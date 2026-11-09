La supervisión no cambia cómo se usa la stablecoin de Circle, pero refuerza el control de sus reservas mientras Europa limita a las no autorizadas

Para usuarios y el mercado, este cambio refuerza el estándar de respaldo del activo sin alterar el uso diario ni garantizar rendimientos financieros.

La EBA controlará las reservas, liquidez y planes de reembolso de Circle bajo el reglamento MiCA tras clasificarla como token de dinero significativo.

La stablecoin USDC queda bajo supervisión directa de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) desde el 12 de noviembre para garantizar su solvencia.

Desde el 12 de noviembre, USDC queda bajo la supervisión directa de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) en todo lo que hace a su solidez financiera. El organismo pasa a controlar las reservas, el capital, la liquidez y los planes de reembolso del emisor europeo de la stablecoin de Circle, en el marco de la ley MiCA.

El cambio no modifica cómo se compra, se guarda o se envía USDC. Lo que cambia es quién controla que cada token tenga respaldo y que el emisor pueda devolver los dólares cuando los usuarios los pidan.

Por qué USDC pasa a la supervisión de la EBA bajo MiCA

El 14 de octubre, la Autoridad Bancaria Europea clasificó a USDC como el primer token de dinero electrónico "significativo" de la Unión Europea. De las 45 stablecoins de este tipo notificadas bajo MiCA, es la única que alcanzó esa categoría hasta ahora, según el comunicado oficial de la EBA.

El reglamento europeo considera significativa a una stablecoin cuando cumple al menos tres de estos criterios:

Más de 10 millones de tenedores

Emisión, capitalización o reservas por encima de €5.000 millones

Un promedio diario superior a 2,5 millones de transacciones y €500 millones en valor

Peso relevante a escala internacional, en pagos y remesas

Fuerte conexión con el sistema financiero

Qué cambia para USDC a partir del 12 de noviembre

Hasta ahora, el emisor europeo de USDC, Circle Internet Financial Europe SAS, respondía solo ante la Autoridad de Control Prudencial y de Resolución de Francia, la ACPR. Circle emite USDC en la región bajo MiCA desde julio de 2024, cuando obtuvo su licencia como entidad de dinero electrónico en ese país.

Desde el 12 de noviembre, la supervisión queda repartida entre dos organismos: la EBA controla los fondos propios, los activos de reserva, los requisitos de liquidez y los planes de recuperación y reembolso, mientras que la ACPR conserva la gobernanza, las participaciones accionarias, la idoneidad de los directivos, la tercerización y los conflictos de interés.

USDC también se emite en Estados Unidos, a través de Circle Internet Financial LLC. Por eso, la EBA firmó un memorando de entendimiento con el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York para intercambiar información de supervisión.

Qué pasa con las stablecoins que no cumplen MiCA

La nueva supervisión de USDC llega junto con otra señal regulatoria. El 8 de octubre, la Autoridad Europea de Valores y Mercados, ESMA, pidió que los proveedores cripto autorizados dejen de ofrecer a sus clientes europeos servicios con stablecoins que no cumplen MiCA.

El plazo para resolver las posiciones existentes vence el 8 de enero de 2027. Hasta esa fecha solo se permiten operaciones de salida, como vender, convertir, transferir o retirar esos tokens, según la opinión publicada por la ESMA en octubre.

Qué significa la supervisión de USDC para los argentinos

Para los usuarios argentinos, que usan las stablecoins como una de sus principales formas de ahorrar en dólares, la decisión no cambia el uso diario de USDC en exchanges y billeteras locales.

Sí suma un control extra sobre las reservas que respaldan el token en Europa. También refuerza el estándar regulatorio que Circle busca mostrar en otros mercados, entre ellos la Argentina, donde ya cerró una alianza con Grupo BIND para empresas.

La supervisión alcanza al emisor del token, no a las plataformas que lo ofrecen ni a las inversiones que se hacen con él. Que USDC esté regulado no garantiza el rendimiento de un producto financiado con esa stablecoin.