Los sistemas de pagos instantáneos son la gran revolución del dinero digital, en especial, en los países emergentes. Por eso, mientras las operaciones sin contacto son amo y señor en EEUU o Europa, el QR se convirtió en estándar en Argentina, Brasil, India, China y otros mercados.

Es una revolución que matizó el liderazgo de Visa y Mastercard en las redes de dinero locales, a tal punto que Donald Trump y Lula Da Silva se enfrentaron por PIX.

Como respuesta, los dos gigantes de los pagos avanzan con los pagos cuenta a cuenta o A2A (account to account), a través de sus sistemas Visa Direct y Mastercard Move. Así, en lugar de transferir dinero usando un alias, se utilizan los datos de las tarjetas.

Visa y Mastercard avanzan con los pagos sin alias

El último gran movimiento de las tarjetas es usar el dólar cripto USDC para las transferencias internacionales. La semana semana, hubo dos anuncios en ese sentido:

Visa sumó a Inyo Global como la primera billetera que usará USDC para transferencias internacionales

Mastercard, a través de su subsidiaria cripto BVNK, permite usar USDC y OUSD en sus rieles de pagos

Tanto USDC, emitido por Circle, como OUSD, del consorcio OpenStandard, cumplen con la regulación estadounidense establecida por la ley GENIUS. Se trata de un movimiento clave: permiten transferencias inmediatas, las 24 horas y a bajo costo.

En Argentina, las redes de tarjetas avanzaron con los bancos para traer estos pagos. Visa fue la que realizó los primeros contactos y luego siguió Mastercard. "En cuestiones sistémicas, van en tándem", aseguró la fuente.

Cómo son los nuevos pagos 'sin alias'

En este caso, la idea es traer las operaciones de fondeo de cuenta o AFT (Account Funding Transactions) para enviar a dinero a cuentas propias sin recurrir a identificadores ni redes bancarias, sino las propias redes de la compañía.

"Un AFT permite al originador de la transacción retirar fondos de la tarjeta de débito o crédito del usuario casi de manera instantánea para acreditarlos en otra cuenta, con liquidación mucho más rápida que los rieles bancarios tradicionales", señala Diego Kupferberg, experto en desarrollo de emprendimientos digitales.

Por su parte, Christian Balatti, consultor fintech y fundador de EsXAI, remarca que ofrecen dos beneficios:

" Disponibilidad de fondos en menos de un minuto, 24/7 , superando los límites horarios del sistema bancario tradicional

, "Extracción de fondos de una tarjeta de credito o un saldo bancario a través de la de débito"

Un servicio similar existe en algunos bancos (como el BBVA), que permite obtener adelantos; o Mercado Pago, que ofrece transferencias a terceros, desde una tarjeta de crédito, pero con una tasa cercana al 7%.

"Se procesa como compra estándar que luego se convierte en saldo. El AFT reemplaza precisamente esa clasificación por una transacción de fondeo correctamente categorizada, lo que implica reglas de riesgo distintas y datos adicionales sobre el originador y destinatario", señala Kupferberg.

Esto puede generar una guerra de comisiones en operaciones internacionales. Según Balatti, "dependerá de cómo se implemente. Las redes fijan el interchange, pero los adquirentes locales definen el margen final".

"Si bancos y fintech adoptan AFT como canal propio, el 6,99% de MP queda muy expuesto. La presión vendrá de la competencia entre implementadores", anticipa.

La respuesta local a Visa y Mastercard

El sistema bancario local también prepara opciones para transferir sin alias: COELSA, que orquesta las operaciones en cuentas bancarias (CBU) y fintech (CVU) anunció que trabaja en pagos NFC: se podrá enviar y recibir pesos acercando celulares compatibles.

"Este año lanzó la primera solución NFC phone-to-phone de Latinoamérica, corriendo sobre los mismos rieles del QR. Así, no depende de marcas internacionales", señala Balatti.

En cambio, distingue el experto, el pago en las redes de tarjetas "corre sobre rieles internacionales, con costos de intercambio asociados, pero ofrece protección del consumidor o chargebacks, beneficios, cuotas sin interés y alcance global".

"Son dos carriles paralelos y estructuralmente distintos. COELSA incorporó NFC a los Pagos con Transferencia (PCT), sumando una nueva forma de iniciar pagos por aproximación entre dispositivos, sin modificar la lógica operativa del ecosistema interoperable existente", asegura Kupfergerg.

Agrega que "la disputa es real y estructural. No se anulan, van a coexistir y segmentar por caso de uso: en pagos domésticos masivos, COELSA tiene ventaja regulatoria y de costo. Para internacionales o con financiación, ganarían las redes de tarjetas", completa.

En efecto, la solución de COELSA no tiene trabas, ya que por detrás usa transferencias y cambia el modo de ejecutarlas. En cambio, la propuesta de las tarjetas no solo debe pasar el filtro del Central, sino que además debe convencer a los bancos para que sumen la feature.

"Si el BCRA consolida fee cero en PCT-NFC y limita costos de adquirencia en tarjetas, COELSA gana. Si abre a competencia sin techo de costos, Visa y Mastercard se reposicionan. La normativa será el factor determinante posiblemente, no la tecnología", anticipa Balatti.

Kupferberg coincide en que la forma en que el el BCRA regule los AFT "ya sea como fondeo sin arancel de red o cuasi-compra con comisiones, determinará en gran medida quién gana esta partida".

El otro desafío, remarca, es quién es el dueño de los datos de los pagos: "En el modelo QR, los datos circulan por COELSA y quedan disponibles para bancos y fintechs bajo reglas locales. En AFT, pasan por VisaNet o Banknet y quedan bajo las reglas de Visa y Mastercard".

El último escollo serán las entidades. Las transferencias, cada vez más usadas por los comercios para cobrar sin recortes por impuestos o comisiones, preocupan a bancos y fintech porque es un circuito en el que "nadie gana plata".