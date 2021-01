Trabajar desde casa, para el exterior y con sueldo "blue": qué perfiles buscan, cuánto pagan y cómo postularte

Además de programadores, la tendencia acapara otras roles. Los sueldos, según la posición, oscilan llegan hasta los 5.000 dólares

En momentos de grandes crisis económicas o devaluaciones profundas, muchos profesionales argentinos exploran la posibilidad de trabajar para empresas del exterior, de manera remota y con salario en dólares.

A la inversa, compañías extranjeras buscan talentos en países de América Latina porque saben que encontrarán candidatos con buenas habilidades duras y blandas y honorarios más convenientes que los que exige un perfil de similar expertise en su país.

"Vienen a buscar mano de obra calificada y, en muchos casos, sueldos económicos. Argentina tiene el salario en dólares más bajo de la región, después de Venezuela, y muy buenos perfiles técnicos", confía a iProUP Natalia Terlizzi, CEO de Hucap.

Argentina posee los salarios IT más bajos de Latinoamérica

La pandemia profundizó todavía más esta tendencia porque las medidas de aislamiento permitieron acelerar la adopción del home office y extender las fronteras geográficas para la contratación.

Trabajar para gigantes

En la sección empleos de Linkedin aparecen al menos una veintena de ofertas laborales de Amazon Web Services (AWS), la división de cómputo en la nube del gigante del ecommerce.

Uno de los puestos que se ofrecen es el de Senior Developer Advocate que, a las dos horas de publicarse había recibido más de 110 solicitudes.

Se puede aplicar desde Linkedin y la solicitud automáticamente se redirecciona al sitio de Amazon Jobs, en el que habrá que registrarse, cargar un currículum y completar los datos personales.

Pero el gigante no sólo busca perfiles técnicos, sino también comerciales. Por ejemplo, para la posición de Territory Mid-Market Account Manager, pide de cinco a siete años de experiencia en ventas y la identificación, negociación y cierre de acuerdos.

Por su parte, un aviso de TransPerfect buscando profesionales que hablen español para transcripciones remotas recibió 6.637 solicitudes a las 14 horas de su publicación. En tanto, el gigante del entretenimiento Warner Media busca editor de programas, líder senior de contenido local y distribución de contenido digital entre otros roles.

No son las únicas: firmas Crossover for work, JPMorgan Chase & Co. y McKinsey & Company también salieron a la conquista de talentod argentinod con honorarios de hasta 40.000 dólares anuales.

No sólo informáticos

Obviamente, los perfiles más demandados son los relacionados con la tecnología y vinculados a inteligencia artificial, machine learning, desarrollos de software, robótica, ciberseguridad, etc.

"Son los tréboles de cuatro hojas del mercado. Difíciles de conseguir porque hay mucha demanda y poco talento realmente capacitado o en búsqueda laboral activa", señala Terlizzi.

Y agrega: "Muchas veces, a las empresas locales se les complica competir porque hay más demanda que oferta. Y la gente que hoy tiene un trabajo pide condiciones superiores a las que ya tiene para hacer un cambio. Eso genera una distorsión en el área de sistemas, tanto de la práctica, como del salario".

Pero no son los únicos. La tendencia se está comenzando a replicar en las búsquedas de otros perfiles:

Ecommerce

Atención al cliente

Diseño gráfico o audiovisual

Traductores

Marketing digital

Community manager

Consultores de distintos rubros

Recursos humanos

Analistas de calidad, higiene y seguridad

Así, los profesionales que buscan trabajo afuera recurren a consultoras de Recursos Humanos con filiales en el exterior, plataformas para trabajo freelance o a través de LinkedIn. Postularse a un puesto de trabajo en el exterior es fácil, según indica a iProUP Alejandro Servide, director de Professionals & RPO Randstad Argentina.

"Lo que no es tan fácil es concretar, porque hay más oferta que demanda. La gran diferencia de esta crisis con otras anteriores es que ahora el mundo entero está afectado por la pandemia y todos los países están sufriendo retrocesos económicos", remarca.

No obstante, Servide indica que hay interés de las empresas y "la gente está haciendo un relevamiento y esperando la recuperación de los mercados más desarrollados".

Según los expertos, las empresas de todo el mundo destacan la competitividad, tanto en capacidad como precio, de los profesionales argentinos

"En algunos casos, se postulan en forma directa en los países en los que están interesados. Pero también pueden aplicar a alguna posición a través de consultoras con presencia internacional como Randstad", indica.

Por su parte,Terlizzi advierte que "en LinkedIn se pueden encontrar todo tipo de posiciones profesionales, si bien con la gente de sistemas sucede al revés: los selectores usan estos medios para salir a ofrecerles trabajo".

