiciones de trabajo o remunerativas, pero esto nunca llega a compensar la posibilidad de pagar en dólares libres, que es lo que en definitiva crea el mercado informal", remata el director de Argencon.

¿Qué proponen las empresas para detener la fuga de talento?

En lo que respecta a un plan para frenar la fuga de talentos, Galeazzi afirma que el problema de base es la brecha cambiaria, un desajuste económico que, de no existir, el "incentivo al trabajo en negro desaparecería o sería mucho menor".

Las empresas piden acceso a dólares libres de exportaciones para pago de sueldos

Esta diferencia entre el tipo de cambio oficial y paralelo provoca que el trabajo freelance sea atractivo tanto para profesionales argentinos como empresas extranjeras. Según un sondeo de money.co.uk al que accedió iProUP, Argentina se ubica en el top five de las naciones más baratas del mundo:

El costo de vida diario ronda los $1.440 (u$s7 al cambio paralelo)

Es seis veces menor que la media de u$s42 en países desarrollados

Para Galeazzi, la primera manera de resolverlo sería con un ajuste del sistema cambiario en general. "Como poco probable, al menos como una forma de mitigar esta situación las empresas deberían contar con dólares libres de sus exportaciones para pagar salarios, de forma tal que se puedan equiparar las condiciones del mercado informal", señala.

Sin embargo, el Director Ejecutivo de Argencon resalta que debería haber un permiso especial para ingresar divisas y no a través del mercado único y libre de cambios.

En este punto, Galeazzi confirma a iProUP que desde la entidad están dialogando con funcionarios de varios organismos, como los ministerios de Desarrollo Productivo y Economía, jefatura de Gabinete y Banco Central, para crear un régimen especial de acceso a divisas. Una suerte de "dólar del conocimiento".

"Esperamos que pueda implementarse a la brevedad. De lo contrario, la fuga de talento hacia el mercado informal seguirá creciendo y eso perjudica no solo a las empresas, sino también al propio Estado", cierra Galeazzi.