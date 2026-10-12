El banco proyecta un fuerte crecimiento del mercado, aunque postergó para comienzos de 2027 su plan para negociar acciones tokenizadas

El mercado actual de activos tokenizados suma u$s38.630 M; su crecimiento depende de mayor demanda y desarrollo de productos.

El banco postergó a 2027 la habilitación del trading de acciones tokenizadas por demanda institucional limitada e infraestructura.

Morgan Stanley estima que el mercado de activos tokenizados podría alcanzar entre u$s3 y u$s10 billones para 2030.

Morgan Stanley estima que el mercado de activos tokenizados podría alcanzar entre u$s3 y u$s10 billones para 2030, según Amy Oldenburg, jefa de Estrategia de Activos Digitales del banco.

Al mismo tiempo, la entidad postergó para comienzos de 2027 su plan para habilitar el trading de acciones tokenizadas, debido a que la demanda institucional todavía es limitada y la infraestructura continúa en desarrollo.

La previsión de Oldenburg contempla un crecimiento significativo frente al tamaño actual del mercado. Según datos de RWA.xyz, los activos del mundo real tokenizados sumaban Morgan Stanley apuesta por la tokenización, pero la demanda todavía no despega al 1 de octubre, sin incluir stablecoins.

Dentro de ese total, los bonos del Tesoro de Estados Unidos tokenizados representaban u$s14.640 millones, mientras que el crédito privado alcanzaba u$s7.970 millones y las acciones tokenizadas, u$s3.230 millones.

El rango de u$s3 a u$s10 billones contrasta con el escenario base de u$s2.3 billones que Morgan Stanley Research planteó en octubre. Esta última estimación se apoya principalmente en el uso de activos tokenizados como garantía financiera, los bonos del Tesoro y la gestión de liquidez de las instituciones.

Las cifras reflejan distintas expectativas sobre la expansión del sector. Sin embargo, alcanzar los valores proyectados dependerá de que aumente la demanda y de que las empresas desarrollen los productos y sistemas necesarios para operar con estos activos.

Morgan Stanley posterga el trading de acciones tokenizadas

El banco trabaja en una plataforma para negociar acciones tokenizadas mediante un sistema de trading alternativo. Este tipo de sistema permite operar con valores fuera de las bolsas tradicionales.

El objetivo inicial era habilitar estas operaciones durante la segunda mitad de 2026, pero Oldenburg indicó que a comienzos de 2027 es un plazo más realista. Entre los motivos mencionó la demanda institucional todavía limitada y el desarrollo pendiente de los productos y la infraestructura.

Morgan Stanley también trabaja en una billetera propia para que sus clientes puedan mantener activos tokenizados sin tener que gestionar directamente los aspectos técnicos de la tecnología blockchain. Además, su Digital Asset Lab prueba nuevas tecnologías antes de una posible implementación comercial.

Con estas iniciativas, el banco busca integrar activos tradicionales y productos basados en blockchain dentro de sus servicios financieros.

Otras empresas avanzan con acciones tokenizadas

Morgan Stanley no es la única empresa que apuesta por los activos tokenizados. Securitize lanzó operaciones con 12 acciones de Estados Unidos, entre ellas Apple, Microsoft y Nvidia. Estos activos digitales están respaldados por acciones reales y pueden negociarse mediante blockchain.

Por su parte, la Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), que procesa operaciones de los mercados financieros estadounidenses, trabaja en un servicio de tokenización junto con más de 50 empresas.

En mayo, la entidad anunció que esperaba realizar las primeras operaciones con valores tokenizados en julio de 2026 y lanzar el servicio completo en octubre. Sin embargo, esas fechas eran objetivos previstos.

Estos movimientos muestran que varias empresas buscan llevar la tokenización a los mercados financieros. Sin embargo, el sector todavía enfrenta desafíos para crecer y atraer más inversores.

Morgan Stanley prevé habilitar las operaciones con acciones tokenizadas a comienzos de 2027. Mientras tanto, el crecimiento del mercado dependerá de que haya más demanda y de que las empresas desarrollen la tecnología necesaria.