Guillermo Bracciaforte, cofundador de Workana, enumera las categorías más buscadas dentro de su plataforma para freelancers:

IT & Programación: 31,5%

Diseño y Multimedia: 28,2%

Traducción y Contenidos: 14,2%

Legales: 8,2%

Marketing y Ventas: 7,8%

Soporte Administrativo: 6,2%

Finanzas y Administración: 2,1%

Ingeniería y Manufactura: 1,8%

Cuánto pagan

El principal motivo por el cual los profesionales apuntan a trabajar afuera es la posibilidad de cobrar en dólares. "Hay posiciones que parten de u$s2.500 dependiendo del seniority, tipo de empresa y rol, y pueden llegar hasta los u$s4.500", indica Servide.

Y añade: "Hay otros roles en e-commerce que tienen remuneraciones de entre u$s2.500 y u$s3.000 para trabajar desde Argentina. Se plantean jornadas de 8 horas, pero se trabaja por objetivos", agrega el ejecutivo.

En su "Estudio de Compensaciones, Beneficios y Tendencias", Hucap relevó 12.095 puestos en 124 empresas, que conformaron 486 posiciones distintas de mercado en general. Así, se diagramaron salarios tomando un dólar de $114, resultante de la cotización del Banco Nación más el impuesto país. Según Terlizzi, se llegaron a las siguientes conclusiones:

En posiciones gerenciales están recibiendo sueldos promedio de u$s2.900 (cuando en otros países de la región trepan hasta u$s5.000)

están recibiendo (cuando de la región trepan En los puestos de jefatura, la remuneración media estimada es u$s1.700 (llegando en el resto de la región hasta los u$s2.500)

"De esta comparación se desprende que los salarios en nuestro país continúan siendo muy competitivos en función de la mano de obra calificada", enfatiza.

Por su parte, Bracciaforte revela que en Workana los proyectos pueden tener corta duración (algunos días) o mediana (más de una semana), así como diferentes niveles de complejidad, por lo que el ticket promedio es bastante variable.

Pero en líneas generales, la remuneración media por un trabajo que suele tomar menos de una semana es el siguiente:

IT/Programación: u$s194

Ventas y Marketing: u$s98

Ingeniería y manufactura: u$s81

Soporte técnico: u$s77

Diseño y Multimedia: u$s70

Finanzas y management: u$s66

Legales: u$s55

Redacción y traducción: u$s45

El principal desafío para los profesionales que implementan esta modalidad son los cobros. Por lo general, PayPal es el medio utilizado para tal fin, pero al traer los fondos a la Argentina a través del sistema bancario se pesifican a la cotización oficial.

Para que rindan más los honorarios, cada vez más usuarios prefieren usar las plataformas peer to peer o P2P (persona a persona), como Airtm, que ofrece una cuenta en AirUSD, su propia criptomoneda atada al billete estadounidense. Así, se puede tener una caja de ahorro en la nube en la cual recibir los fondos y transferirlos a una cuenta bancaria local en pesos a valor blue.

Además, está regulada por la FINCEN (Red de Control de Delitos Financieros), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, que audita a Airtm para certificar que haya un dólar como garantía por cada AirUSD existente.

Jeronimo Bernot, jefe de Operaciones global de la plataforma, explica a iProUP que los tres usos más extendidos de la plataforma son:

Ahorro en dólares : En este caso, se recibe el pago y en lugar de reconvertirse a la moneda local, se lo mantiene en divisa dura en la plataforma y es retirado cuando se necesite

: En este caso, se recibe el pago y en lugar de reconvertirse a la moneda local, se lo y es retirado cuando se necesite Recibir pagos internacionales : muy usado por freelancers. El profesional recibe los fondos y los convierte a su moneda o solicita una tarjeta para abonar compras fuera del país

: muy usado por freelancers. El profesional recibe los fondos y fuera del país Remesas: los usuarios utilizan la billetera para enviar y recibir dinero a familiares y amigos en Argentina. Las transferencias entre usuarios no tienen costo

La app funciona como un bróker que conecta gente que quiere comprar saldos con otras que buscan venderlos. Las divisas se reconvierten a una tasa que se establece dentro de la plataforma en base a oferta y demanda, con un valor muy cercano al dólar paralelo.

Así, los argentinos le perdieron el miedo a las plataformas de trabajo freelance y a la oportunidad de ser contratados por empresas del exterior, aplicando en unos pocos pasos y trabajando desde su hogar. Y se meten de lleno en una fuerte tendencia 4.0: la deslocalización del empleo.