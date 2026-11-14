Bitcoin cayó a u$s67.500 y acumula seis semanas en baja. Los analistas advierten que puede buscar los u$s64.000 o incluso los u$s60.000.

La atención se centra en el debut bursátil de Anthropic la próxima semana, que actuaría como termómetro clave para recuperar el apetito por el riesgo.

El mercado atraviesa una etapa de alta sensibilidad a la política macroeconómica y al desarme de posiciones, con salidas netas de u$s1.490 millones en ETF.

Bitcoin profundizó su caída al perforar los u$s67.500 y acumular seis semanas en baja, arrastrado por liquidaciones de apalancamiento y salidas en los ETF.

Bitcoin perforó el piso psicológico que venía defendiendo desde agosto y lo hizo de la peor manera posible. El activo tocó los u$s67.500 y encadenó su sexta semana consecutiva en baja, algo que solo había ocurrido a principios de este año, cuando la racha terminó con un piso cerca de los u$s60.000.

Ocurre en un contexto que resulta todavía más preocupante. El índice de precios al productor de octubre subió 0,3% mensual y 6,5% interanual, las dos lecturas una décima por debajo de lo que esperaba el consenso.

Es cierto que la variación anual es la más alta desde noviembre de 2022, pero en la foto del día el dato fue una sorpresa favorable. La reacción lógica habría sido un alivio en los activos de riesgo.

Pasó lo contrario. El S&P 500 cayó 1,2%, el Nasdaq perdió 1,5% y Bitcoin se hundió 4%, de modo que la buena noticia no compró ni una hora de calma.

Cuando un activo baja con datos mejores a lo esperado, la venta no está explicada por los datos sino por flujos estructurales que no miran el calendario, que en este caso son dos, los rescates de los fondos cotizados y el desarme de apalancamiento.

Bitcoin cayó a u$s67.500 y enfrenta tres soportes clave (generado con IA)

A todo esto y según CME FedWatch, la chance de una suba de un cuarto de punto el 9 de diciembre subió del 85,4% al 89,7%, mientras la de un movimiento de medio punto bajó al 10,3%.

El contexto de Wall Street tampoco ayudó, con los inversores todavía digiriendo la renuncia de Jensen Huang y el derrumbe de Nvidia que golpeó de lleno a los CEDEAR argentinos, el episodio que la rueda anterior había encendido la discusión sobre las valuaciones de la inteligencia artificial.

Bitcoin se hunde y los inversores pierden u$s1.470 millones

Según CoinGlass, las liquidaciones de las últimas 24 horas alcanzaron los u$s1.470 millones, de los cuales u$s1.310 millones correspondieron a posiciones compradas, cerca del 90% del total. La concentración temporal fue extrema, con u$s798 millones liquidados en una sola ventana de cuatro horas, u$s718,5 millones de ellos del lado largo.

Del lado institucional, los ETF de Bitcoin al contado acumularon seis jornadas consecutivas de salidas netas por cerca de u$s1.490 millones entre el 5 y el 12 de noviembre, y el flujo acumulado del año ya supera los u$s1.500 millones en negativo. El miércoles solo salieron unos u$s300 millones.

El resto del mercado acompañó con pérdidas más profundas. Ethereum cayó a u$s1.938, su nivel más bajo en tres meses, Solana perdió los u$s80 y XRP operaba apenas arriba del u$s1. ¿La excepción? HYPE, que subía 1,8%.

La lectura del analista cripto Iván Bolé combina un respiro de corto plazo con un mapa exigente y descarta el pánico como explicación: "El perfil del precio sigue siendo bajista, pero ya toca un descanso o consolidación, o rebote, una pausa. No estamos viviendo un evento de liquidación en pánico, sino la consecuencia cara de perder un soporte crítico, los u$s75.000, en un contexto de gap de volumen".

El calendario juega a favor de esa pausa bajista, y el dato es oportuno de cara al finde. "El fin de semana suele traer algo de paz, por ausencia de volumen. Eso podría ser la base de esa pausa, rebote o descanso", advierte Bolé.

El experto reflexiona sobre cómo leer ese eventual rebote. "No sería de extrañar que el precio busque el nivel de u$s71.000 a u$s73.000 solo para exhibir la falta de fuerza de los compradores, y seguir cayendo, en un clásico pullback de manual", plantea. Es decir que una recuperación hacia esa zona no confirmaría nada por sí sola.

Si ese escenario se concreta, su mapa es preciso. "Todas las fichas estarán puestas en u$s64.000, que es además el punto de control del registro de volumen", el nivel donde históricamente se concentró la mayor actividad de compradores y vendedores.

"Entre u$s62.000 y u$s64.000 hay bastante soporte y acá conviene ser calmos, analizar un swing a la vez. No adelantarse", aconseja. Aunque no esquiva el escenario extremo. "Digámoslo, si perdemos esa zona, los u$s52.000 a u$s57.000 se convierten en una realidad muy posible".

Su síntesis mezcla análisis técnico con tribuna. "El gap está prácticamente todo cerrado, quedaría un tramo adicional hasta u$s64.000, pero ya toca una pausa. No veo altas probabilidades de que el rebote sea convincente", añade. Y cierra con una fórmula muy suya. "Como en el fútbol argentino, y aunque no sirva para nada, hay que estar con la guardia alta".

Quién mueve hoy el precio de Bitcoin

Para Julián Colombo, director de Bitso para Sudamérica, el eje no es el nivel del precio sino la transformación del mercado que está detrás del movimiento.

Su diagnóstico de la caída enumera los mismos factores que muestran los datos. "Los últimos datos de inflación en EE.UU. reforzaron las expectativas de nuevas subas de tasas. A esto se suman las salidas de capital de los ETF de Bitcoin y las liquidaciones de posiciones apalancadas", describe.

