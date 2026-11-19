La firma suiza SCRYPT desarrollará cuentas en moneda fiduciaria y soluciones de pago para terceros con el respaldo del emisor de USDT.

Esta inversión refuerza la estrategia de Tether para integrar el USDT en sistemas financieros tradicionales, optimizando la liquidez y las transferencias.

La iniciativa busca facilitar que empresas ofrezcan cuentas virtuales y pagos internacionales sin desarrollar infraestructura bancaria desde cero.

Tether invirtió en la empresa suiza SCRYPT para expandir los pagos con stablecoins y desarrollar cuentas fiduciarias integrables en bancos y fintechs.

Tether invirtió en SCRYPT, una empresa suiza de infraestructura financiera, para ampliar los servicios de pagos con stablecoins y desarrollar cuentas en moneda fiduciaria que puedan integrarse en plataformas de bancos, fintechs y otras compañías.

La inversión busca ampliar el alcance de SCRYPT, que actualmente ofrece servicios de negociación, conversión y liquidación de stablecoins para clientes institucionales.

Con esta expansión, la compañía apunta a que otras empresas puedan incorporar cuentas virtuales y soluciones de pago a sus propios productos, sin tener que desarrollar toda la infraestructura desde cero.

El anuncio se conoció el 19 de noviembre y se enmarca en la estrategia de Tether de impulsar el uso de USDT en operaciones comerciales y transferencias internacionales, más allá de su utilización en el mercado de criptomonedas.

Qué servicios quiere desarrollar SCRYPT

La firma suiza busca avanzar hacia cuentas virtuales nominativas y cuentas de pago que puedan integrarse en los productos de terceros. La iniciativa apunta a bancos, brókers, fintechs y proveedores de servicios de pago que necesitan mover fondos entre distintos mercados.

Según detalló Norman Wooding, fundador de SCRYPT, la compañía busca ampliar su oferta hacia las cuentas en moneda fiduciaria y los pagos. Para eso, aprovechará la infraestructura que ya utiliza para conectar transferencias bancarias, operaciones de cambio y liquidaciones con stablecoins.

Una vacante laboral publicada por la empresa también aporta detalles sobre el proyecto. Entre las tareas previstas figuran:

desarrollar cuentas virtuales

seleccionar socios bancarios y de pagos

definir cómo circularán los fondos de los clientes dentro del sistema.

La propuesta permitiría que una empresa reciba dinero en una moneda, utilice stablecoins para transferir valor entre mercados y entregue los fondos en moneda local al destinatario.

De esta manera, las compañías podrían utilizar dólares digitales para sus operaciones internacionales sin tener que gestionar individualmente cada conexión bancaria.

Paolo Ardoino, CEO de Tether, sostuvo que las empresas necesitan utilizar stablecoins dentro de los sistemas que ya operan. Según detalló, estos instrumentos pueden facilitar la distribución de liquidez entre distintos mercados y reducir la necesidad de mantener grandes cantidades de capital inmovilizadas en cada país.

Tether amplía sus inversiones en pagos internacionales

La inversión en SCRYPT forma parte de una estrategia más amplia de Tether para conectar stablecoins con sistemas financieros tradicionales y redes de pagos locales.

Tether Capital anunció un acuerdo con Stables, una fintech que permite a las empresas enviar y recibir pagos en USDT en más de 160 mercados. Según las compañías, la plataforma procesa más de u$s2.000 millones anuales en transacciones con esta stablecoin.

Stables conecta bancos y sistemas de pago locales mediante una única interfaz de programación de aplicaciones (API). Así, las empresas pueden cobrar, convertir monedas y transferir fondos sin tener que integrar por separado distintos proveedores de servicios de pago.

El acuerdo contempla además acceso preferencial a la liquidez de USDT y una colaboración para desarrollar nuevos servicios, especialmente en Asia y Medio Oriente. La firma también había incorporado USDT0 a su plataforma para facilitar transferencias entre distintas redes blockchain.

A mediados de noviembre, Tether Capital también invirtió u$s15 millones en Nomad, una empresa brasileña que ofrece cuentas en dólares, pagos internacionales y servicios de inversión.

A estas operaciones se suman las inversiones en EFY Finance y Saber Money, dos empresas que buscan desarrollar infraestructura para pagos, remesas y transferencias comerciales con stablecoins.