El fin es analizar cómo estos mecanismos pueden mejorar el esquema de banca corresponsal que emplea el organismo, sin reemplazarlo de manera inmediata

Ajay Banga, presidente del BM, busca acelerar fondos a proyectos de desarrollo; aún sin fechas ni montos.

Citi y Circle se unen al Banco Mundial para evaluar si las stablecoins mejoran el esquema de banca corresponsal.

Banco Mundial, Citi y Circle exploran stablecoins reguladas como USD Coin (USDC) para pagos a países en desarrollo.

El Grupo Banco Mundial anunció que trabajará con Citi y Circle para evaluar el uso de stablecoins reguladas, entre ellas USD Coin (USDC), en pagos destinados a países en desarrollo.

La iniciativa busca reducir costos, acelerar transferencias y mejorar la transparencia de los desembolsos. Por ahora, se encuentra en una etapa exploratoria y no constituye un sistema de pagos ya operativo.

Banco Mundial evalúa usar USDC para enviar dinero a países en desarrollo

El proyecto combinará infraestructura blockchain con los canales financieros tradicionales. Citi aportará su conexión con las redes bancarias, mientras que Circle proporcionará las herramientas para emitir y liquidar fondos en USDC.

El objetivo es analizar cómo estos mecanismos pueden mejorar el esquema de banca corresponsal que utiliza actualmente el organismo, sin reemplazarlo de manera inmediata.

La primera fase se concentrará en países prestatarios donde el uso de activos digitales esté permitido por la regulación.

Sin embargo, las instituciones todavía no identificaron participantes, montos, fechas de implementación ni estimaciones concretas de ahorro. Tampoco confirmaron que la Argentina forme parte de la iniciativa.

El Banco Mundial explora los dólares digitales para acelerar y abaratar sus desembolsos

Ajay Banga, presidente del Grupo Banco Mundial, vinculó la propuesta con la necesidad de que los recursos lleguen con mayor rapidez a proyectos de desarrollo.

Las mejoras esperadas deberán comprobarse durante la evaluación: el anuncio no acredita todavía una reducción efectiva de costos o tiempos.

La iniciativa se apoya en FundsChain, la plataforma blockchain del organismo orientada a mejorar la trazabilidad de los fondos.

La nueva exploración busca avanzar desde el seguimiento de los recursos hacia el uso de stablecoins para transferirlos y liquidarlos.

El Banco Mundial no anunció una moneda digital propia ni propuso reemplazar las monedas nacionales.

Su apuesta consiste en determinar si los dólares digitales pueden complementar la infraestructura existente y hacer más eficiente el financiamiento al desarrollo, dentro de las reglas de cada país.

Banco Mundial y su antecedente en el uso de criptomonedas

El propio Banco Mundial tiene un antecedente relevante en los mercados de capitales. En agosto de 2018 lanzó bond-i, un bono de dos años por 110 millones de dólares australianos, desarrollado junto con Commonwealth Bank of Australia.

La emisión utilizó tecnología de registro distribuido para crear, asignar, transferir y administrar el instrumento durante su ciclo de vida.

La distinción es que no se trató de una emisión financiada con Bitcoin o Ether. La plataforma operaba sobre una versión privada y autorizada de Ethereum, mientras que la liquidación del dinero se realizaba fuera de blockchain.

Fue una innovación en la infraestructura del mercado de deuda, no un pago con criptomonedas. En 2019, el organismo agregó un segundo tramo de 50 millones de dólares australianos.