Pero su aporte conceptual está en otra parte. "Lo que cambió con el tiempo es quién mueve el precio. Antes lo hacía casi solo la oferta que reduce el halving, hoy pesan más los ETF, las tesorerías corporativas, la política monetaria y la regulación. Bitcoin va dejando de depender de un calendario fijo y responde más a factores macro e institucionales, como cualquier activo global", plantea el referente cripto-.

Esa transformación tiene su caso testigo en la novedad corporativa de la semana. MSCI confirmó el miércoles la exclusión de Strategy de sus índices accionarios, junto a Metaplanet y Yellow Cake, con efecto después del cierre del 30 de noviembre, al considerar que su actividad se asemeja más a un fondo de inversión que a una empresa operativa.

La propia compañía había estimado que la salida podría derivar en ventas de sus acciones por unos u$s2.800 millones, y JPMorgan calculó hasta u$s8.800 millones si otros proveedores de índices siguen el mismo criterio, aunque la decisión no la obliga a vender ni un solo bitcoin.

Colombo conectó ese episodio con la dinámica general. "La reciente exclusión de Strategy de los índices de MSCI también sumó incertidumbre sobre su capacidad de financiar nuevas compras de Bitcoin. Lo relevante es que estamos viendo cómo los movimientos del mercado cripto y las condiciones de financiamiento de las empresas que invierten en Bitcoin empiezan a influirse mutuamente", señala.

La conclusión del ejecutivo es de calma estructural. "Más allá de la volatilidad de estos meses, Bitcoin sostiene una tendencia alcista de mediano y largo plazo que se viene consolidando ciclo tras ciclo. Es importante no confundir una corrección de corto plazo con un cambio estructural en el mercado", afirma.

Yreconoce la contracara. "Bitcoin tiene hoy una participación institucional mucho mayor que en ciclos anteriores, aunque esa misma integración también lo vuelve más sensible a movimientos de esta índole".

La salida a bolsa que puede cambiar el rumbo de Bitcoin

El evento que todos los análisis marcan como bisagra no es cripto, y la explicación de por qué importa tanto tiene un antecedente muy fresco.

Anthropic, la compañía de inteligencia artificial creadora de Claude, sale a cotizar al Nasdaq la próxima semana bajo el ticker ANT. Para dimensionar mejor, reparemos en que se trata de una operación que busca recaudar hasta u$s64.400 millones, más una colocación privada de u$s26.000 millones en la que Nvidia comprometió unos u$s10.000 millones, con una valuación objetivo cercana al u$s1,4 billón.

La demanda ya sextuplica las acciones disponibles, con ingresos anualizados que llegaron a u$s81.000 millones a fines de octubre.

Para el mercado cripto, una salida a bolsa de ese tamaño funciona como una aspiradora de liquidez en la previa y como un termómetro de apetito por riesgo en el debut. El antecedente es exacto. Antes del debut de SpaceX en junio, Bitcoin cayó cerca de 20%, de los u$s75.000 a los u$s60.000, y se recuperó hacia los u$s68.000 una vez que la acción empezó a cotizar. La corrección actual, de 21% desde los máximos de fines de septiembre, replica ese patrón con una precisión quirúrjica.

Alvin Kan, COO global de Bitget Wallet, se refiere al tema. "La salida a bolsa de Anthropic será un catalizador determinante para el sentimiento del mercado en el corto plazo. Una demanda sólida podría ayudar a estabilizar el ánimo en los sectores de inteligencia artificial, tecnología y criptoactivos".

El experto, sin embargo, advierte que "una colocación débil o un debut por debajo de las expectativas podría detonar una nueva ola de aversión al riesgo".

Su lectura del momento coincide con el diagnóstico de los flujos. "Estamos viendo una convergencia entre la presión macroeconómica tradicional y la propia estructura de apalancamiento del mercado cripto. Cuando las expectativas de tasas vuelven a endurecerse y los flujos institucionales a través de los ETF muestran salidas netas, el mercado pierde su principal amortiguador frente a la volatilidad", precisa.

Qué soportes debe defender Bitcoin para evitar otro derrumbe

El mapa técnico quedó inusualmente consensuado entre los analistas entrevistados por iProUP para este artículo.

Desde Bitget Wallet identifican los u$s68.000 como soporte inmediato, seguidos por la franja de u$s65.000 a u$s66.000, y subrayan que una ruptura decisiva de ese rango "puede abrir la puerta a una caída hacia los u$s62.000 a u$s63.000".

Hacia arriba, ubican la primera resistencia en la zona de u$s72.000 a u$s74.000. La firma agrega la condición que elevaría el riesgo de otro tramo bajista, que es un cierre diario debajo de los u$s68.000 acompañado de nuevos rescates en los ETF y una expansión renovada del apalancamiento.

El mapa de Bolé converge en la misma zona, con su punto de control en los u$s64.000 y el colchón de u$s62.000 a u$s64.000. Y la referencia histórica de la racha de principios de 2026, que terminó con un piso cerca de los u$s60.000, completa un cuadro donde tres métodos distintos apuntan al mismo barrio, la franja de los sesenta mil bajos y medios.

La síntesis para el fin de semana, entonces, tiene tres escalones. Un rebote hacia los u$s71.000 a u$s73.000 no confirma nada hasta que no supere con volumen la zona de u$s74.000. Una pérdida sostenida de los u$s68.000 pone en juego la franja de u$s62.000 a u$s64.000, donde los analistas esperan la verdadera batalla. Y el debut de Anthropic, la semana que viene, define si el apetito por el riesgo vuelve o si queda una pata más de caída.