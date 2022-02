Nuevos puestos que pide el mercado: cuál es la profesión que cada vez más argentinos eligen y paga u$s6.000

Casi todos prefieren el trabajo freelance o remoto. Como son tan requeridos por empresas internacionales sus sueldos son mayormente en divisa dura

Fueron los grandes protagonistas de 2021 en cuanto a demanda laboral y lejos estuvo de sorprender. Es uno de los puestos más requeridos por las empresas desde antes de que inicie la crisis sanitaria y hoy su condición de estrellas en el ámbito digital sigue en ascenso. Se trata de los programadores, codiciados en Argentina y en todo el mundo.

"Con la pandemia se aceleraron los procesos de digitalización y creció la necesidad de contar con estos perfiles en la mayoría de las industrias. Según nuestro último informe sobre el mercado laboral IT, la programación es el área con mayor cantidad de avisos: representan un 25% del total", confía a iProUP Ariel Arcidiacono, director comercial de Bumeran y Zonajobs.

Semejante demanda llevó los sueldos a cifras siderales. "Si bien los salarios varían mucho, ya no dependen tanto del tamaño de la empresa. Hoy encontrás firmas chicas que ofrecen contratos 100% en dólares, compitiendo con multinacionales y unicornios con salarios en pesos, o parcialmente dolarizados", revela a iProUP Mariano Obligado, Head of Talent de TrueNorth.

Según el experto, la diferencia la hace el tipo de moneda del convenio y no el tamaño de la organización. Las remuneraciones en moneda dura y las bandas son las siguientes:

Senior: entre u$s4.000 y u$s6.000

Semisenior: entre u$2.500 y u$s3.500

Pablo Baldomá Jones, cofundador y Chief Business Officer de Celerative, afirma: "La variable que más incide en el sueldo es el lenguaje de programación. Por ejemplo, una empresa que busque expertos en Ruby Devs o Golang debe considerar valores incrementados en 25 a 30% a los de estos rangos".

"Estamos en un momento histórico, el más desafiante para que las empresas contraten talentos. La demanda supera en creces la oferta. Es también una chance para países como Argentina para generar mejores condiciones para quienes buscan oportunidades laborales".

Mario Bolo, director adjunto de la carrera de Ingeniería Informática del ITBA, confía a iProUP que "un fenómeno que se está dando cada vez más es el del desarrollador que, sin emigrar, trabaja desde la Argentina para alguna compañía del exterior".

El programador argentino es muy valorado a nivel global por sus conocimientos técnicos y nivel de inglés

"Estas empresas están ávidas por contratar desarrolladores argentinos: hay muy buenos skills y nivel de inglés. Además, tenemos un huso horario conveniente para países de occidente y finalmente, pero no menos importante, el tipo de cambio nos favorece", completa.

Juan Pablo Peries, gerente de Inhouse de Randstad Argentina, señala a iProUP : "Se vuelve importante para Pymes y startups ofrecerles un paquete atractivo de beneficios, tanto económicos como soft, al igual que un proyecto que los atraiga, más allá de la remuneración".

"Por ejemplo, la utilización de tecnologías anticuadas puede desmotivarlos a aceptar una oferta. Muchos programadores son atraídos cuando consideran que pueden aprender algo nuevo que les será útil en el futuro", observa.

¿Qué industrias son las que más traccionan esta demanda? Sebastián Divinsky, director general de EducaciónIT, responde a iProUP que las principales compañías son "las softwares factories de todo el mundo y las fintech".

Perfil completo

A la hora de enumerar sus funciones, Ana Laura Grano Cortinez, Business Owner en IT Cloud, resume a iProUP que "se encargan de diseñar, codificar y mantener páginas y aplicaciones web de Internet e Intranet".

"Entre sus tareas más específicas podemos destacar aquellas vinculadas a comprender las necesidades de usuarios, crear nuevas aplicaciones o programas, definir especificaciones técnicas, establecer parámetros y coordinar las funciones", detalla.

