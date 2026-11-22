El BCE cuestiona la utilidad comercial de las stablecoins y sostiene que sus transferencias no son más baratas que las operaciones bancarias

Pese a las críticas del BCE, las stablecoins siguen siendo herramientas clave en países con alta inflación para proteger ahorros y realizar pagos.

El Banco Central Europeo planea lanzar el euro digital en 2029, buscando soberanía monetaria frente al dominio de redes de pago como Visa y Mastercard.

Christine Lagarde cuestionó la viabilidad comercial de las stablecoins, al afirmar que sus comisiones igualan a las transferencias bancarias habituales.

Christine Lagarde volvió a cuestionar el crecimiento de las stablecoins y defendió el euro digital como respuesta europea frente al avance de las redes privadas de pagos internacionales.

"No creo que las stablecoins tengan un caso de negocio real", afirmó la presidenta del Banco Central Europeo el 20 de noviembre de 2026, durante una intervención en Fráncfort.

La funcionaria fijó 2029 como horizonte para emitir la moneda digital europea, condicionado a que la legislación correspondiente consiga aprobación antes de finalizar 2026.

¿Por qué Christine Lagarde cuestiona el negocio de las stablecoins?

Durante la sesión de preguntas del 36.º Congreso Bancario Europeo, celebrado en Fráncfort, Lagarde retomó los argumentos de su discurso de despedida, titulado Actuar a tiempo.

La titular del BCE sostuvo que estas monedas aceleran los pagos internacionales, aunque las comisiones terminan equiparando su costo con el de las transferencias bancarias tradicionales.

Para respaldar esa evaluación, mencionó un estudio del Banco de Italia que examinó 200 transferencias internacionales realizadas con USDC hacia diez mercados, entre ellos Brasil y Argentina.

El análisis mostró que mover fondos sobre una red de stablecoins tiene un costo marginal prácticamente nulo, mientras que los cargos aparecen al ingresar o retirar dinero fiduciario.

Esas comisiones se concentran en las rampas bancarias y los exchanges locales que convierten los activos digitales en monedas tradicionales, no en la infraestructura tecnológica que procesa las operaciones.

Por eso, atribuir el costo total a las stablecoins deja afuera a los intermediarios financieros, responsables de conectar esos sistemas con el circuito monetario convencional.

El cuestionamiento también expone una discusión más profunda para Europa: el problema no sería necesariamente la tecnología utilizada, sino quién emite el dinero y conserva el control sobre su circulación.

¿Por qué las stablecoins tienen utilidad en Argentina y Latinoamérica?

Lagarde reconoció, sin embargo, que estos activos pueden cumplir una función concreta en economías con inflación muy elevada o monedas débiles, donde conservar el poder adquisitivo resulta especialmente difícil.

En países como Argentina y Venezuela, el uso de USDT, emitida por Tether, y USDC responde a la necesidad cotidiana de proteger ingresos frente a la inflación y las restricciones cambiarias.

Para muchas personas, estas herramientas permiten resguardar el valor del trabajo y transferir fondos sin depender de la autorización de una entidad financiera ni de los horarios del sistema bancario.

Su utilidad no se limita a una promesa tecnológica ni a una preferencia de inversión, sino que constituye una respuesta práctica ante sistemas monetarios poco confiables.

El mismo mecanismo también interesa a fondos institucionales de distintas regiones, que utilizan stablecoins como garantía inmediata para respaldar operaciones financieras, incluso fuera de escenarios de inflación o controles cambiarios.

Esta diferencia deja a la vista una tensión en el planteo europeo: el BCE cuestiona las monedas privadas para los usuarios comunes, pero impulsa la tokenización cuando beneficia a grandes bancos.

¿Qué busca Europa con el lanzamiento del euro digital?

Al mismo tiempo, Lagarde celebró Pontes, la plataforma del Eurosistema creada para liquidar operaciones con activos tokenizados y conectar las finanzas tradicionales con nuevas infraestructuras digitales europeas de alcance regional.

El mercado mundial de activos tokenizados se multiplicó por cinco durante el último año y alcanzó los 23.000 millones de euros, una expansión que refuerza el interés institucional en ese segmento.

La Unión Europea aplica MiCA para regular y habilitar a los emisores de stablecoins, aunque las alternativas vinculadas al euro todavía tienen una presencia reducida frente a las respaldadas por dólares.

Cerca del 98% de la oferta global de stablecoins está vinculada a la moneda estadounidense, mientras que las opciones en euros autorizadas bajo MiCA cuentan con una liquidez 700 veces menor.

El desafío europeo también es estratégico: Visa y Mastercard procesan más del 60% de los pagos con tarjeta en la eurozona, y 14 de sus 21 países carecen de un sistema doméstico propio.

En ese escenario, el euro digital busca ofrecer una infraestructura europea de pagos en todo el bloque, aunque los comerciantes estiman que adaptar sus sistemas podría costar hasta 6.000 millones de euros.

Lagarde dejará la presidencia del BCE en febrero de 2027; entre sus posibles sucesores figuran Pablo Hernández de Cos y Markus Brunnermeier, vinculados a una postura más estricta frente a las stablecoins.

El calendario juega en contra del proyecto: el BCE apunta a lanzar su moneda hacia el final de la década, mientras las stablecoins ya operan internacionalmente las 24 horas, incluso fuera del horario bancario.