El banco de Wall Street ajustó su previsión de inflación para 2027, pero ve en la compra de dólares previa a las urnas el mayor riesgo para el peso

Las estimaciones de Morgan Stanley difieren de las oficiales del Presupuesto 2027, que prevé 18% de inflación y 4% de crecimiento.

El banco alertó que la dolarización de carteras antes de las elecciones de 2027 podría presionar al peso y subir las tasas.

Morgan Stanley elevó a 21,7% su previsión de inflación para Argentina en 2027 y recortó el PBI de 2026 a 1,3%.

Morgan Stanley elevó su proyección de inflación para 2027 a 21,7% y alertó que la dolarización de carteras previa a las elecciones presidenciales del año próximo podría presionar sobre el peso, aun si el Gobierno sostiene el esquema económico actual.

El banco de inversión estadounidense también recortó el crecimiento de 2026 a 1,3%, menos de la mitad del 2,8% que estimaba en septiembre, según su último informe de perspectivas para América Latina, difundido en noviembre de 2026.

Para la entidad, "las elecciones presidenciales de 2027 constituyen la principal fuente de incertidumbre".

Qué inflación y crecimiento proyecta Morgan Stanley para 2027

El escenario base de Morgan Stanley para la economía argentina combina una desinflación más lenta con una recuperación gradual de la actividad:

Inflación : 30,8% en 2026, 21,7% en 2027 y 17,1% en 2028.

: 30,8% en 2026, 21,7% en 2027 y 17,1% en 2028. PBI : 1,3% en 2026, 2,4% en 2027 y 3% en 2028.

: 1,3% en 2026, 2,4% en 2027 y 3% en 2028. Tasa TAMAR: 22,8% al cierre de 2026, 20% en 2027 y 15% en 2028.

Los números empeoran frente a las estimaciones del banco de septiembre, cuando esperaba 21% de inflación y 2,7% de crecimiento para 2027.

La corrección llega después de que la inflación de octubre marcara 2,2%, el nivel más alto desde abril, con 33,1% interanual, según el informe del INDEC del 12 de noviembre.

El banco señala a la inercia inflacionaria y a las tarifas de servicios públicos como los factores que pueden demorar la baja. Prevé que esos ajustes sigan siendo mensuales hasta 2027 por compromisos contractuales, sin pausa por la campaña.

Por qué la dolarización preelectoral preocupa a Morgan Stanley

La dolarización de carteras, es decir, la compra de dólares de ahorristas e inversores para cubrirse, es el principal riesgo cambiario que Morgan Stanley detecta de cara a 2027. Según el informe, ese movimiento podría presionar al peso aunque continúe el rumbo económico.

El riesgo también alcanza al costo del dinero. Las tasas bajarían en el horizonte de proyección, pero podrían subir antes de los comicios y obligar a una política monetaria más restrictiva.

Su TAMAR de 22,8% para diciembre queda debajo del 24% que surge del Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA, publicado el 5 de noviembre.

Cómo se comparan las proyecciones con las del Gobierno

Las estimaciones de Morgan Stanley para la economía argentina en 2027 quedan lejos de las metas oficiales. El proyecto de Presupuesto 2027, enviado al Congreso el 15 de septiembre, fija 18% de inflación y 4% de crecimiento.

Para este año, en cambio, su 1,3% de crecimiento es más optimista que el 0,7% que calcula el REM.

Los motores serían las exportaciones de hidrocarburos, el agro y los proyectos del RIGI, mientras que el consumo avanzaría más lento porque la morosidad de los hogares frena el crédito.

Qué puede pasar con el peso después de las elecciones de 2027

El escenario de riesgo de Morgan Stanley para después de las presidenciales de 2027 combina tasas internacionales más altas con un posible cambio de rumbo económico. En ese caso, anticipa:

Una fuerte depreciación del peso.

Un nuevo repunte de la inflación y de las tasas.

Un freno de la inversión: "la inversión se estanca y surge la posibilidad de una recesión", advierte el documento.

En el frente externo, el superávit de agro y energía aportaría divisas, pero los vencimientos de deuda en moneda extranjera limitarían la acumulación de reservas netas, por lo que el banco sugiere financiamiento multilateral o líneas de crédito contingentes.

La advertencia convive con otra lectura del banco: días atrás, su estratega Simon Waever sostuvo que el pesimismo sobre los bonos argentinos en dólares "no está justificado".