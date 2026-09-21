Banco Central Europeo impulsa un nuevo puente entre blockchain y pagos, con bancos europeos ya conectados y despliegue pleno previsto en 2028

La iniciativa busca aportar estabilidad y confianza al ecosistema de finanzas tokenizadas e impulsar su crecimiento en la eurozona.

El Banco Central Europeo lanzó este lunes Pontes, una plataforma que permite liquidar transacciones mayoristas de activos tokenizados en dinero del banco central y ofrece una alternativa a las stablecoins y a los depósitos tokenizados de la banca privada.

El BCE informó el lanzamiento el 21 de septiembre en un comunicado oficial. Es la primera iniciativa de su programa estratégico para adaptar el dinero del banco central a las finanzas tokenizadas. Arranca con servicios básicos y sumará funciones de forma gradual.

¿Qué es Pontes y cómo funciona?

Pontes es la plataforma del Eurosistema, el conjunto de bancos centrales de la eurozona, para cerrar con dinero del banco central las operaciones con activos emitidos en redes blockchain. La tokenización representa un activo como un token digital, registrado en tecnologías de registro distribuido, conocidas como DLT.

Según el BCE, esa tecnología puede hacer las operaciones mayoristas más rápidas y eficientes porque reúne en una sola plataforma emisión, negociación, liquidación y custodia, y permite automatizar procesos con contratos inteligentes. Pontes conecta esas plataformas con TARGET, la infraestructura de pagos del Eurosistema.

¿Qué bancos ya están conectados a la plataforma?

La plataforma de liquidación del BCE arrancó con un primer grupo de participantes que ya completó su incorporación y puede operar de inmediato. Otros se sumarán en los próximos meses.

Entre los primeros figuran:

Bancos: Deutsche Bank, Santander, Société Générale, BayernLB, DZ Bank, KfW, el Banco Europeo de Inversiones y el Bundesbank

Deutsche Bank, Santander, Société Générale, BayernLB, DZ Bank, KfW, el Banco Europeo de Inversiones y el Bundesbank Operadores DLT: Clearstream, Cashlink, Axiology y SWIAT

¿Por qué el BCE apuesta por dinero del banco central y no por stablecoins?

Cada operación con un activo tokenizado necesita una moneda para cobrar y pagar, y el mercado discute si debe ser un activo privado o el dinero del banco central.

Las pruebas del Eurosistema de 2024 mostraron que el acceso a un activo de liquidación sin riesgo era decisivo para ampliar el uso de esta tecnología, de acuerdo con el BCE.

"Pontes aporta la estabilidad y la confianza del dinero del banco central al ecosistema europeo de finanzas tokenizadas. Le dará una ventaja importante para ayudarlo a crecer", afirmó Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE.

Los activos del mundo real tokenizados superaron los u$s40.000 millones al 11 de septiembre de 2026, de acuerdo con datos de Token Terminal, y cerca de 75% son fondos de bonos del Tesoro y de mercado de dinero.

¿Qué más anunció el BCE?

El BCE también empezó a preparar inversiones de una pequeña parte de sus fondos propios en títulos tokenizados, una cartera ajena a la política monetaria, como detalló en un comunicado sobre sus fondos propios.

Las compras se liquidarán en dinero del banco central a través de Pontes y, al inicio, serán títulos en euros emitidos por gobiernos de la eurozona, agencias e instituciones supranacionales europeas. El Comité Ejecutivo fijará los detalles y los tiempos.

En paralelo, el Eurosistema desarrolla Appia, una iniciativa que apunta a entregar en 2028 un plan para un ecosistema integrado de servicios financieros basados en DLT.

¿Qué implica esta plataforma del BCE para la Argentina?

Pontes es una plataforma mayorista, no pensada para inversores minoristas, pero la discusión sobre qué dinero usar en los mercados tokenizados también llegó al país.

La tokenización de activos financieros avanza con un régimen propio. La CNV habilitó la representación digital de acciones, obligaciones negociables, CEDEARs, fideicomisos financieros y fondos cerrados, y prorrogó el sandbox hasta el 31 de diciembre de 2027 mediante la Resolución General 1150 de la CNV del 10 de junio de 2026.

Las stablecoins son el otro frente. Un informe de a16z sobre uso de stablecoins del 30 de agosto de 2026 reveló que 94% del volumen cripto en pesos se destina a ellas, la proporción más alta entre las monedas que releva Artemis.

En septiembre, la Fundación Blockchain Argentina planteó reabrir el debate por una moneda digital argentina. "Lo que perdimos es la capacidad de reserva de valor de la moneda nacional", sostuvo Roberto Rojas, CEO de la entidad.