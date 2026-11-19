Bitcoin encadenó seis semanas de pérdidas que lo llevaron de u$s85.000 a u$s65.000. Ahora, enfrenta la salida a bolsa de Anthropic de este jueves, que llega en medio de esa corrección y pone a prueba el apetito por el riesgo. La esperanza del mercado es u$s60.000 sea el piso de este ciclo. La hipótesis se apoya en:

La sobreventa que muestra el índice de fuerza relativa (RSI)

(RSI) Los últimos dos ciclos de Bitcoin, en los que marcó un mínimo después de seis semanas seguidas de caídas y luego rebotó

Pero la lectura de sobreventa persistirá mientras falten compradores.

Cómo impacta la IPO de Anthropic en Bitcoin

El debut de la empresa detrás de Claude suma una prueba para el mercado. Bloomberg proyectó una oferta de hasta u$s80.000 millones y una valuación cercana a u$s1,5 billones. Changpeng Zhao, fundador de Binance, cree que la salida a Bolsa puede atraer dinero que hoy está en el mercado cripto

Emanuel Juárez, analista técnico financiero, afirma que la IPO de Anthropic "puede influir indirectamente en Bitcoin a través del apetito por riesgo y cómo se distribuye el capital entre activos".

"Es un factor a observar junto con el contexto macroeconómico y la liquidez", agrega. José Luis del Palacio, cofundador de Decrypto, coincide en prestar atención a la liquidez.

Con Bitcoin en u$s63.900, el cierre semanal, el volumen comprador y los flujos de los ETF darán las primeras pistas sobre la firmeza del soporte. La reacción al debut de Anthropic se leerá en ese contexto.

Un antecedente reciente es el debut bursátil de SpaceX en junio, que recaudó u$s75.000 M. En ese momento, coincidieron otras presiones, entre ellas la venta de BTC por parte de Strategy. Esta vez, la presión viene por el retiro millonario de u$s2.350 millones de los fondos cotizados (ETF).

En la previa, Bitcoin cayó 19% en un movimiento de rotación de capital desde cripto hacia la IPO de la firma de Elon Musk. La tendencia bajista se mantuvo 18 días hasta que a los 10 repuntó 28%. La diferencia, en este caso, es que se cree que el activo puede estar en un piso de mercado.

Qué dice el análisis técnico sobre Bitcoin

Juárez remarca que "en el gráfico semanal confluyen una directriz alcista de largo plazo y la zona de soporte que dejó el movimiento de junio, cerca de los 60.000. Pero la vela de esta semana todavía está en formación".

"La estructura semanal de largo plazo sigue siendo alcista, mientras que en el gráfico diario y en cuatro horas continúa bajista. Para empezar a hablar de una recuperación, primero debe haber una mejora en cuatro horas y luego una confirmación con presión compradora".

Habría que esperar el IPO para determinar la próxima dirección. Si reduce la liquidez, BTC puede perder los u$s60.000. Del Palacio ubica el primer test en los u$s60.000. "En el caso de que lo rompa, puede ir a los u$s48.000 como primera medida y u$s34.000 como precio final", plantea.

Juárez precisa qué señal debería aparecer en el gráfico semanal para ver el próximo movimiento: "Si en las próximas semanas, rompe la directriz y cierra por debajo con una vela bajista sólida, aumentaría el riesgo de una corrección más prolongada".

"En ese escenario, una caída superior al 30% desde la ruptura del mínimo semanal es una posibilidad, no un objetivo asegurado. En cambio, una confirmación alcista acompañada de volumen comprador reforzaría la hipótesis de recuperación", sostiene.

Bitcoin ya perforó los u$s60.000 en junio, cuando tocó u$s59.112 intradiarios. Una nueva ruptura puede forzar el cierre de posiciones alcistas apalancadas. Datos del mercado cifran en más de u$s2.600 millones en posibles liquidaciones.

Pese a ese riesgo, Juárez mantiene una lectura alcista. "Si tengo que plantear un escenario para los próximos meses, mi sesgo es alcista. Observo una posible similitud con la etapa que se desarrolló entre noviembre de 2022 y septiembre de 2024, aunque una semejanza histórica no garantiza que el recorrido se repita", afirma.

De hecho, parece poco probable: en ese lapso pasó de 16.500 a 63.300 dólares, un aumento de 280%. Los flujos ayudan a entender esa cautela:

Los ETF al contado de Bitcoin acumularon retiros netos por u$s1.907 millones en siete ruedas consecutivas entre el 5 y el 13 de noviembre, según Farside Investors

entre el 5 y el 13 de noviembre, según Farside Investors Bitcoin cotizaba con descuento en Coinbase frente a Binance. Ese diferencial es consistente con una demanda relativamente más débil en el mercado estadounidense

La presión también se ve en las carteras de las ballenas, como se conoce a los grandes tenedores de Bitcoin. Darkfost, analista de CryptoQuant, estima que quienes acumularon posiciones en los últimos 155 días registraban casi u$s8.000 millones en pérdidas sin realizar, récord para ese grupo.

Sus envíos a Binance subieron de 1.200 a 2.100 BTC en promedio mensual, con picos diarios por debajo de los de febrero y junio. Esto demuestra que hay más Bitcoin disponible para operar en esa plataforma. La venta efectiva requeriría evidencia adicional.

La disponibilidad de dinero para absorber esas ventas potenciales es central. "Bitcoin se benefició de la liquidez de los bancos centrales, pero hoy estamos en un proceso totalmente inverso: están retirando fondos por la inflación global. Al no tener liquidez en monedas estables ni en mercados tradicionales, no tenés dinero que haga de contraparte para que suba", concluye Del Palacio.