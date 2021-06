Las oficinas están más vivas que nunca: conocé como se reinventaron y cuál es su futuro

A más de un año del ASPO, al 66% de los argentinos le gustaría tener un modelo híbrido donde pueda optar cada día por trabajar a distancia o en la oficina

En Argentina ya pasó más de un años del cominezo del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio que llevó a que gran parte de las empresas del país tuvieran que pasar de la noche a la mañana a tener a todo su staff trabajando a distancia.

Como consecuencia, el 2020 fue testigo de la aceleración de una realidad que ya estaba latente: el modelo de trabajo tradicional centrado en un espacio físico es un modelo obsoleto, y los colaboradores prefieren un modelo combinado entre la oficina y el trabajo remoto. A un año de esta experiencia, ¿cómo viven el futuro del trabajo los argentinos?

La aceleración tecnológica dio lugar a una nueva manera de pensar el trabajo. Un reciente estudio realizado por OnePoll en nombre de Citrix en Argentina refleja que hay varios aspectos clave que deben tener en mente las empresas a la hora de pensar en sus modelos laborales: la oficina híbrida como el nuevo paradigma; el bienestar digital y la cultura corporativa; y la retención del talento.

La oficina híbrida llegó para quedarse

En Argentina, un 83% de los empleados coincide en que en el futuro, preferiría trabajar a distancia, al menos una parte del tiempo. El teletrabajo demostró ser una modalidad que impulsó a los colaboradores a empoderar sus decisiones, derribando un sistema de trabajo obsoleto, y proponiendo un nuevo orden laboral centrado en sus necesidades.

Se trata de un cambio que ya inició, pero que todavía tiene un camino a recorrer por parte de las empresas, entendiendo que nos alejamos del trabajo orientado a la oficina física y los horarios fijos, para acercarnos más hacia modelos híbridos y estructuras de trabajo planteadas por objetivos.

Un 65% cree que luego de la pandemia, las oficinas se usarán en estilo híbrido.

Es un cambio que los colaboradores ya están viendo, de hecho, a un 66% de los argentinos le gustaría tener un modelo híbrido en el que pueda optar cada día por trabajar a distancia o en la oficina, y un 65% cree que luego de la pandemia, las oficinas se usarán en estilo híbrido, se usarán para actividades específicas, como ejercicios de colaboración y de integración de equipos.

"Para que este modelo cumpla con las expectativas de los colaboradores y entregue una buena experiencia de usuario, es importante que las compañías desarrollen estrategias de negocio a largo plazo, de la mano con los departamentos de TI, para adaptarse a las necesidades centrales del nuevo orden laboral: ampliar el perímetro de seguridad por fuera del edificio corporativo, brindar un espacio de trabajo digital seguro y flexible y adoptar modelos de la nube para ganar escalabilidad y dinamismo", explica María Celeste Garros, Directora Regional de Ventas de Citrix para la región sur de Latinoamérica.

A su vez, esta nueva manera de pensar el trabajo impacta no solo en términos de mejorar la productividad del staff, sino también en relación al balance entre la vida personal y privada de los colaboradores. Tal es así que el 50% de los argentinos cree que su carrera se ha visto afectada positivamente trabajando desde casa durante el último año, y que un 59% está de acuerdo en que su vida personal también ha tenido un impacto positivo.

"Los espacios de trabajo digitales son aliados a la hora de pensar en cómo pueden las empresas responder a las necesidades de sus colaboradores, brindándoles flexibilidad y empoderándolos con tecnología para que puedan llevar a cabo sus tareas de la mejor manera", cuenta Garros.

La oficina no murió

Por otro lado, con el experimento del teletrabajo masivo, muchos gurúes se anticiparon a decir que el trabajo tradicional de oficinas había muerto para dar lugar a las tareas remotas, la post-pandemia ofrece un panorama diferente.

