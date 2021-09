Wenance sale a contratar empleados en Argentina y paga hasta $350.000: esto es lo que busca

"Las fintechs estamos abriendo puertas increíbles con el uso de analítica avanzada de datos y de inteligencia artificial", afirman desde la empresa

Con sus salarios competitivos y búsqueda permanente de talento, el sector de tecnología siempre se destacó como un destino laboral atractivo. Hoy, dentro de este mercado, los reflectores están puestos sobre las fintechs, compañías a las que aspirar si se quiere ser parte de proyectos disruptivos apalancados en tecnología de punta.

"Las fintechs estamos abriendo puertas increíbles con el uso de analítica avanzada de datos y de inteligencia artificial. También, con un negocio innovador que apunta a un consumidor que ya no se ve obligado a elegir lo que hay en la góndola sino que puede sacar provecho de servicios personalizados", señala Daniel Zuazaga, Gerente de Desarrollo de Wenance, empresa de origen argentino que otorga créditos mediante sus marcas Mango y Welp.

Interesante para mentes inquietas y competitivo para las compañías de IT que reclutan talento. Así es el sector de la tecnología que, cada año, tiene entre 5.000 y 10.000 posiciones sin cubrir. Tras la pandemia, la alta demanda de desarrollo de proyectos profundizó la brecha entre profesionales demandados y disponibles.

"El mercado de IT siempre fue competitivo, hoy en día está muy movido y veo una continuidad de altísima demanda tecnológica", dice Zuazaga. Y ejemplifica: "El desarrollador no sale a buscar trabajo. A lo sumo actualiza su perfil en Linkedin y le llueven ofertas".

En la organización existe la Escuela Wenance para empleados de diversas áreas.

Un proceso de reclutamiento que antiguamente se completaba en un mes, hoy lleva el doble y, al finalizar, requiere capacitar al candidato elegido. "Todo es muy dinámico. Puede pasar que una empresa identifique un perfil, le haga una oferta, todo marche bien y, de repente, se caiga porque le surgió otra posibilidad. Entonces se extienden los tiempos. Es cierto que antes había más previsibilidad, pero nos gusta esta competencia porque nos permitió repensar y mejorar nuestra propuesta de valor", asegura Zuazaga y agrega que meses atrás la fintech fortaleció sus estrategias de atracción y retención con base en compensación, proyectos atractivos con las últimas tecnologías y foco en la valoración y acompañamiento al colaborador.

La propuesta de Wenance

Actualmente, Wenance tiene 22 posiciones abiertas. La mayoría de ellas son para encontrar ingenieros backend de Java para proyectos cash in y cash out, onboarding digital, legajo y firma digital, cash in reactivo y dar servicios para diversos países donde opera la fintech, como España y México. También se buscan perfiles para un proyecto de desarrollo de medios de pago.

Las contrataciones son bajo relación de dependencia por tiempo indeterminado y las bandas salariales están entre $200.000 y $350.000.

Consultado sobre cómo se compite en un mercado tan feroz como el tecnológico, Zuazaga señala que Wenance está en un proceso de doble expansión, geográfico y de productos, que resulta muy seductor para los profesionales de IT.

"Para quienes construyen el producto, la cultura local es un desafío que implica un trabajo interesante de experiencia de usuario. Para nosotros es importante centrarnos en el cliente y hacérsela fácil con nuestros productos."

Sobre la expansión de producto, explica que la estrategia de Wenance es desarrollar un completo ecosistema de servicios que faciliten el acceso a financiamiento a los clientes.

"Además del proyecto de desarrollo de medios de pago, estamos profundizando aún más el mundo de los datos e incorporando inteligencia artificial y mecanismos como machine learning. Esto resulta atractivo a los desarrolladores, especialmente en nuestro mercado donde no es una práctica usual. Nosotros queremos explotar estas tecnologías al máximo", afirma el directivo.

Dentro de su paquete de valor, la fintech ofrece bonos por desempeño, tres ajustes al año por inflación.

La demanda de los candidatos

Según el gerente, demandan condiciones que se adapten a su realidad personal, como ubicación geográfica, espacio físico de trabajo en su casa o en oficinas de la compañía. También, flexibilidad, desafíos concretos y en plazos cortos y vacaciones.

Dentro de su paquete de valor, la fintech ofrece bonos por desempeño, tres ajustes al año por inflación, asesoría en ganancias, prepaga para el empleado y su grupo familiar, tres semanas de vacaciones, día de cumpleaños libre, descuento en gimnasios, accesos a plataformas de capacitación y precios especiales para la compra de notebooks, PC de escritorio, tablets, accesorios y servicios.

Asimismo, siguiendo la lógica de crecimiento de carrera de muchos profesionales, aprender en una organización, aportar valor y, cuando sienten que la posibilidad de avanzar se agota, hacer un cambio laboral, Wenance brinda la oportunidad de que la movilidad sea dentro de la organización.

Además, en la organización existe la Escuela Wenance para empleados de diversas áreas, por ejemplo el call center, y quieren capacitarse en tecnología para avanzar en su carrera dentro de la fintech.

Para el gerente, hablar de la visión de la compañía es clave para atraer talento. "El candidato quiere conocer la oferta de valor personalizada según su perfil y posición en la compañía; el resto lo averigua por otro lado, en plataformas de recursos humanos y con contactos propios. Yo aliento eso: que si conocen a alguien dentro de Wenance, hablen con esa persona", dice.

Y continúa: "Me enfoco en contarles sobre nuestros proyectos y explicarles que tenemos claro nuestro modelo de organización, que los roles y sus responsabilidades están bien definidos, que nos enfocamos en la calidad, que nuestro propósito es transparente y que tenemos una estrategia tecnológica fuerte. En síntesis, que sabemos adónde vamos".