Para estos puestos es clave el conocimiento técnico. "Para posiciones más seniors comienzan a ser requeridas habilidades más soft, como comunicación, creatividad, liderazgo, proactividad para proponer cambios y mejoras, entre otras", resalta a iProUP Tamara Bloch, IT Recruiting Team Leader de Aliancers.

"Mientras que para posiciones más juniors, es fundamental tener conocimientos técnicos, pero también la motivación de aprender constantemente", completa. Máximo Melli, consultor de BPO y Selección de Auren, indica a iProUP que en cuanto a lo técnico, "dependiendo de la empresa o el proyecto, deberá utilizar un lenguaje u otro: Java, PHP, Visual basic, C, C++, etc".

"Un programador tiene que saber alguno de ellos y ser capaz de aprender lo más rápido posible nuevos lenguajes. Por otro lado, para gestionar base de datos, se necesita aplicar SQL y algunos softwares como Oracle y acciones de HTML / Javascrip sería un plus", añade.

María Laura Rupp, jefa de Selección de PAE Argentina, expresa a iProUP : "Uno de los perfiles cuya demanda ha aumentado mucho es la de programadores Full Stack, que pueden resolver y brindar desarrollo en todas las fases de un proyecto. Resultan muy convenientes a nivel de costos, optimización de tiempos, comunicación y resultados".

Con respeto a los saberes técnicos, la experta los desglosa de la siguiente manera:

"El stack tecnológico –conjunto de requerimientos– que comparten la mayoría de los clientes se integra de API Rest y API Soap; estar familiarizado con las herramientas de la nube , mayormente en Azure Functions, y tener un gran dominio de MySQL, S3, Just Mock, Test Stack, Agile o alguna metodología similar"

, mayormente en Azure Functions, y tener un o alguna metodología similar" "También se demandan sólidos conocimientos de Programación Orientada a Objetos (POO), patrones de diseño, Lenguaje Unificado de Modelado (UML) , experiencia en proyectos de mediana o gran envergadura con arquitecturas en capas"

, experiencia en proyectos de mediana o gran envergadura con arquitecturas en capas" "A esto se agrega experiencia en Web, Client, Server, MVC y herramientas de versionado , como GIT"

, como GIT" "Asimismo, se requieren lenguajes de programación, frameworks, librerías y otras herramientas según el perfil solicitado, el proyecto, el entorno de trabajo y las plataformas".

Divinsky pone el foco en cómo estos perfiles aportaron para terminar de consolidar tanto el trabajo freelance como el remoto, característica esencial para que acepten ser parte del proyecto.

Los expertos reclaman mayores políticas de formación para cubrir la demanda insatisfecha de programadores

Sebastián Ordiz, ejecutivo de Endava Argentina, resalta a iProUP : "La pandemia hizo que la autonomía y comunicación sean factores importantísimos para desempeñar el rol del programador", ya que "es un riesgo constante la pérdida del sentido de pertenencia y de la cultura de la compañía".

"Al asistir a la oficina, eso no era un problema. Pero la modalidad remota requiere reforzar mucho el concepto de comunidad por fuera de los proyectos a los cuales están asignados. Creemos que la cultura y la comunidad son esenciales para poder dar un valor agregado al servicio que brinda la compañía", completa.

En este sentido, el director de EducaciónIT subraya que "adaptarse es fundamental para atraer candidatos. Además, mientras más formado y con mayor experiencia, más escaso es el talento".

"Tenemos que invertir fuerte en capacitación lo antes posible para tener la mayor cantidad de recursos formados. Es una estrategia indispensable para la economía del país", refuerza.

Para cerrar, Damián Fernandez, Chief Digital Office de Interbanking, se permite dar una buena noticia: "Si bien hay escasez, vemos con buenos ojos el 2022 gracias al crecimiento exponencial de los cursos, capacitaciones y personas autodidactas que se encuentran cada vez más interesadas en la tecnología, en general, y en este rol en particular", concluye.