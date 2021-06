Ley de Teletrabajo suma adhesiones: un gremio fuerte alcanzó un acuerdo para implementar el home office

El sindicato y las cuatro cámaras que nuclean la actividad alcanzaron un acuerdo "parcial y provisorio" para adherirse a la norma. Puntos clave

La Asociación Bancaria (AB) y las cuatro cámaras de la actividad alcanzaron un acuerdo "parcial y provisorio" respecto de la reglamentación del teletrabajo para el sector en el contexto de la pandemia de coronavirus, en el cual se hizo especial hincapié en el derecho a la desconexión, a la jornada laboral como límite y a las tareas de cuidado. Lo hicieron a instancias del Ministerio de Trabajo.

"Se dio un nuevo paso positivo. El gremio y las cámaras acordaron parcial y provisoriamente la reglamentación de la Ley 27.555, mientras continúan las tratativas para su definitiva adecuación en el contexto del convenio colectivo 18/75", sostuvo el sindicato a través de un comunicado.

Las disposiciones, que serán revisadas cada cuatro meses ante situaciones "imposibles de prever en este momento", contemplan que las prestaciones laborales del personal obligado por la pandemia a realizar tareas desde el hogar de forma total o parcial "se acoten al tiempo de vigencia de las medidas sanitarias oficiales", y ratifican la vigencia de la jornada de trabajo de 7.30 horas diarias, con una pausa para refrigerio de 45 minutos.

Derecho a la desconexión y cumplimiento de la jornada laboral

El acuerdo garantiza el derecho a la desconexión y el cumplimiento estricto de la jornada laboral, en tanto para la rama de call center la jornada de trabajo es de hasta 6 horas diarias, con sus respectivos descansos, indicaron las fuentes gremiales y oficiales al sitio Mundo Gremial.

Los trabajadores tienen derecho a "no ser contactados, por lo que el empleador no podrá exigirles tareas ni que se conecten a los dispositivos digitales y/o tecnologías de la información y comunicación fuera de sus horarios y durante los períodos de licencias, a fin de garantizar el debido tiempo de descanso y/o alimentación", lo cual es "un derecho".

Luego de cumplida la jornada de trabajo, toda comunicación del empleador no tendrá al personal como "notificado", por lo que "no estará obligado a responder hasta el inicio de la siguiente jornada", y tampoco podrán determinarse "incentivos o remuneraciones variables condicionados al no ejercicio de ese derecho del empleado a la desconexión".

El acuerdo prevé la implementación del derecho a la desconexión

Cuidado de personas

Además, el acuerdo "parcial y provisorio" hasta su adecuación definitiva determinó que los trabajadores que ejerzan el derecho al cuidado de menores de hasta 13 años, personas con discapacidad o adultas mayores que convivan con ellos y que requieran específica asistencia, deberán informar al empleador esa situación en cuanto tengan la necesidad.

Quienes acrediten esa situación podrán acordar con la entidad horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y, en caso de interrupción, tendrán que indicar su inicio y finalización y, en todos los casos, deberán cumplimentar la totalidad de la jornada laboral.

Tampoco en este caso podrán establecerse incentivos o remuneraciones variables condicionados al no ejercicio de ese derecho, en tanto los empleadores y los trabajadores deberán velar por "un uso equitativo en términos de género y promover la participación de los varones en las tareas de cuidado" de las personas necesitadas, deslizó el acuerdo.

La Bancaria y las cámaras, sin embargo, tienen aún temas pendientes de resolución sobre la aplicación del teletrabajo

Nueva audiencia entre las partes

La Bancaria y las cámaras, sin embargo, tienen aún temas pendientes de resolución sobre la aplicación del teletrabajo, por lo que Trabajo convocó a nueva audiencia para las 10 del 8 de julio próximo de manera virtual, y ratificó para esa misma hora del próximo martes 22 de este mes un encuentro entre las partes para analizar la revisión paritaria salarial.

El encuentro fue monitoreado por la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Gabriela Marcello, y asistieron representantes de las cámaras ABA, ABE, Adeba y Abappra y, por el gremio, los dirigentes Sergio Palazzo, Eduardo Berrozpe, Alejandra Estoup, Claudia Ormachea y José Giorgetti, entre otros sindicalistas.