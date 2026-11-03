La lista de compañías que bloquean la negociación de sus papeles en la plataforma que impulsan la Bolsa de Nueva York y OKX creció a 56

Apple, Coinbase, Robinhood y Strategy figuran entre las 13 que, hasta ahora, no objetaron

Cerca del 79% de la selección inicial de la plataforma (49 de 62 compañías) rechazó participar

Amazon, Tesla, SpaceX, Netflix, Lam Research y SoFi se sumaron a las objeciones, que ya alcanzan a 56 empresas

El proyecto de llevar las acciones de Wall Street a la blockchain sumó un nuevo revés. Amazon, Tesla y SpaceX, junto con Netflix, Lam Research y SoFi Technologies, notificaron que no quieren que sus papeles se negocien en la plataforma que desarrollan OKX, uno de los grandes exchanges de criptomonedas, e Intercontinental Exchange (ICE), la compañía que controla la Bolsa de Nueva York.

Con estas seis incorporaciones, las objeciones ascienden a 56, según un comunicado de la plataforma. La novedad llega justo cuando vence el plazo para que algunos emisores se pronuncien.

Una lista que crece semana a semana

El rechazo se aceleró desde que se conocieron los primeros nombres. El 15 de octubre eran apenas nueve las empresas que habían objetado; el 28, ya eran 38, tras la incorporación de Walmart; y el 30, la cifra trepó a 50 con Nvidia, Costco y Nike a la cabeza.

Hoy, Amazon, Tesla y Netflix se suman a Microsoft, Alphabet y Nvidia en el grupo de gigantes que prefieren quedarse afuera.

El dato más contundente surge de la selección inicial: de las 62 compañías que OKXICE había elegido para operar, 49 ya dijeron que no. Otras siete empresas ajenas a esa lista también presentaron objeciones, lo que completa el total de 56.

La presencia de SpaceX, que debutó en Nasdaq en junio con la mayor salida a bolsa de la historia, y de Tesla, ambas lideradas por Elon Musk, le da todavía más peso simbólico al rechazo.

OKXICE TSV es una sociedad al 50% entre ICE y la holding estadounidense de OKX. La idea es ofrecer acciones de los Estados Unidos tokenizadas las 24 horas, todos los días, mediante pools de Uniswap v4 con permisos en la blockchain X Layer de OKX, y stablecoins como el USDC como contrapartida.

Para operar, los usuarios deberán superar controles de identidad y sanciones, y contar con un token intransferible que los contratos inteligentes verificarán antes de cada operación.

ICE había invertido en OKX en marzo, con una valuación de u$s25.000 millones. Su copresidente, el exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo, sostiene que muchas empresas prefieren primero ver cómo se comporta el mercado antes de sumarse.

La regla que les da poder de veto

Todo se enmarca en la "exención de innovación" de cinco años que la SEC presentó en septiembre, luego de que la Ley Clarity se estancara en el Senado.

El esquema obliga a una plataforma a avisar a una compañía antes de ofrecer una versión de sus acciones tokenizada por un tercero sin vínculo con ella. Si la empresa objeta por escrito dentro de los 30 días, la plataforma no puede listar ese papel.

Hay matices. La objeción rige solo para esa plataforma, que además puede ofrecer acciones tokenizadas por los propios emisores, aunque hasta ahora no identificó ninguna.

Y el cómputo de los 30 días arranca con la recepción del aviso individual, de modo que no existe una fecha común para todas: para quienes fueron notificados el 4 de octubre, el plazo venció este martes 3 de noviembre, pero la plataforma tiene hasta cinco días hábiles para publicar las objeciones, por lo que podrían aparecer más nombres.

Hasta el último aviso, 13 empresas de la selección inicial no habían presentado objeciones públicas: Apple, Strategy, Robinhood, Coinbase, Super Micro Computer, Palantir, Circle, ServiceNow, GE Vernova, Boeing, Home Depot, Securitize y BitGo. Además, Securitize y BitGo ya adelantaron que no piensan objetar.

En el caso de Securitize, la tokenizadora respaldada por BlackRock, el alineamiento no sorprende: la firma ya trabaja en un modelo de acciones digitales junto a Computershare, el mayor agente de transferencia de valores del mundo.

Coinbase, por su parte, ya lanzó sus propias acciones tokenizadas respaldadas 1 a 1. Apple es hoy uno de los pocos nombres de peso que sigue fuera de la lista de rechazos.

Los impulsores de la iniciativa prometen horarios de negociación más extensos y una liquidación más rápida. Pero las compañías todavía evalúan si estos nuevos mercados atraerían inversores adicionales y qué efecto tendría que sus acciones se negocien fuera de la bolsa tradicional.

La tokenización, igual, avanza por otras vías, como la autorización de la SEC al DTCC para ofrecer un servicio de tokenización de activos financieros en blockchain, que comenzaría a desplegarse en la segunda mitad de 2026.

¿Qué significa para el inversor?

El episodio muestra una tensión de fondo: la tokenización crece rápido, pero las emisoras quieren control sobre cómo y dónde circulan sus acciones.

Los números del sector explican el apetito: la cantidad de acciones tokenizadas pasó de 14 en enero de 2024 a 478 en mayo de 2026, con un volumen de u$s3.400 millones mensuales.

SpaceX fue el gran motor reciente. Las operaciones con acciones tokenizadas marcaron un récord de u$s3.860 millones en junio, y casi un tercio correspondió a la empresa de Musk.

La demanda también llegó a América Latina, un dato clave para los inversores argentinos que buscan exposición a Wall Street desde plataformas cripto.

Para el ahorrista argentino, la tokenización de acciones de estas compañías en OKXICE no es una opción a la vista. El camino más usado para tener exposición a las grandes tecnológicas de Wall Street sigue siendo los CEDEAR, que se compran en pesos desde un bróker local y cuyo valor depende tanto del desempeño de la acción en el exterior como del dólar CCL.

De cara a las próximas semanas, el foco estará en tres variables: cuántos rechazos más se conozcan después del vencimiento, si OKXICE logra convencer a las emisoras de tokenizar sus propios títulos y cuándo definirá, por fin, una fecha de lanzamiento. Mientras tanto, el Wall Street 24/7 sigue siendo una promesa con más resistencias de las previstas.