Sucede que para los argentinos los países en los que las campañas de vacunación avanzaron más rápidamente son un "preview" de lo que ocurrirá en el sur del globo cuando se retome la "nueva normalidad".

Y según reveló Todo Startups, las oficinas están sanas y bien. "No han muerto, han mutado", tituló el portal español que cita a Eva Rimbau, profesora de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC, para decir que "son exageradas estas afirmaciones, la mayoría de las empresas mantendrán sus oficinas, aunque les darán un uso más flexible".

Según una encuesta a 4.000 trabajadores, el 69% de los trabajadores remotos se sentirían cómodos al regresar a la oficina, aunque un 80% de los empleados afirma que disfruta trabajando en remoto. "Entramos en la era de la flexibilidad, no hay duda, y las empresas tendrán que adaptarse si quieren contar con los mejores", advirtió al mismo medio Manel Fernández Jaria, profesor colaborador de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC.

De hecho, un 76% afirma que si tuviera que buscar un empleo buscaría uno con opción de trabajo en remoto. "A las compañías que no se adapten les será difícil atraer talento por no tener una política de conciliación flexible o a medida del trabajador. La gente no querrá trabajar en según qué condiciones", añadió.

El modelo mixto −según Jaria− es el que tiene más posibilidades de quedarse, los encuentros presenciales van a ser necesarios, pero el trabajo efectivo se hará en remoto.

Teletrabajar dos días (32 %) o tres días (36 %) a la semana es la más popular, y en condiciones idóneas mejora el rendimiento un 19% y la calidad del trabajo un 10%, el mismo porcentaje en que sube el orgullo de pertenencia, señala el estudio.

"No hay fórmulas para defender ir a la oficina unos días u otros, la respuesta la tendrán los empleados y las actividades a realizar; seguir pidiendo presencialidad en las empresas puede dar problemas, lo importante es encontrar la mejor forma de organizar el trabajo en la empresa", advirtió Rimbau.

Retención de talento

El modelo de trabajo a distancia abre la puerta a nuevas formas de laborar: democratiza el empleo a territorios que antes eran más complejos de alcanzar, y también se convierte en una demanda por parte de los empleados. En la actualidad, contar con un modelo de trabajo flexible y a distancia se convirtió en una prioridad para los colaboradores, y según un estudio realizado por Citrix, en uno de los factores decisivos a la hora de elegir o no cambiar de trabajo:

Un 68% de los argentinos está de acuerdo en que si tuviera que cambiar de trabajo, sólo aceptaría un puesto que ofrezca opciones de trabajo flexibles y a distancia

Un 74% piensa que las empresas van a perder talentos si no ofrecen opciones de trabajo flexible y a distancia

Un 67% consideraría mudarse a otra ciudad si pudiera seguir desempeñando su trabajo al mismo nivel sin desplazarse a un lugar de trabajo (es decir, con trabajo flexible)

Un 54% de los argentinos trabajaría para una empresa que le pague menos de lo que recibe ahora, si le brindara la posibilidad de trabajar a distancia y le ofreciera un horario de trabajo flexible

"El espacio de trabajo flexible y a distancia permite ampliar las fronteras y crear equipos diversos y multi-culturales, y hoy más que nunca, es crucial que las empresas desarrollen una cultura corporativa centrada en cuidar a los colaboradores, entender sus necesidades, y poder acercarles herramientas que les permitan desbloquear al máximo su talento", explica María Celeste Garros, Directora Regional de Ventas de Citrix para la región sur de Latinoamérica.

El modelo de oficina híbrida, el bienestar digital y la cultura corporativa y la retención de talentos son los 3 ejes sobre los que tienen que trabajar las empresas en Argentina en la medida en la que siguen construyendo sus modelos en una nueva normalidad. La tecnología pensada desde un punto de vista estratégico será un factor imprescindible para el desarrollo de estrategias que miren a largo plazo y hacia el futuro del trabajo.