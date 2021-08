Los cursos cortos más demandados para insertarse en el mundo IT y tener un salario base de $100.000

Marketing digital, analista de datos y programador, tres disciplinas que se pueden aprender en apenas 6 meses y permiten, de mínima, duplicar tus ingresos

Acaba de presentarse el proyecto Argentina Programa, una iniciativa del Ministerio de Desarrollo de la Nación para que más jóvenes accedan a conocimientos IT y puedan tener empleos de alto valor agregado. Hasta fin de año, más de 60.000 personas recibirán esta capacitación, pero las expectativas (y las necesidades de las empresas) superan esta convocatoria y por eso es bueno conocer qué otras opciones hay.

¿Por qué no perderse la oportunidad de saber programar o sumar conocimientos IT? Porque esta industria cada año genera puestos de empleos que no llega a cubrir, y porque el salario inicial, incluso para un candidato junior, ronda los $100.000, algo que les permite alcanzar la canasta básica y más.

Otra posibilidad es sumarse al proyecto #YoProgramo, de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI) impulsa. Se trata de un plan de formación en programación y pensamiento computacional con salida laboral en oficios digitales, que durante 2021 llegarán a certificar a unos 10 mil participantes.

"Nuestra visión desde la cámara es que hay que ayudar a acelerar el proceso de formación de los jóvenes profesionales del sector IT. Cuando uno genera capacitaciones, el empleo se multiplica rápidamente, porque la necesidad de construir transformación digital está latente en todas las industrias, no solo dentro de las empresas de tecnología. Por eso nuestra actividad es la que más empleo genera en el país, con posiciones mejor remuneradas que el promedio, de más calidad y altísima capacidad para evolucionar y crecer", aseguran desde la CESSI.

"El espacio de la formación de recursos tecnológicos está siendo una tema caliente en todo el mundo ya que la economía digital demanda nuevas capacidades que muchas veces exceden la oferta de los sistemas educativos tradicionales. Argentina Programa es una de las formas de responder a esa demanda formativa, que debe ser complementada por una revisión profunda de los mecanismos de inserción de los jóvenes en el mundo laboral", opina Luis Galeazzi, director Ejecutivo de Argencon.

Marketing digital, uno de los cursos más demandados hoy.

Alta demanda

Para tener una idea, hoy los cursos más buscados son los relacionados al "marketing digital, diseño, programación y data, siendo este último uno de los que representa un mayor crecimiento respecto al último año", afirman desde Coderhouse, institución especializada en la formación en disciplinas IT.

"La duración promedio de los mismos es de 16 clases de 2.30 horas, aunque en muchos casos también contamos con la posibilidad de realizar una cursada más intensiva. Además, los estudiantes tienen la posibilidad de adquirir diversos servicios enfocados en conseguir nuevas y mejores oportunidades laborales, tanto en el mundo corporativo como en el freelance y emprendedor", agregan desde la academia.

Este asesoramiento puede marcar una diferencia en la entrada o el reposicionamiento dentro la esfera laboral. Es por esto que no solo los estudiantes que egresan de la secundaria o la universidad recurren a estas herramientas, sino que también son muy pedidas por profesionales que quieren reinventarse o reorientarse hacia a lo digital. "Nos piden mucho saber cómo crear su CV, optimizar el perfil de LinkedIn y hasta el armado de portfolios", cuentan en Coderhouse.

En tan solo 6 meses, los profesionales pueden reinventar sus carreras.

En Digita House coinciden en que los cursos más pedidos son data analytics, marketing digital y programación web full stack, porque son los que están orientados al reskill de los profesionales. "Esto se debe a que son los perfiles que hoy necesitan las compañías, de todo tipo y tamaño, y requieren determinadas habilidades, que se pueden desarrollar en pocos meses", explican desde la empresa.

Por ejemplo, el curso de Data analytics dura solo 5 meses, y se aprende a analizar los datos del negocio para detectar nuevas oportunidades, identificar riesgos y puntos de mejora. "En la actualidad, la cantidad de datos que generan las organizaciones y personas aumenta exponencialmente a medida que pasa el tiempo. Este crecimiento impulsa a las organizaciones modernas a tener que aprovechar los datos como un recurso estratégico. Contadores, economistas, licenciados en administración, empleados administrativos y el público en general realizan este programa para insertarse laboralmente como Analistas de Datos Jr o Analistas de BI Jr. Un conocimiento que, según la consultora McKinsey, es una de las habilidades destacadas del futuro", detalla en Digital House.

Por su parte, marketing digital o diseño UX es una disciplina más elegida por ingenieros, diseñadores, comunicadores, sociólogos, psicólogos, periodista, publicistas y afines.

Con estos reskills, muchos profesionales pueden llegar a duplicar sus ingresos, siempre que trabajen para el mercado local, ya que si pasan a exportar los pueden cuadruplicar.

Fuente: iProfesional