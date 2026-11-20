El activo llegó a u$s59.000, su primer cierre bajo ese nivel desde julio. Salidas de ETF, liquidaciones y el derrumbe de las tecnológicas

La Reserva Federal presiona al mercado con una posible suba de tasas en diciembre, mientras analistas advierten soportes críticos hacia los u$s55.000.

El desplome responde a la baja en acciones tecnológicas, salidas récord de u$s541 millones en ETFs de BlackRock y el desarme de posiciones apalancadas.

Bitcoin cayó por debajo de los u$s60.000, alcanzando su nivel más bajo desde julio tras registrar su tercera jornada consecutiva de pérdidas.

Bitcoin perdió el piso de los u$s60.000 y cotiza, en la mañana de este viernes 20 de noviembre, cerca de u$s59.000, su nivel más bajo desde julio. Es la tercera caída al hilo y encamina la séptima semana consecutiva en baja. El jueves cerró cerca de u$s61.500 y la venta se aceleró cuando abrió Wall Street.

El contagio vino desde las acciones. El Nasdaq Composite abrió con una baja de 1,2% y tocó 23.517 puntos, su nivel más bajo desde mediados de abril. En Asia, el índice Kospi de Corea del Sur cayó más de 5%, con SK Hynix y Samsung cerca de 6% abajo.

Por qué baja Bitcoin hoy: las cuatro causas de la caída

Después de mediodía de la Argentina, los principales activos virtuales se desplomaban por lo menos 6%:

Bitcoin: u$s59.301,12 (-6,02%)

Ethereum: u$s1.638,73 (-7,83%)

BNB: u$s547,79 (-6,59%)

Ripple: u$s0,91 (-6,08%)

Solana: u$s68,79 (-6,56%)

Cardano: u$s0,14 (-7,86%)

Polkadot: u$s0,66 (-6,90%)

Dogecoin: u$s0,05 (-8,30%)

Hay cuatro motivos que explican los motivos de la caída del mercado cripto:

Las tecnológicas arrastran a cripto. La salida a bolsa de Anthropic recaudó u$s107.300 millones y fue la mayor de la historia, pero no devolvió el apetito por el riesgo. Las acciones (ANT) salieron a u$s83, llegaron a u$s115 y hoy llegaron a caer hasta u$s87,27. Para QCP Capital, el mercado está "cada vez menos dispuesto a perseguir las valoraciones de la IA". La firma agrega que el sector pasó de ser una historia de crecimiento a una de crédito y liquidez

La salida a bolsa de Anthropic recaudó y fue la mayor de la historia, pero no devolvió el apetito por el riesgo. Las acciones (ANT) salieron a u$s83, llegaron a u$s115 y hoy llegaron a caer hasta u$s87,27. Para QCP Capital, el mercado está "cada vez menos dispuesto a perseguir las valoraciones de la IA". La firma agrega que el sector pasó de ser una historia de crecimiento a una de Los ETF dejaron de comprar. El iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock registró u$s541,1 millones de salidas netas el jueves , su mayor retiro diario desde el lanzamiento, según datos de Farside que cita CoinDesk. Superó el récord de u$s528,3 millones del 30 de enero. En la semana, los ETF ya acumulaban salidas y noviembre se encamina a un saldo negativo de cerca de u$s3.500 millones

El iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock registró , su mayor retiro diario desde el lanzamiento, según datos de Farside que cita CoinDesk. Superó el récord de u$s528,3 millones del 30 de enero. En la semana, los ETF ya acumulaban salidas y noviembre se encamina a un saldo negativo de Se desarma el apalancamiento. Las liquidaciones llegaron a u$s718,6 millones en 24 horas , y 86,2% fueron posiciones largas , de acuerdo con CoinGlass. El interés abierto de Bitcoin bajó a u$s18.000 millones desde u$s20.000 millones de hace una semana. Además, las opciones se volvieron defensivas: los puts concentran 61% del volumen

Las liquidaciones llegaron a , y , de acuerdo con CoinGlass. El interés abierto de Bitcoin bajó a u$s18.000 millones desde u$s20.000 millones de hace una semana. Además, las opciones se volvieron defensivas: los puts concentran 61% del volumen 4. La Reserva Federal no ayuda. El gobernador Christopher Waller dijo esta semana que ve necesaria una suba de 50 puntos básicos en diciembre, el doble de lo que descuenta el mercado. Como anticipó iProUP, la probabilidad de una suba en la reunión del 8 y 9 de diciembre ya superaba 95% según CME FedWatch.

El analista cripto Iván Bolé había descartado el pánico como explicación en una nota previa de iProUP. "No estamos viviendo un evento de liquidación en pánico, sino la consecuencia cara de perder un soporte crítico".

José Luis del Palacio, cofundador de Decrypto, había indicado problema de fondo es disponibilidad de fodnos. "Bitcoin se benefició de la liquidez de los bancos centrales, pero hoy estamos en un proceso totalmente inverso", sostuvo.

Bitcoin perdió los u$s60.000: qué pasó con ETF, ballenas y futuros

La ruptura no fue sorpresa. Un mapa de calor de Binance marcaba un bolsón de liquidez larga entre u$s60.500 y u$s60.900, justo debajo del precio. Al perforarlo, las órdenes automáticas aceleraron la baja.

Ethereum cayó cerca de 8% y operaba por debajo de u$s1.650. Solana, XRP y BNB también perdieron entre 6% y 8%. Además, el golpe no es solo técnico. El hackeo de u$s6.300 millones a Binance del mes pasado.

Julián Colombo, de Bitso, aseguró a iProUP que "lo que cambió con el tiempo es quién mueve el precio". Hoy pesan más los ETF, las tesorerías corporativas y la política monetaria que el halving.

Un ejemplo es la exclusión de Strategy del índice MSCI, que sumó dudas sobre su capacidad de seguir comprando Bitcoin.

Hasta cuánto puede caer Bitcoin: los soportes que miran los analistas

El primer objetivo es el mínimo de julio, cerca de u$s57.700. Por debajo, el consenso se abre:

u$s55.000 a u$s57.000: Robin Singh, CEO de Koinly, asegura que puede haber otro tramo bajista hacia la zona de los u$s50.000 altos , antes de encontrar piso

Robin Singh, CEO de Koinly, asegura que puede haber otro tramo bajista hacia la zona de los , antes de encontrar piso u$s52.000 a u$s57.000: el rango que Bolé ya había marcado si se perdía la franja de u$s62.000 a u$s64.000, algo que ocurrió

el rango que Bolé ya había marcado si se perdía la franja de u$s62.000 a u$s64.000, algo que ocurrió u$s48.000 y u$s34.000: los niveles que Del Palacio ve si el soporte cede de forma definitiva

Hay un contrapeso: Citi recortó su objetivo a u$s99.532 a 12 meses, pero sigue proyectando una suba cercana a 55%. En el análisis técnico, el sesgo semanal de largo plazo sigue alcista, aunque el corto plazo es bajista. Para QCP, una mejora requiere estabilidad en las tecnológicas, menor volatilidad de tasas y regreso del capital institucional.

Para quienes siguen la serie, Bitcoin se acerca a cerrar dos años seguidos de pérdidas por primera vez en su historia. Y para ver cómo llegó hasta acá, la caída bajo los u$s65.000 ya había encendido las alarmas.